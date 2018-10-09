《非洲遇见你》发布"草原的悲鸣"特辑，该片由崔燕执导，杨玥、王梓权、杜文等新生代演员出演，即将于10月19日登陆全国院线。









特辑的后半段一反前半段的温情暖心画风，真实的镜头下记录着盗猎者的冷酷和残忍。他们投毒、猎杀……让原本生机勃勃的非洲草原染上一片血色。在他们的眼里，动物身上每一个部位都可以等价转化为金钱，他们可以毫不犹豫的举起猎枪。因此，每一个反盗猎志愿者都是在用生命守护着生命，走进野保区的那一刻，他们就已经签下了生死状。









据悉，《非洲遇见你》定档今年10月19日登陆全国院线。

编辑：隐饮