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"黑凤凰""阿丽塔"亮相纽约漫展

“女战警”或有多重人格 罗莎为“生化女”集训5个月

2018-10-09 16:25:26 来源：Mtime时光网

《X战警：黑凤凰》，《阿丽塔：战斗天使》亮相纽约漫展二十世纪福斯专场，主创与观众互动大谈影片幕后创作趣事。
　　时光网讯　二十世纪福斯在2018纽约漫展AMC剧院长达两小时的推介会上，为观众带来了《X战警：黑凤凰》长达13分钟的片段以及詹姆斯·卡梅隆制片，罗伯特·罗德里格兹执导的《阿丽塔：战斗天使》的22分钟片段。两部电影的制作人和卡司都参与了映后的采访互动环节。


　　在影片片段里的镜头发生在上一部电影《X战警：天启》的大事件之后，X战警对世界来说还不算威胁。事实上，当NASA将一群太空员送到太空执行任务遇到困难时，他们还青睐X教授帮忙解决。

　　詹妮弗·劳伦斯饰演的魔形女担任太空营救小队的领导者，她身穿X夹克，带领一群年轻的X战警执行任务，这其中包括镭射眼（泰尔·谢里丹）、琴·格蕾（苏菲·特纳）、风暴女（亚历山德拉·西普）、夜行者（科迪·斯密特-麦菲）和快银（伊万·彼得斯）。

　　琴可以看透其他的思想，她能感觉到魔形女对旅行的担忧，但是这些担心最后被证实并不会威胁到他们的安全。当他们进入太空后，他们发现了那艘太空飞船，这艘飞船中隐藏着某种来自宇宙的神秘力量，而这股力量将飞船摧毁得四分五裂。危急时刻，镭射眼和风暴女利用他们的超能力暂时阻止了飞船的崩塌，而夜行者和快银则负责营救宇航员。

　　当他们发现有一位宇航员失踪后，X教授坚持不落下任何一个人。于是琴回到飞船，利用她的能力阻止飞船分裂。夜行者在执行他的任务时，琴却没能逃过飞船的爆炸，但最后她却奇迹地平安生还。X战警胜利凯旋并且获得群众的欢迎，随后魔形女和X教授进行了一段对话，成为了整个片段的亮点。“真有趣，我不记得你之前曾经愿意为别人牺牲过什么。另外，男人总是靠女人来拯救，也许你可以考虑下把X战警改成X女战警（X-Women）。”魔形女说道。


纽约漫展现场：凯文史密斯，西蒙金伯格，苏菲特纳，谢里丹， Hutch Parker

　　片段放映结束后，特纳、谢里丹、金伯格和制片人 Hutch Parker现身会场与观众进行互动。特纳在这之前最有名的角色是HBO美剧《权力的游戏》中的珊莎，她向观众讲述了当她得知自己将担任《X战警：黑凤凰》主演时的情景。“我六个月前被告知我们要开始拍这部电影了，西蒙带我去吃了一次午餐，让我坐下然后告诉我这部电影会是怎样的。

苏菲特纳


　　很幸运的是，他给了我足够的时间去准备，这对我来说是份很大的人物。我知道粉丝有多喜欢黑凤凰的故事，但我认为我们也的确把这个故事拍好了。”当得知这部电影会涉及一些现实问题，比如精神疾病等等，特纳表示：“我们为影片特地学了精神分裂症和多重人格的知识。精神疾病对我来说意味着很多，我经常想，大家能看到很多超级英雄电影，这些电影有很多噱头。

　　但是这部电影，它涉及到很多真实的精神疾病，我觉得我们应该抱着敬畏的态度去呈现出每一样东西的真实状态。我们没有以此取乐，也没有将它拍的比真实的情况更加轻松。电影就是非常真实的，令人心碎，但是非常美丽。”

