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《昨日青空》曝“00后军训青春”版MV

全新国漫电影记录“中国特色”青春记忆

2018-10-09 15:45:30 来源：Mtime时光网

《昨日青空》发布“00后军训青春”版MV及海报。真实记录了首批00后大学新生军训，种种细节唤起每个普通人的“中国特色”青春记忆。

“00后军训青春”版MV

　　时光网讯  近日，国内首部青春动画电影《昨日青空》发布“00后军训青春”版MV及海报。真实记录了首批00后大学新生军训，种种细节唤起每个普通人的“中国特色”青春记忆。MV不仅展现了当代00后青年向阳而生的拼搏精神，也展现出电影真实热血的一面。
 
　　此次MV的歌曲是由尤长靖演唱的同名主题曲。此前歌曲一经发布便登顶各大排行榜。随后，热映青春电影《悲伤逆流成河》的5位主演合力翻唱，支持优质国漫。

　　与此前的版本不同，这支MV真实展现了00后新生点燃梦想的过程：从初进大学时的懵懂，到因军训结缘一同成长，最后与朋友们一起拼搏闪闪发光。层层递进的三种状态，剖析出00后年轻人初入大学渴望向上的一面。

　　同时，MV中还原了最真实热血的国产青春，展示了大一新生们拥有强烈共同记忆的诸多“第一次”。例如第一次站军姿、练踏步、离别等等。其中同学们之间的友情、与教官间的情谊令许多观众感同身受。此外电影还发布了同名海报，画面展示了学生们军训的笑与泪，文案显现出00后青春态度宣言。

　　与MV中因梦想闪光的学生一样，电影中三位主人公一直在为梦想奋斗：男主角屠小意一心想成为漫画家，“做自己喜欢做的事”；齐景轩从小梦想成为飞行员；姚哲恬和大多数普通学生一样，梦想未知但顺应着父母的意图准备高考。电影中原本迷茫的三人因为遇见彼此坚定了梦想，为未来努力，最终成就光芒万丈的自己。

   编辑：hello王小羊

关键词： 昨日青空
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导演：奚超

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