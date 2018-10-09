马嘉旗（任素汐饰）坐卧于轮椅中，将正要开门进屋的邻居王顺才（九孔饰）怼的晕头转向，甚至连手中钥匙都掉在地上，马嘉旗的超强气场让入屋的劫匪“头盔侠”（潘斌龙、章宇饰）无法招架。

特辑中，马嘉旗（任素汐 饰）坐卧于轮椅中，将正要开门进屋的邻居王顺才（九孔 饰）怼的晕头转向，甚至连手中准备开门的钥匙都颤抖的掉在地上，马嘉旗的超强气场让入屋的劫匪“头盔侠”（潘斌龙、章宇饰）都无法招架。而在已曝光的30S视频中，任素汐全程方言对话尽显台词功力，不仅将所饰演的马嘉旗诠释到位，更是吊足观众胃口，引得观众称：“预告太短看得不过瘾，期待正片”。

话剧演员出身的任素汐因主演《驴得水》中的张一曼一角被大众所熟知，近期在多部表演类综艺节目中表现优异获得观众的喜爱与支持，《我不是演员》中重新演绎经典电影《一九四二》成为观众心中的黑马演员，节目播出当晚不少圈内好友力挺，并收获超级粉丝邓超的微博打call；《幻乐之城》中表演的《时光机》不仅勾起观众对年少时青涩懵懂的追忆也得到了了体验官王菲的认可与鼓励，被夸“印象最深刻的节目”。

电影《无名之辈》主要讲述了在一座山间小城中，一对低配劫匪、一个落魄的泼皮保安、一个身体残疾却性格彪悍的毒舌女以及一系列生活在社会不同轨迹上的小人物，在一个貌似平常的日子里，因为一把丢失的老枪和一桩当天发生在城中的乌龙劫案，从而被阴差阳错地拧到一起，发生的一幕幕令人啼笑皆非的荒诞喜剧。

编辑：hello王小羊