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《八个女人一台戏》曝关锦鹏生日特辑

郑秀文梁咏琪白百何赵雅芝 齐为导演庆生日

2018-10-09 14:42:01 来源：Mtime时光网

《八个女人一台戏》曝关锦鹏生日特辑，四位女主角郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝一齐亮相，为导演庆祝生日。
       

《八个女人一台戏》关锦鹏生日特辑

时光网讯 近日，由香港著名导演关锦鹏执导，郑秀文梁咏琪白百何赵雅芝齐溪周家怡商天娥等主演的女性群像大戏《八个女人一台戏》亮相釜山国际电影节。恰逢10月9日是关锦鹏导演的生日，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝四位女主角及出品方代表更是提前在釜山为导演庆祝生日，说起与关锦鹏导演的缘分，现场众星更一度哽咽，导演更是与众主创现场“亲吻”，感谢这场因电影而相聚的缘分，场面温馨有爱。这个生日对时隔13年重新以导演身份回归影坛的关锦鹏来说，可谓别具意义。

        都说三个女人一台戏，娱乐圈中女明星勾心斗角可谓是家常便饭，而电影《八个女人一台戏》正是以此为契机，展开描摹一幅当代娱乐圈女性众生相，进而细腻剖析女性的情感救赎与自我和解历程。

       戏内勾心斗角，而在戏外，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝彼此惺惺相惜，还特别为导演提前送上生日祝福。釜山当地时间10月5日晚，除了四大主演现身庆功宴为导演准备爱的惊喜外，戛纳电影节总监Christian Jeune，釜山国际电影节国际执委尹成奎和路海波，香港著名电影人施南生等都惊喜现身。

       四位主演一齐推出生日蛋糕，祝福导演生日快乐，四位女主更是相继泪洒现场，尤其以郑秀文为甚，回忆起多年前因拍《长恨歌》入戏太深难以抽离而患上忧郁症的过往，再说到如今重回关导的新电影，唏嘘感慨间更是止不住泪水。导演关锦鹏难掩激动之情，除了对女神们现场送吻，更深情地表示，感恩自己能在13年后很幸运地遇到了“八个女人”，这个“最有爱”的团队用满腔诚意带来的作品，值得大家期待。
 

   编辑：隐饮

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关键词： 八个女人一台戏 关锦鹏
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八个女人一台戏

八个女人一台戏 (2018)

-1.0

导演：关锦鹏

主演：郑秀文 梁咏琪

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关锦鹏

关锦鹏

Stanley Kwan

职业：导演 | 制作人 | 副导演/助理导演 | 演员 | 艺术指导

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