时光网讯
提起非洲，在很多人印象中出现的，是生机勃勃的草原上成群的动物在自由奔跑，然而在电影《非洲遇见你》
发布的“草原的悲鸣”特辑里，揭开的则是非洲草原不忍直视的血腥场面，将盗猎者惨无人道的捕杀和反盗猎英雄们面临的险境一一展现，令人揪心。《非洲遇见你》
由崔燕执导，杨玥、王梓权、杜文等新生代演员出演，即将于10月19日登陆全国院线。
在特辑中，《非洲遇见你》
拍摄团队飞跃10871公里来到遥远的非洲大地，与200余名参与拍摄的工作人员，共同经历了45个日出日落，累积工作1100小时，为的不只是完成电影的拍摄，更是在歌颂生命的可贵。为了展现出非洲最原始的绝美风情，剧组横穿1000余公里转场津巴布韦三座城市，从人迹罕至的荒漠到热情好客的村落再到植被丰饶的绿洲，无一不展现出非洲的美好。
特辑的后半段一反前半段的温情暖心画风，真实的镜头下记录着盗猎者的冷酷和残忍。他们投毒、猎杀……让原本生机勃勃的非洲草原染上一片血色。在他们的眼里，动物身上每一个部位都可以等价转化为金钱，他们可以毫不犹豫的举起猎枪。因此，每一个反盗猎志愿者都是在用生命守护着生命，走进野保区的那一刻，他们就已经签下了生死状。
电影《非洲遇见你》
通过一段非洲传奇冒险之旅，歌颂出反盗猎志愿者的无私奉献与牺牲精神。该片讲述了广告公司女总监杨玥（杨玥饰），一位典型的傲娇千金，因父亲的一封家书来到非洲，误打误撞与反盗猎志愿者方可成（王梓权饰）等人一同前往野保区，不料成为了盗猎团伙的追杀目标，双方之间展开了一场生死博弈。
据悉，《非洲遇见你》定档今年10月19日登陆全国院线。
编辑：隐饮