网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

任素汐嘴炮攻击吓懵章宇潘斌龙

喜剧片《无名之辈》曝“怼你没商量”特辑

2018-10-09 11:52:41 来源：Mtime时光网

马嘉旗（任素汐饰）坐卧于轮椅中，将正要开门进屋的邻居王顺才（九孔饰）怼的晕头转向，甚至连手中钥匙都掉在地上，马嘉旗的超强气场让入屋的劫匪“头盔侠”（潘斌龙、章宇饰）无法招架。

“怼你没商量”特辑

　　时光网讯  由青年导演饶晓志执导，实力戏骨陈建斌任素汐潘斌龙章宇、马吟吟、王砚辉、程怡、宁桓宇、九孔、邓恩熙等共同主演的荒诞喜剧电影《无名之辈》将于11月16日全国上映，今日曝光“怼你没商量”特辑，任素汐嘴炮攻击吓懵章宇潘斌龙。
 
　　特辑中，马嘉旗（任素汐 饰）坐卧于轮椅中，将正要开门进屋的邻居王顺才（九孔 饰）怼的晕头转向，甚至连手中准备开门的钥匙都颤抖的掉在地上，马嘉旗的超强气场让入屋的劫匪“头盔侠”（潘斌龙、章宇饰）都无法招架。而在已曝光的30S视频中，任素汐全程方言对话尽显台词功力，不仅将所饰演的马嘉旗诠释到位，更是吊足观众胃口，引得观众称：“预告太短看得不过瘾，期待正片”。
 
　　话剧演员出身的任素汐因主演《驴得水》中的张一曼一角被大众所熟知，近期在多部表演类综艺节目中表现优异获得观众的喜爱与支持，《我不是演员》中重新演绎经典电影《一九四二》成为观众心中的黑马演员，节目播出当晚不少圈内好友力挺，并收获超级粉丝邓超的微博打call；《幻乐之城》中表演的《时光机》不仅勾起观众对年少时青涩懵懂的追忆也得到了了体验官王菲的认可与鼓励，被夸“印象最深刻的节目”。
 
　　电影《无名之辈》主要讲述了在一座山间小城中，一对低配劫匪、一个落魄的泼皮保安、一个身体残疾却性格彪悍的毒舌女以及一系列生活在社会不同轨迹上的小人物，在一个貌似平常的日子里，因为一把丢失的老枪和一桩当天发生在城中的乌龙劫案，从而被阴差阳错地拧到一起，发生的一幕幕令人啼笑皆非的荒诞喜剧。

   编辑：hello王小羊

关键词： 无名之辈 任素汐 特辑
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

无名之辈

无名之辈 (2018)

0.0

导演：饶晓志

主演：陈建斌 任素汐

在线播放

任素汐

任素汐

Suxi Ren

职业：演员

查看影人作品  >

陈建斌

陈建斌

Jianbin Chen

职业：演员 | 编剧 | 导演 | 制作人

查看影人作品  >

章宇

章宇

Yu Zhang

职业：演员

查看影人作品  >

潘斌龙

潘斌龙

Binlong Pan

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

有料！DC《海王》曝5分钟超长预告

海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂

在这支预告中，杰森·莫玛饰演的海王亚瑟，艾梅伯·希尔..
2

谈到国产动画，为何总在追忆童年？

它们曾启蒙手冢治虫 震撼外国同行

随着《神笔》与《骄傲的将军》两部颇具中国民族风格的作..
3

台上台下都是戏！众星齐聚巴黎时装周

舒淇同框于佩尔布兰切特 杨颖迪瓦伊合影

42
众星身着各色品牌服装争奇斗艳，穿梭于巴黎时装周各大秀..
4

这些年，日韩电影人翻拍过的华语经典

《英雄本色》《无间道》《毒战》皆被追捧

哪些成功，哪些失败？
5

税务部门依法查处范冰冰偷逃税问题

追缴税款2.55亿罚款6亿 范冰冰微博发致歉信

由于范冰冰属于首次被税务机关按偷税予以行政处罚且此前..

查看更多