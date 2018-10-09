《八个女人一台戏》曝关锦鹏生日特辑，四位女主角郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝一齐亮相，为导演庆祝生日。









戏内勾心斗角，而在戏外，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝彼此惺惺相惜，还特别为导演提前送上生日祝福。釜山当地时间10月5日晚，除了四大主演现身庆功宴为导演准备爱的惊喜外，戛纳电影节总监Christian Jeune，釜山国际电影节国际执委尹成奎和路海波，香港著名电影人施南生等都惊喜现身。





四位主演一齐推出生日蛋糕，祝福导演生日快乐，四位女主更是相继泪洒现场，尤其以郑秀文为甚，回忆起多年前因拍《长恨歌》入戏太深难以抽离而患上忧郁症的过往，再说到如今重回关导的新电影，唏嘘感慨间更是止不住泪水。导演关锦鹏难掩激动之情，除了对女神们现场送吻，更深情地表示，感恩自己能在13年后很幸运地遇到了“八个女人”，这个“最有爱”的团队用满腔诚意带来的作品，值得大家期待。

编辑：隐饮