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《雪怪大冒险》曝片段颠覆解读人类世界

大块头也有小可爱 卷纸当作“圣经”膜拜

2018-10-09 13:02:34 来源：Mtime时光网

《雪怪大冒险》曝出正片片段，揭开大脚雪怪对“小脚怪”人类的神奇迷思：小脚怪会蜕皮，他们是独“角”生物，他们把生命的奥秘隐藏在“智慧卷轴”卷纸上……
　　时光网讯 由华纳兄弟影片公司出品的好莱坞奇幻冒险动画电影《雪怪大冒险》，即将于10月19日爆笑上映。今日曝出的“传说真实存在”正片片段，揭开了大脚雪怪对“小脚怪”人类的神奇迷思：小脚怪会蜕皮，他们是独“角”生物，他们把生命的奥秘隐藏在“智慧卷轴”卷纸上……这一切脑洞大开的“另类”解析，全部源自雪山最神秘地下组织“小脚怪研究中心”的积极探索与发现，万万没想到雪怪世界的科研成果，竟是如此颠覆想象、喜感爆棚。

雪怪大胆取证搞科研  颠覆解读小脚怪世界

       此次最新曝光的正片片段揭开了雪怪世界的一个神秘地下组织，一群醉心于研究小脚怪的雪怪青年！米果被咪琦带进一个秘密地方，得知自己不是一只怪在战斗，咪琦等一众小伙伴也相信小脚怪真实存在，甚至试图找到他们！原来咪琦、宽大胖、福林、寇卡组建雪怪四人组，私下悄悄研究传说中的小脚怪，他们不惜搜遍整座山找寻小脚怪的踪迹，这份执着，令和小脚怪有过一面之缘的米果惊讶不已。

       本来米果没有证据证明小脚怪的存在，万万没想到，“小脚怪研究中心”成员们拿出了长期搜山所得：人类的羽绒服、滑雪杖，以及卷纸。只是，在雪怪的认知里，这些物品被赋予了新的解释：羽绒服成了小脚怪的皮毛，咪琦认为他们每年都会蜕皮；滑雪杖是小脚怪的犄角，宽大胖相信人类有且只有一个角；至于卷纸，被咪琦奉为小脚怪隐藏智慧的神圣卷轴，上面留有人类无尽的奥秘……如此重大发现，实力引爆科研“笑”果，雪怪憨萌可爱的世界观可见一斑，令人不禁想走进他们想象力爆棚的欢乐世界冒个险。

当传说意外照进现实 跨物种碰撞欢乐无限

       《雪怪大冒险》以前所未有的雪怪视角，开启了一个看世界的崭新姿势。以前人们觉得雪怪是传说中的雪山怪兽，殊不知在雪怪世界里，人类竟也是参数不详的神秘“小脚怪”。不以体型大小论怪兽，被打上“未知”标签，就可以活在彼此的传说中，跨越物种生发出无限想象。卷纸、圣经傻傻分不清楚，如此形成的巨大世界观反差萌，为影片注入活力无限的欢乐元素。以咪琦为首的雪怪有志青年建立“小脚怪研究中心”，招新吸纳米果加入，一起揭开真相破除迷思，于是当米果再寻得人类踪迹，大脚小脚一相逢，雪怪青年还将做出怎样逗趣的科学研究？人类又将与外形彪悍实则内心软萌的雪怪擦出怎样的火花？传说照进现实，解锁无限笑料。

       与此同时，影片也将打开人类眼中无比神秘的雪怪世界。此次曝光的片段中，部分镜头细节满满，彰显出雪山生活的奇趣：隐藏在山洞里的小脚怪研究中心，研究成果画满了墙，如壁画般质朴带感，更有新奇生物化身“声控灯”，拍拍手掌，五颜六色温暖照亮一切……

       由华纳兄弟影片公司出品的奇幻冒险动画电影《雪怪大冒险》，由“钱老板”查宁·塔图姆《王牌特工2：黄金圈》）、NBA巨星勒布朗·詹姆斯、魅力女神赞达亚《蜘蛛侠：英雄归来》）、知名喜剧人詹姆斯·柯登《彼得兔》）倾情献声，将于10月19日全国上映。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 雪怪大冒险
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