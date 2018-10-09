网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

宋康昊《国之语音》再饰朝鲜国王

工作照曝光 奉俊昊新片《寄生虫》杀青

2018-10-09 15:39:01 来源：Mtime时光网

宋康昊新作《国之语音》曝光一组剧本朗读会工作照，该片于7日正式开机。而其于奉俊昊合作的新片《寄生虫》也刚刚于9月杀青。

宋康昊现身《国之语音》剧本朗读会

      时光网讯 奉俊昊导演和宋康昊《雪国列车》后再次合作的新片《寄生虫》日前结束了四个月的拍摄正式杀青，而宋康昊也马不停蹄的投入了新作《国之语音》的拍摄，该片于近日曝光一组剧本朗读会工作照。

      《国之语音》讲述为了百姓，拼上所有编写《训民正音》的世宗大王，以及在为之做出巨大贡献却未能留名的人们身上发生的故事。影片于7日正式开机。《思悼》编剧赵哲贤首执导筒。

      该片是宋康昊继《思悼》后将再次饰演朝鲜国王世宗大王，朴海日在片中饰演在创制《训民正音》的过程中贡献巨大的僧侣。该片预计将于2019年夏天上映。



《国之语音》于7日正式开机

      《寄生虫》则是奉俊昊导演2017年执导《玉子》之后时隔两年的新作，也是继2009年《母亲》之后时隔10年拍摄的韩国本土电影。除了宋康昊，李善均、赵茹珍、崔宇植和朴洙垣也加盟了该片，故事讲围绕宋康昊和李善均的两个家庭展开。

      奉俊昊导演此前曾强调这并非一部怪物电影：“电影并没有寄生虫登场，也并不是恐怖或者科幻类型，只是以独特的家庭为中心，有各种角色登场的家庭剧情片。”


奉俊昊和宋康昊新作《寄生虫》获奖戛纳首映

      影片于9月18日正式杀青，而今天才有消息传出。据称宋康昊导演很在意影片拍摄过程的保密工作。有位演员的工作人员透露影片的安保工作特别严格，想看到剧本并不容易。

      该片预计将于2019年上映，也有可能会在2019年的戛纳电影节上首映。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 宋康昊 国之语音 寄生虫
关注时光网微信

相关电影/影人

国之语音

国之语音 (2018)

0.0

导演：赵哲贤

主演：全美善 朴海日

在线播放

奉俊昊

奉俊昊

Joon-ho Bong

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

宋康昊

宋康昊

Kang-ho Song

职业：

查看影人作品  >

寄生虫

寄生虫 (2018)

0.0

导演：奉俊昊

主演：宋康昊 李善均

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

有料！DC《海王》曝5分钟超长预告

海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂

在这支预告中，杰森·莫玛饰演的海王亚瑟，艾梅伯·希尔..
2

谈到国产动画，为何总在追忆童年？

它们曾启蒙手冢治虫 震撼外国同行

随着《神笔》与《骄傲的将军》两部颇具中国民族风格的作..
3

台上台下都是戏！众星齐聚巴黎时装周

舒淇同框于佩尔布兰切特 杨颖迪瓦伊合影

42
众星身着各色品牌服装争奇斗艳，穿梭于巴黎时装周各大秀..
4

这些年，日韩电影人翻拍过的华语经典

《英雄本色》《无间道》《毒战》皆被追捧

哪些成功，哪些失败？
5

税务部门依法查处范冰冰偷逃税问题

追缴税款2.55亿罚款6亿 范冰冰微博发致歉信

由于范冰冰属于首次被税务机关按偷税予以行政处罚且此前..

查看更多