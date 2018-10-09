时光网讯
近日，由香港著名导演关锦鹏
执导，郑秀文
、梁咏琪
、白百何
、赵雅芝
、齐溪
、周家怡
、商天娥
等主演的女性群像大戏《八个女人一台戏》
亮相釜山国际电影节。恰逢10月9日是关锦鹏导演的生日，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝四位女主角及出品方代表更是提前在釜山为导演庆祝生日，说起与关锦鹏导演的缘分，现场众星更一度哽咽，导演更是与众主创现场“亲吻”，感谢这场因电影而相聚的缘分，场面温馨有爱。这个生日对时隔13年重新以导演身份回归影坛的关锦鹏来说，可谓别具意义。
都说三个女人一台戏，娱乐圈中女明星勾心斗角可谓是家常便饭，而电影《八个女人一台戏》
正是以此为契机，展开描摹一幅当代娱乐圈女性众生相，进而细腻剖析女性的情感救赎与自我和解历程。
戏内勾心斗角，而在戏外，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝彼此惺惺相惜，还特别为导演提前送上生日祝福。釜山当地时间10月5日晚，除了四大主演现身庆功宴为导演准备爱的惊喜外，戛纳电影节总监Christian Jeune，釜山国际电影节国际执委尹成奎和路海波，香港著名电影人施南生等都惊喜现身。
四位主演一齐推出生日蛋糕，祝福导演生日快乐，四位女主更是相继泪洒现场，尤其以郑秀文为甚，回忆起多年前因拍《长恨歌》入戏太深难以抽离而患上忧郁症的过往，再说到如今重回关导的新电影，唏嘘感慨间更是止不住泪水。导演关锦鹏难掩激动之情，除了对女神们现场送吻，更深情地表示，感恩自己能在13年后很幸运地遇到了“八个女人”，这个“最有爱”的团队用满腔诚意带来的作品，值得大家期待。
编辑：隐饮