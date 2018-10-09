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"找到你"与韩国片"迷失"情节雷同？

编剧回应：两部电影属于一本两拍 并非翻拍

2018-10-09 11:39:56 来源：Mtime时光网

内地电影《找到你》与韩国片《迷失：消失的女人》情节雷同？编剧回应：两部电影属于一本两拍，并非翻拍。片方称中国版本上映较晚，因为剧本需要做本土化处理，前期筹备时间比较长。
       

《找到你》预告

时光网讯 近日，由吕乐执导，姚晨马伊琍主演的电影《找到你》正在内地影院热映，有影迷发现该片和2016年11月在韩国上映的电影《迷失：消失的女人》情节高度相似。对此《找到你》改编编剧秦海燕回应称，“两部电影属于一本两拍，并不是翻拍，更不是抄袭韩国的版本，《找到你》拥有剧本的版权。”

《找到你》和《迷失：消失的女人》

       据了解，这两部电影的故事情节确实几乎一致，中国电影《找到你》讲述了一位事业家庭两难权衡的职场妈妈李捷丢失爱女，她在追寻女儿下落，寻找带走女儿的保姆孙芳的过程中，发现了孙芳背后的故事和真相。

　　

《消失的女人》预告

韩国电影《迷失：消失的女人》讲述了单身在职妈妈独自抚养女儿，却在某一天回家时发现保姆带着女儿神秘消失了，妈妈在得知她的名字和年龄都是谎言，从而展开的五天追踪故事。

       

《找到你》中的姚晨和《迷失：消失的女人》中的严智媛，她们都扮演丢失孩子的职场妈妈

两部电影的主要区别是女主角身份不同：《找到你》中姚晨饰演的职场妈妈李捷是位离婚律师。韩国版电影严智媛饰演的职场妈妈是娱乐公司企宣，孔孝珍饰演的保姆则是个中国人，韩文说得不太利索，还有时候会说两句中文。当然，因为两部电影的故事立足于中国和韩国，在本土化方面有不少具体的区别。

       2016年初，制片人陈洁已经在韩国买下了《找到你》的原故事版权，那时韩国版的电影还没拍摄。《找到你》直到2018年10月5日才在内地上映，中间还更改过三次档期。据《找到你》片方回应，中国版本上映较晚，因为剧本需要做本土化处理，前期筹备时间比较长。

       《找到你》改编编剧秦海燕表示，“两部电影属于一本两拍，并不是翻拍，更不是抄袭韩国的版本，《找到你》拥有剧本的版权。翻拍就是把别人拍过的作品拿过来，依葫芦画瓢，相同题材相同故事内容再次拍摄；而一本两拍指的是从剧本阶段开始进行改编，分别拍摄两个国家的不同版本。一本两拍属于电影产业全球化催生的产物，它最大的意义在于不同国家的版本服务各自国家的观众，不会出现水土不服的问题。”

       秦海燕解释说：“《找到你》采用的一本两拍的方式这不是第一次出现，之前也有不少成功案例，两个版本只是拍摄和上映时间有先后顺序。”

       

沈恩京、杨子姗和多部未华子主演的韩国、中国和日本三版《奇怪的她》

此前中国电影《重返20岁》就是“一本多拍”的案例，该片的韩国版本《奇怪的她》最先上映，在韩国收获865万观影人次，该片中国版由陈正道执导，杨子姗主演，中国票房3.6亿元。随后日本版《奇怪的她》也已上映，还计划拍摄美国版和西班牙版合作电影。

       秦海燕在接受“编剧帮”采访时，回忆了这部电影的创作过程。2016年初，制片人陈洁在韩国买下了《找到你》的原故事版权，那时韩国版的电影还没拍摄，仅仅有一个雏形剧本，是一个找孩子的故事。陈洁找到了多年好友秦海燕，找孩子的故事让秦海燕一下子就想到了自己孩子走失的经历。

     

《找到你》中的马伊琍和《迷失：消失的女人》中的孔孝珍，她们都扮演保姆一角

“我女儿三四岁的时候，有一次在特别大的超市丢了，我通过广播找人，后来被一个服务员找到，小孩是被别的东西吸引走了。那一刻我想着解决问题，克制自己，没有崩溃。找到她的时候也是紧紧拥抱，没有抱头痛哭。在那短短的十分钟之内，我体会到了从天堂到地狱的感觉，就是灼心的感觉。”

      出于对制片人陈洁的信任，以及对故事的共鸣，秦海燕接下了这份工作。在韩国电影拍摄期间，秦海燕开始将原来的故事落地在中国，进行改编创作。

      秦海燕表示，“我们在原本故事的基础上，对具体的发展线路做了本土化接地气的改编与创作。影片中姚晨和马伊琍饰演的角色，她们所处的背景与心境，以及剧情推进过程中的细节，这些都是与观众朋友先前看过的电影版本所不一样的，是值得推敲的。两位女演员的实力演绎也是‘中国特色’，更能引起中国观众的共鸣，加上吕乐导演的出色执导，相信这部电影能够带给观众不一样的感受和惊喜。”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 找到你 迷失：消失的女人
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主演：姚晨 马伊琍

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