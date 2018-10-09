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谢飞监制宋文导演《抵达之谜》釜山首映

国际版海报&先导预告首发 主演李现哭戏动人

2018-10-09 15:12:52 来源：Mtime时光网

谢飞监制宋文导演的电影《抵达之谜》在釜山国际电影节首映，主演李现、顾璇一同现身釜山红毯，今日该片国际版海报和先导预告片首发。
       

《抵达之谜》先导版预告

时光网讯 日前，电影《抵达之谜》亮相第23届釜山国际电影节，监制谢飞、导演宋文、主演李现顾璇一同现身釜山红毯。10月5日，电影在釜山进行了世界首映，获得了一众国际观众和外媒的好评。10月9日，电影国际版海报和先导预告片首发，颇具质感的配色与电影冷冽阴郁的视觉风格相契合。电影讲述了四个青年与一起少女失踪案的纠葛，刻画了谎言如何一步步将人摧毁的过程。据悉，该片即将在国内院线与观众见面。

       《抵达之谜》作为宋文导演的首部长片作品，由谢飞导演担任监制，李现、董博睿、顾璇主演，林晓凡、刘韦、李宗雷、张绮烟联合主演，日前入围了第23届釜山国际电影节“亚洲之窗”单元。

       在新款海报中可看到，男主李现孤身一人倚靠于船舱边，紧锁的眉头、迷茫的神色、松垮的体态都显示出寻而未得的无力感。先导预告片中则包含了更丰富的信息量，四个青年在港口小城厮混、纵火、绑架，矛盾紧紧围绕女孩李冬冬“失踪事件”，在男主小龙执着寻找和不断质问的过程中，有的人在谎言的煎熬中缓慢崩溃，有的人则选择沉默地沉入水底。结尾李现一段绝望的哭戏感染力十足，让人印象极深。

       导演宋文坦言，创作源头来自年轻时的生命体验，他想将这部作品为终结自己青年时代的仪式。90年代的安徽小城信息闭塞，年轻人通过录像带和口口相传的打工故事憧憬外面的世界，“但我很怀念那个不正经的年代，没有芥蒂、没有伪善，那是成长真正值得怀念的状态。”宋文表示，这是个“罗生门”式的故事，“人人都只从对己有利的视角讲述故事，真相无法抵达，每个人都留下了一口永远出不来的闷气。”

       因网剧《河神》受到观众喜爱的青年演员李现在片中担纲主演，饰演一个沉默寡言、试图揭开人性虚伪和懦弱面的边缘青年。拍摄时，为使李现更好地诠释这个底色沉重、有点执拗的小镇青年，导演在大部分的拍摄时间里都没有让他看监视器回放，希望保持最自然的日常生活状态，包括监狱痛哭的重头戏。

       宋文提到，李现拍戏很较真，“有场戏他从船仓猛跑出来，一下撞到脑门心，当时离船舱上的大铁钉子只差几厘米，想想特别后怕。他用冰袋敷完之后继续拍，很坚持。”李现的较真演绎也得到监制谢飞的赞赏：“从监狱的那场对峙戏，就可以看出，这部电影的演员有多拼，李现的控制及爆发都很好。”

   编辑：隐饮

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关键词： 抵达之谜 宋文 李现
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