谢飞监制宋文导演的电影《抵达之谜》在釜山国际电影节首映，主演李现、顾璇一同现身釜山红毯，今日该片国际版海报和先导预告片首发。









在新款海报中可看到，男主李现孤身一人倚靠于船舱边，紧锁的眉头、迷茫的神色、松垮的体态都显示出寻而未得的无力感。先导预告片中则包含了更丰富的信息量，四个青年在港口小城厮混、纵火、绑架，矛盾紧紧围绕女孩李冬冬“失踪事件”，在男主小龙执着寻找和不断质问的过程中，有的人在谎言的煎熬中缓慢崩溃，有的人则选择沉默地沉入水底。结尾李现一段绝望的哭戏感染力十足，让人印象极深。





导演宋文坦言，创作源头来自年轻时的生命体验，他想将这部作品为终结自己青年时代的仪式。90年代的安徽小城信息闭塞，年轻人通过录像带和口口相传的打工故事憧憬外面的世界，“但我很怀念那个不正经的年代，没有芥蒂、没有伪善，那是成长真正值得怀念的状态。”宋文表示，这是个“罗生门”式的故事，“人人都只从对己有利的视角讲述故事，真相无法抵达，每个人都留下了一口永远出不来的闷气。”









宋文提到，李现拍戏很较真，“有场戏他从船仓猛跑出来，一下撞到脑门心，当时离船舱上的大铁钉子只差几厘米，想想特别后怕。他用冰袋敷完之后继续拍，很坚持。”李现的较真演绎也得到监制谢飞的赞赏：“从监狱的那场对峙戏，就可以看出，这部电影的演员有多拼，李现的控制及爆发都很好。”

编辑：隐饮