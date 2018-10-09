时光网讯
已经缺席两年的韩国四大电应公司作品推介会与日前先后在釜山电影节举行。NEW, SHOWBOX, 乐天娱乐和CJ娱乐纷纷亮出了2019年最值得期待的电影新作。不但崔岷植、宋康昊将强势回归，名导奉俊昊的时隔多年的韩国本土作品，以及《釜山行》
的续集作品《半岛》都将于观众见面。
NEW的新项目中最为抢眼的有薛景求和全度妍联袂的《生日》
、该片以世越号惨案为背景，讲述了受害学生家人身上发生的故事，该片是二人继《求偶一支公》
之后，时隔17年的再次合作。而最重头的新作当属《釜山行》导演延相昊正在准备的续集作品《半岛》。该片在故事上与《釜山行》并没有直接关联，也不会有《釜山行》的角色出场。但《半岛》仍会是一部僵尸电影，并且在时间线上接续《釜山行》。
宋康昊与《局内人》导演禹民镐合作的新作《毒枭》
将领衔明年的SHOWBOX项目。此外，禹民镐还将执导一部由李秉宪、李成民和郭道元主演的电影《南山的部长们》
，该片围绕韩国中央情报部（KCIA）的部长们（副总理级）和他们主导的合作政治展开故事；柳俊烈将在SHOWBOX的三部新作中亮相，分别是与孔孝真联袂的《肇事逃逸调查组》
、与刘智泰合作的《金钱》、以及刘海镇主演的《战斗》
。
乐天娱乐将在明年迎来经典续作《老千3》
，该片已经敲定由柳承范与朴政珉主演，导演锁定《突然变异》
导演权伍光；此外许秦豪的新作《天问》也即将与观众见面，该片将由崔岷植和韩石圭联袂主演。
最后CJ娱乐将有八部重磅作品登场，它们分别是罗美兰主演的《女警探》、《神之一手》
的衍生片《鬼手》、柳承龙和李荷妮联袂的《极端职业》、马东锡领衔的《坏家伙们》、李政宰与朴政珉联袂的《沙婆诃》
、曹政奭和允儿的新作《逃出口》、河正宇与金南吉合作的《衣橱》
，以及备受期待的奉俊昊与宋康昊再次合作的剧情片《寄生虫》
。