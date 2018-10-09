宋康昊新作《国之语音》曝光一组剧本朗读会工作照，该片于7日正式开机。而其于奉俊昊合作的新片《寄生虫》也刚刚于9月杀青。



宋康昊现身《国之语音》剧本朗读会 宋康昊现身《国之语音》剧本朗读会













该片是宋康昊继《思悼》后将再次饰演朝鲜国王世宗大王，朴海日在片中饰演在创制《训民正音》的过程中贡献巨大的僧侣。该片预计将于2019年夏天上映。









《国之语音》于7日正式开机 《国之语音》于7日正式开机





《寄生虫》则是奉俊昊导演2017年执导《玉子》之后时隔两年的新作，也是继2009年《母亲》之后时隔10年拍摄的韩国本土电影。除了宋康昊，李善均、赵茹珍、崔宇植和朴洙垣也加盟了该片，故事讲围绕宋康昊和李善均的两个家庭展开。





奉俊昊导演此前曾强调这并非一部怪物电影：“电影并没有寄生虫登场，也并不是恐怖或者科幻类型，只是以独特的家庭为中心，有各种角色登场的家庭剧情片。”







奉俊昊和宋康昊新作《寄生虫》获奖戛纳首映 奉俊昊和宋康昊新作《寄生虫》获奖戛纳首映





影片于9月18日正式杀青，而今天才有消息传出。据称宋康昊导演很在意影片拍摄过程的保密工作。有位演员的工作人员透露影片的安保工作特别严格，想看到剧本并不容易。





该片预计将于2019年上映，也有可能会在2019年的戛纳电影节上首映。