　　金伯格此前担任了多部好莱坞电影的制片，也撰写了几部《X战警》的剧本，包括《X战警：天启》，而这部电影对他来说是一次新的冒险。“这是一次很有趣的体验，一直以来我为很多电影担当制片人和编剧。后来我得到一次在一部大制作剧情片里锻炼导演能力的机会…于是我坐下来观察了雷德利·斯科特和肯尼思·布拉纳拍片的状态，学到了很多东西。我从雷德利身上学到了很多。

阿丽塔：战斗天使

　　《阿丽塔：战斗天使》公布了六场戏的片段，这部影片刚刚把上映日期从12月挪到了明年2月。在观看片段时，观众需要带上3D眼镜。这部电影由克里斯托弗·瓦尔兹詹妮弗·康纳利马赫沙拉·阿里艾德·斯克林杰基·厄尔·哈利基恩·约翰逊主演。

　　在第一个片段中，我们看到了生化人阿丽塔，从失忆的状态中醒来，慢慢学会如何行走、移动，理解食物的概念，并且尝了一口橘子。第二个镜头是阿丽塔来到街上，毫不犹豫地选择进攻一台巨形的机器人。而她也第一次遇到了基恩·约翰逊饰演的Hugo。第三个片段阿丽塔正在战斗当中，这场戏在预告片里出现过，但是比预告呈现的内容要多一些。

　　第四个片段是阿丽塔和朋友来到城市之外玩耍，发现了一艘宇宙飞船，而她在这里发现了自己的盔甲。她后来意识到自己是在冥冥之中找到的铠甲，于是开始说服自己的父亲，留下这套盔甲以便寻找回失去的记忆。

　　映后的问答环节迎来了导演罗伯特·罗德里格兹、制片人乔恩·兰道以及主演罗莎·萨拉扎尔基恩·约翰逊。这部电影自从1999年就计划搬上银幕，事实上，卡梅隆在拍《阿凡达》之前就计划拍这部电影了。他最后把剧本给了罗德里格兹，后者向观众说道：“我是你们其中一员”，意思是他和其他人一样，是卡梅隆的粉丝。

《阿丽塔：战斗天使》纽约漫展主创合照

　　他拿到的剧本，是1000页中的600页。“他给我看了《阿凡达》的雏形，就好像我15分钟内就看完了那部电影。现在我知道这代表着什么了，”罗德里格兹说道。制片人兰道曾经和卡梅隆合作过《泰坦尼克号》，这部电影还帮他拿到过一座奥斯卡奖杯，他表示：“罗德里格斯离开了四个月，回来的时候拿着一份诚意满满，感情充沛的剧本。”

电影剧照


　　“我被选中主演之后，第二天早上我就开始进入训练了…大概训练了5个月，每天都要训练几个小时。我学了泰拳，还有一些武术、跆拳道，这都是我自己需要做的体力准备，而且我确实变得更强壮了，同时这个过程也磨炼了我的意志，让我为电影做好准备。武术真正重要的其实是内心，身体和灵魂的协调，这些帮助我完成这个角色。”主演罗莎·萨拉扎尔在片段结束后向观众说道。

　　对于杰克逊来说，这是一次很重要的经历，他从五岁就开始表演，不过大部分时候都是在剧院表演舞台剧。“我五岁时就开始跳舞了，在百老汇已经演了三年半的舞台剧。这是我第一部电影。我第一天在片场是和克里斯托弗·瓦尔兹对戏，我不知道还有什么体验能比这更好了。

　　我从中学到了一些肢体姿态的知识，我是从舞蹈演员起家的，而表演关于形体，塑造性格。百老汇和这里不同，在那你总是要排练、表演，而在电影里，你要学习如何含蓄的表达，我必须学习如何让摄影机去做所有的工作，这对我来说是项非常有趣的考验。”

作者：Wilson Morales   编辑：詹

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关键词： X战警：黑凤凰 阿丽塔：战斗天使 WilsonMrales NYCC 纽约漫展
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