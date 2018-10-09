















琴可以看透其他的思想，她能感觉到魔形女对旅行的担忧，但是这些担心最后被证实并不会威胁到他们的安全。当他们进入太空后，他们发现了那艘太空飞船，这艘飞船中隐藏着某种来自宇宙的神秘力量，而这股力量将飞船摧毁得四分五裂。危急时刻，镭射眼和风暴女利用他们的超能力暂时阻止了飞船的崩塌，而夜行者和快银则负责营救宇航员。





当他们发现有一位宇航员失踪后，X教授坚持不落下任何一个人。于是琴回到飞船，利用她的能力阻止飞船分裂。夜行者在执行他的任务时，琴却没能逃过飞船的爆炸，但最后她却奇迹地平安生还。X战警胜利凯旋并且获得群众的欢迎，随后魔形女和X教授进行了一段对话，成为了整个片段的亮点。“真有趣，我不记得你之前曾经愿意为别人牺牲过什么。另外，男人总是靠女人来拯救，也许你可以考虑下把X战警改成X女战警（X-Women）。”魔形女说道。







纽约漫展现场：凯文史密斯，西蒙金伯格，苏菲特纳，谢里丹， Hutch Parker



苏菲特纳



很幸运的是，他给了我足够的时间去准备，这对我来说是份很大的人物。我知道粉丝有多喜欢黑凤凰的故事，但我认为我们也的确把这个故事拍好了。”当得知这部电影会涉及一些现实问题，比如精神疾病等等，特纳表示：“我们为影片特地学了精神分裂症和多重人格的知识。精神疾病对我来说意味着很多，我经常想，大家能看到很多超级英雄电影，这些电影有很多噱头。





但是这部电影，它涉及到很多真实的精神疾病，我觉得我们应该抱着敬畏的态度去呈现出每一样东西的真实状态。我们没有以此取乐，也没有将它拍的比真实的情况更加轻松。电影就是非常真实的，令人心碎，但是非常美丽。”









阿丽塔：战斗天使









第四个片段是阿丽塔和朋友来到城市之外玩耍，发现了一艘宇宙飞船，而她在这里发现了自己的盔甲。她后来意识到自己是在冥冥之中找到的铠甲，于是开始说服自己的父亲，留下这套盔甲以便寻找回失去的记忆。













他拿到的剧本，是1000页中的600页。“他给我看了《阿凡达》的雏形，就好像我15分钟内就看完了那部电影。现在我知道这代表着什么了，”罗德里格兹说道。制片人兰道曾经和卡梅隆合作过《泰坦尼克号》，这部电影还帮他拿到过一座奥斯卡奖杯，他表示：“罗德里格斯离开了四个月，回来的时候拿着一份诚意满满，感情充沛的剧本。”

电影剧照



“我被选中主演之后，第二天早上我就开始进入训练了…大概训练了5个月，每天都要训练几个小时。我学了泰拳，还有一些武术、跆拳道，这都是我自己需要做的体力准备，而且我确实变得更强壮了，同时这个过程也磨炼了我的意志，让我为电影做好准备。武术真正重要的其实是内心，身体和灵魂的协调，这些帮助我完成这个角色。”主演罗莎·萨拉扎尔在片段结束后向观众说道。





对于杰克逊来说，这是一次很重要的经历，他从五岁就开始表演，不过大部分时候都是在剧院表演舞台剧。“我五岁时就开始跳舞了，在百老汇已经演了三年半的舞台剧。这是我第一部电影。我第一天在片场是和克里斯托弗·瓦尔兹对戏，我不知道还有什么体验能比这更好了。





我从中学到了一些肢体姿态的知识，我是从舞蹈演员起家的，而表演关于形体，塑造性格。百老汇和这里不同，在那你总是要排练、表演，而在电影里，你要学习如何含蓄的表达，我必须学习如何让摄影机去做所有的工作，这对我来说是项非常有趣的考验。”