值得一提的是，这支又萌又感人的预告正是快要成为妈妈的《帝企鹅日记2》“首席自来水”张歆艺配的音，她用富有感情的声音来讲述了预告片中企鹅一家的故事。





此次曝光的终极海报十分可爱，一只刚出生不久的小企鹅歪着脖子，一脸好奇地窝在爸爸的育儿袋里。企鹅爸爸的正脸没有出现在画面中，但他低下的喙却暴露了他视线的方向，他正慈爱地看着他淘气的小宝贝儿呢。他腹部毛绒绒的羽毛包裹着小企鹅，为他提供风雪中的温暖。画面下方还有几只可爱的小企鹅看着刚来到这个世界上的生命，它们看着小企鹅满脸好奇。





终极预告则讲述了南极企鹅父子的逗趣儿故事，小企鹅像个小跟屁虫似的跟在爸爸身后撒娇、打滑摔跤，场面让人忍俊不禁。除了这些趣事，预告片也展现了企鹅们勇敢对抗风雪、天敌的一面。预告的最后，小企鹅们摇摇晃晃地跟着他们祖先的召唤，走向那片神秘而又充满魅力的海洋，一个个跳入深蓝的大海里，完成自己“鹅生”的第一跃。





终极海报 值得一提的是，这支又萌又感人的预告正是快要成为妈妈的《帝企鹅日记2》“首席自来水”张歆艺配的音，张歆艺在配音时就被小企鹅的萌萌样子逗笑，同时又直言企鹅很勇敢，令人尊敬，她用富有感情的声音来讲述了预告片中企鹅一家的故事。





两部《帝企鹅日记》的导演吕克·雅盖是学生物出身的，当他第一次来到南极，立刻就被南极的风景和帝企鹅的生活所吸引，从而萌生了要拍摄帝企鹅的想法。但限于当年的拍摄条件，很多绝美的南极风光无法淋漓尽致地展现，于是才有了十几年后的这部升级之作。





《帝企鹅日记2：召唤》的拍摄采用了无人飞行器和水下摄影机，4K高清的画面配置全方位还原了最真实的南极景象，这样的奇观，恐怕很难在大银幕上再见到第二次了。

编辑：hello王小羊