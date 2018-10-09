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女"神秘博士"人气高！900万观众见证开播

超越以往三代博士开局 第11季首播集收视破表

2018-10-09 18:24:19 来源：Mtime时光网

英国国民科幻剧《神秘博士》迎来第十一季的盛大首播，当晚有900万英国观众准时收看了史上首位女“神秘博士”朱蒂·惠特克开启的新冒险，收视率超越此前三任博士的新季开局。

　　时光网讯 英国国民科幻剧《神秘博士》上周日迎来第十一季的盛大首播，当晚有900万英国观众准时收看了史上首位女“神秘博士”茱蒂·惠特克开启的新冒险。

　　据英国媒体报道，茱蒂·惠特克担纲主演的第一集《天外来客》（The Woman Who Fell to Earth）平均收视率为820万，最高峰收视率冲破900万，全英收视占比40.1%，比以往三届“博士”的开播季首秀收视率都要高，仅次于2005年第9任博士克里斯托弗·埃克莱斯顿登场的首集（990万），那集是《神秘博士》时隔26年再度重启，关注度更高。

博士重生

　　2014年，第12任博士彼得·卡帕尔蒂的开播首秀收视率为680万；2010年，第11任博士马特·史密斯开播首秀收视770万；2006年，第10任博士大卫·田纳特的首季首播集收视为800万（严格来说，田纳特主演的第一集《神秘博士》是2005年的圣诞特别集，收视率高达940万）。

　　BBC的长寿英剧《神秘博士》自1963年开播以来，主演人选常换常新。该剧的主人公是一位来自Gallifrey星球的时间领主，自称“博士”（The Doctor），可以在剧中不断重生，因此每隔一段时间就会更换“博士”的扮演者。

第11季正式预告

　　今年《神秘博士》的班底彻底大换血，除了台前的博士扮演者改超换代，此前屡屡写出神单集（但不爱填坑）的主笔编剧史蒂芬·莫法特退出历史舞台，改由擅长构建人物关系的克里斯·齐布纳尔接管，主控未来的剧情走向。齐布纳尔此前的编剧代表作包括《小镇疑云》、英版《法律与秩序》以及《神秘博士》的衍生剧《火炬木小组》

作者：Joker   编辑：Joker

关键词： 神秘博士 收视率 BBC 英剧
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神秘博士

神秘博士 (2005)

8.9

导演：Graeme Harper

主演：彼得·卡帕尔蒂

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茱蒂·惠特克

茱蒂·惠特克

Jodie Whittaker

职业：演员 | 制作人

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