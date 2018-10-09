《昨日青空》发布“00后军训青春”版MV及海报。真实记录了首批00后大学新生军训，种种细节唤起每个普通人的“中国特色”青春记忆。





与此前的版本不同，这支MV真实展现了00后新生点燃梦想的过程：从初进大学时的懵懂，到因军训结缘一同成长，最后与朋友们一起拼搏闪闪发光。层层递进的三种状态，剖析出00后年轻人初入大学渴望向上的一面。





同时，MV中还原了最真实热血的国产青春，展示了大一新生们拥有强烈共同记忆的诸多“第一次”。例如第一次站军姿、练踏步、离别等等。其中同学们之间的友情、与教官间的情谊令许多观众感同身受。此外电影还发布了同名海报，画面展示了学生们军训的笑与泪，文案显现出00后青春态度宣言。





与MV中因梦想闪光的学生一样，电影中三位主人公一直在为梦想奋斗：男主角屠小意一心想成为漫画家，“做自己喜欢做的事”；齐景轩从小梦想成为飞行员；姚哲恬和大多数普通学生一样，梦想未知但顺应着父母的意图准备高考。电影中原本迷茫的三人因为遇见彼此坚定了梦想，为未来努力，最终成就光芒万丈的自己。

编辑：hello王小羊