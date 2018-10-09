内地电影《找到你》与韩国片《迷失：消失的女人》情节雷同？编剧回应：两部电影属于一本两拍，并非翻拍。片方称中国版本上映较晚，因为剧本需要做本土化处理，前期筹备时间比较长。





《找到你》和《迷失：消失的女人》









《找到你》中的姚晨和《迷失：消失的女人》中的严智媛，她们都扮演丢失孩子的职场妈妈 两部电影的主要区别是女主角身份不同：《找到你》中姚晨饰演的职场妈妈李捷是位离婚律师。韩国版电影严智媛饰演的职场妈妈是娱乐公司企宣，孔孝珍饰演的保姆则是个中国人，韩文说得不太利索，还有时候会说两句中文。当然，因为两部电影的故事立足于中国和韩国，在本土化方面有不少具体的区别。





2016年初，制片人陈洁已经在韩国买下了《找到你》的原故事版权，那时韩国版的电影还没拍摄。《找到你》直到2018年10月5日才在内地上映，中间还更改过三次档期。据《找到你》片方回应，中国版本上映较晚，因为剧本需要做本土化处理，前期筹备时间比较长。





《找到你》改编编剧秦海燕表示，“两部电影属于一本两拍，并不是翻拍，更不是抄袭韩国的版本，《找到你》拥有剧本的版权。翻拍就是把别人拍过的作品拿过来，依葫芦画瓢，相同题材相同故事内容再次拍摄；而一本两拍指的是从剧本阶段开始进行改编，分别拍摄两个国家的不同版本。一本两拍属于电影产业全球化催生的产物，它最大的意义在于不同国家的版本服务各自国家的观众，不会出现水土不服的问题。”





秦海燕解释说：“《找到你》采用的一本两拍的方式这不是第一次出现，之前也有不少成功案例，两个版本只是拍摄和上映时间有先后顺序。”



沈恩京、杨子姗和多部未华子主演的韩国、中国和日本三版《奇怪的她》 此前中国电影《重返20岁》就是“一本多拍”的案例，该片的韩国版本《奇怪的她》最先上映，在韩国收获865万观影人次，该片中国版由陈正道执导，杨子姗主演，中国票房3.6亿元。随后日本版《奇怪的她》也已上映，还计划拍摄美国版和西班牙版合作电影。

秦海燕在接受“编剧帮”采访时，回忆了这部电影的创作过程。2016年初，制片人陈洁在韩国买下了《找到你》的原故事版权，那时韩国版的电影还没拍摄，仅仅有一个雏形剧本，是一个找孩子的故事。陈洁找到了多年好友秦海燕，找孩子的故事让秦海燕一下子就想到了自己孩子走失的经历。



《找到你》中的马伊琍和《迷失：消失的女人》中的孔孝珍，她们都扮演保姆一角 “我女儿三四岁的时候，有一次在特别大的超市丢了，我通过广播找人，后来被一个服务员找到，小孩是被别的东西吸引走了。那一刻我想着解决问题，克制自己，没有崩溃。找到她的时候也是紧紧拥抱，没有抱头痛哭。在那短短的十分钟之内，我体会到了从天堂到地狱的感觉，就是灼心的感觉。”

出于对制片人陈洁的信任，以及对故事的共鸣，秦海燕接下了这份工作。在韩国电影拍摄期间，秦海燕开始将原来的故事落地在中国，进行改编创作。





秦海燕表示，“我们在原本故事的基础上，对具体的发展线路做了本土化接地气的改编与创作。影片中姚晨和马伊琍饰演的角色，她们所处的背景与心境，以及剧情推进过程中的细节，这些都是与观众朋友先前看过的电影版本所不一样的，是值得推敲的。两位女演员的实力演绎也是‘中国特色’，更能引起中国观众的共鸣，加上吕乐导演的出色执导，相信这部电影能够带给观众不一样的感受和惊喜。”



