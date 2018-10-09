两位主演均突破了以往的偶像形象，佐藤健以清爽短发出镜饰演平凡普通的男主角尚志。为了能够真实的展现出女主角生病前后的体态变化，土屋太凤在拍摄前期增加体重，在拍摄期间再跳绳减重。





电影源自真实事件改编，在日票房超过28亿日元，创下连续3周周末票房真人日本电影排名第一的记录，两位主演为更好的塑造人物，都突破了以往的偶像形象，将不离不弃的真爱故事展现的淋漓尽致。主题曲《闪烁》由“日本五月天”之称的back number创作，在音乐中同样感受奇迹。

在国际版预告片中，本应该步入婚姻殿堂收获幸福的男主尚志（佐藤健饰）与女主麻衣（土屋太凤饰）突遇病情爆发，麻衣遭受病魔折磨痛苦不堪继而陷入昏迷，尚志却坚信她一定能够醒来，不顾麻衣父母的劝阻始终悉心照顾、默默守护，原本冷冰冰的病房也在尚志不离不弃的日夜陪伴间显得温馨。











电影中两位主演均突破了以往的偶像形象，佐藤健以清爽短发出镜饰演平凡普通的男主角尚志。为了能够真实的展现出女主角生病前后的体态变化，土屋太凤在拍摄前期增加体重，在拍摄期间再利用休息时间跳绳减重，只为更好的塑造人物形象，佐藤健更是在片场为土屋太凤鼓劲加油。





预告片保留了日系的甜美和小清新风格，同时预告片中第一次出现了电影的主题曲《闪烁》，《闪烁》由享有“日本五月天”之称的人气组合back number献唱。作词、曲的back number成员清水依与吏对主题曲创作进行了说明：“听到‘奇迹’‘命运’这样的词，本应该是一种闪闪发光、难以触及的美的事物，实际上却就在身边，因此尽可能地使用了能够感受到体温、听到血液流动的音乐语言构筑整首乐曲。”

《跨越8年的新娘》来源于日本冈山县的真实事件，麻衣所患的抗NMDA受体脑炎300万人里只有1人发病的几率，这种病毒会攻击人脑部的免疫系统，造成人脑部功能的障碍，患病者会陷入昏迷变成生活无法自理的植物人，是十分罕见也令病患家属倍感煎熬的疾病。正因为如此，在病情毫无好转迹象的情况下尚志决定要在病榻前照顾未婚妻，这令麻衣的父母深感内疚多次劝阻，但尚志不离不弃陪伴了麻衣整整8年。