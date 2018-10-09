蒂姆·波顿前女友、德普最佳银幕搭档海伦娜·伯翰卡特也受访谈了Metoo运动，并diss了哈维·韦恩斯坦。









海伦娜说，韦恩斯坦的为人处世有问题：“我发现他总是让人恐惧，对他人没有丝毫尊重。有很多次我不赞同他的行为——不是性方面。有几次哈维让我做些事，我表示拒绝。我知道对抗他不容易，我可能会因此丢掉工作。”

她还透露，自己知道一些女演员跟韦恩斯坦上床，但她当时以为双方是自愿的。





对于MeToo运动，伯翰·卡特认为“这绝对是件好事”，也表示“人人都得小心，要站出来指控某人的话，你必须非常严谨地搞清楚‘这个人做过什么’。你必须尊重MeToo运动。”





海伦娜和哈维在颁奖现场





对于韦恩斯坦，伯翰·卡特还说：“没有人一无是处，也没有人十全十美。他很聪明，他权力滔天这是有很多理由。他知道怎么为你争到奥斯卡提名，我的两个奥斯卡提名都是因为他，而且他对电影品味很好。”





《鸽之翼》剧照









《国王的演讲》剧照











海伦娜、德普、蒂姆伯顿合作过多部影片





被问到为什么敢对抗韦恩斯坦，海伦娜坦言认识韦恩斯坦之前她事业就发展得不错，一直有人请她拍戏，因此她根本不依靠哈维。事实上，海伦娜和前男友蒂姆·波顿多次合作，确实片约不断。









至于是否和蒂姆·波顿有复合的可能，海伦娜坚持说虽然分手很痛苦，但这段关系已经成为历史，回不去了。他们俩依旧是朋友，依旧是两个孩子的父母。





海伦娜和波顿2014年分手，俩人没结婚但有2个孩子







