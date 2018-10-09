时光网讯
英国国民科幻剧《神秘博士》
上周日迎来第十一季的盛大首播，当晚有900万英国观众准时收看了史上首位女“神秘博士”茱蒂·惠特克
开启的新冒险。
据英国媒体报道，茱蒂·惠特克担纲主演的第一集《天外来客》（The Woman Who Fell to Earth）平均收视率为820万，最高峰收视率冲破900万，全英收视占比40.1%，比以往三届“博士”的开播季首秀收视率都要高，仅次于2005年第9任博士克里斯托弗·埃克莱斯顿
登场的首集（990万），那集是《神秘博士》时隔26年再度重启，关注度更高。
2014年，第12任博士彼得·卡帕尔蒂
的开播首秀收视率为680万；2010年，第11任博士马特·史密斯
开播首秀收视770万；2006年，第10任博士大卫·田纳特
的首季首播集收视为800万（严格来说，田纳特主演的第一集《神秘博士》是2005年的圣诞特别集，收视率高达940万）。
BBC的长寿英剧《神秘博士》自1963年开播以来，主演人选常换常新。该剧的主人公是一位来自Gallifrey星球的时间领主，自称“博士”（The Doctor），可以在剧中不断重生，因此每隔一段时间就会更换“博士”的扮演者。
今年《神秘博士》的班底彻底大换血，除了台前的博士扮演者改超换代，此前屡屡写出神单集（但不爱填坑）的主笔编剧史蒂芬·莫法特退出历史舞台，改由擅长构建人物关系的克里斯·齐布纳尔接管，主控未来的剧情走向。齐布纳尔此前的编剧代表作包括《小镇疑云》
、英版《法律与秩序》以及《神秘博士》的衍生剧《火炬木小组》
。