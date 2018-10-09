英国国民科幻剧《神秘博士》迎来第十一季的盛大首播，当晚有900万英国观众准时收看了史上首位女“神秘博士”朱蒂·惠特克开启的新冒险，收视率超越此前三任博士的新季开局。

作者：Joker 编辑：Joker