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海伦娜卡特:韦恩斯坦是恶霸 德普仍是朋友

“要指控某人，事先得搞清楚他做过啥！”

2018-10-09 13:57:52 来源：Mtime时光网

蒂姆·波顿前女友、德普最佳银幕搭档海伦娜·伯翰卡特也受访谈了Metoo运动，并diss了哈维·韦恩斯坦。
　　

海伦娜和韦恩斯坦（来源：Zimbio）

时光网讯 英国女星海伦娜·伯翰·卡特近日接受《卫报》的采访时谈到哈维·韦恩斯坦和MeToo运动，多次和韦恩斯坦合作的她称对方是“恶霸”，并表示他让人恐惧，即使他对电影的品味很好。

　　此外，她还强调被家暴传闻围绕的约翰尼·德普依旧是她的好朋友“不过他确实有点难以捉摸。”

　　海伦娜说，韦恩斯坦的为人处世有问题：“我发现他总是让人恐惧，对他人没有丝毫尊重。有很多次我不赞同他的行为——不是性方面。有几次哈维让我做些事，我表示拒绝。我知道对抗他不容易，我可能会因此丢掉工作。”
　
　　她还透露，自己知道一些女演员跟韦恩斯坦上床，但她当时以为双方是自愿的。

　　对于MeToo运动，伯翰·卡特认为“这绝对是件好事”，也表示“人人都得小心，要站出来指控某人的话，你必须非常严谨地搞清楚‘这个人做过什么’。你必须尊重MeToo运动。”

海伦娜和哈维在颁奖现场

　　对于韦恩斯坦，伯翰·卡特还说：“没有人一无是处，也没有人十全十美。他很聪明，他权力滔天这是有很多理由。他知道怎么为你争到奥斯卡提名，我的两个奥斯卡提名都是因为他，而且他对电影品味很好。”

《鸽之翼》剧照

　　1997年海伦娜主演的《鸽之翼》让她提名了奥斯卡最佳女主角，2010年的《国王的演讲》让她提名奥斯卡最佳女配角，两部片分别由米拉麦克斯和韦恩斯坦影业发行，都是哈维·韦恩斯坦主力操作的颁奖季电影。

《国王的演讲》剧照

　　谈到韦恩斯坦的为人，伯翰·卡特举了个例子，2013年的《少年斯派维的奇异旅行》因为导演让·皮埃尔·热内拒绝按韦恩斯坦的要求重新剪辑，韦恩斯坦没有让该片在北美大规模上映。

　　伯翰·卡特说：当时韦恩斯坦让她去跟热内说，让他重新剪。“有一幕是那个孩子搭便车，他上了卡车，韦恩斯坦说：全美国的孩子都会被这幕吓坏，因为只要这个孩子一上车，所有人都会认为这个卡车司机是个猥亵儿童者。”

《少年斯派维的奇异旅行》剧照

　　她回复韦恩斯坦：“我觉得你说的不对，我也不会去跟热内提这要求。”韦恩斯坦则回复她：“你必须去告诉那个无礼的混蛋：他就是在胡来，他对美国市场不如我这么了解。”伯翰·卡特认为他此举很讨厌。


海伦娜、德普、蒂姆伯顿合作过多部影片

　　被问到为什么敢对抗韦恩斯坦，海伦娜坦言认识韦恩斯坦之前她事业就发展得不错，一直有人请她拍戏，因此她根本不依靠哈维。事实上，海伦娜和前男友蒂姆·波顿多次合作，确实片约不断。

　　好玩的是，波顿的几部作品《理发师陶德》《黑影》《爱丽丝梦游仙境》她都是和约翰尼·德普合作，这一阵她的最佳拍档深陷家暴和片场暴力传闻，海伦娜说：“德普依旧是我的朋友，是我孩子的教父，但我很久没和他联系了，不过他确实是个难以捉摸的家伙。”

　　至于是否和蒂姆·波顿有复合的可能，海伦娜坚持说虽然分手很痛苦，但这段关系已经成为历史，回不去了。他们俩依旧是朋友，依旧是两个孩子的父母。

海伦娜和波顿2014年分手，俩人没结婚但有2个孩子

　　此外记者还问到与海伦娜合作过《55步》杰弗里·塔伯，后者因为被指性骚扰，被迫离开《透明家庭》剧组，对此海伦娜说：“在我印象中塔伯是个富有同情心的人，我很难将他和性骚扰联系在一起。”

作者：小火纸   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 海伦伯翰卡特 约翰尼德普 Metoo 韦恩斯坦
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