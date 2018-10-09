网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《名侦探柯南》影迷同人海报大集锦

创意满满 "每天都能看到不一样的柯南！"

2018-10-09 16:01:13 来源：Mtime时光网

电影《名侦探柯南：零的执行人》开展“最柯南”同人海报大赛，多位画师及网友为电影绘制多款相关主题海报，被赞“每天都能看到不一样的柯南！”
       时光网讯 今日，电影《名侦探柯南：零的执行人》与站酷合作开展的“最柯南”同人海报大赛已正式启动。活动邀请网友将“柯南”与任一形容词组合，打造前所未有的“柯南之最”。在此之前，已有多位画师及网友为电影绘制相关主题海报。作品在国庆期间一经发布就凭借独特的创意与画风获得了网友们的喜爱，被赞“每天都能看到不一样的柯南！”
 
       国庆期间，知名画师为电影《名侦探柯南：零的执行人》创作的“最柯南”系列同人海报在引起了网友的热议与转发。在诸多作品中，晓前打造的“最科技柯南”被赞“极具未来感”、媲美“黑寡妇”演绎的《攻壳机动队》，海报中的元素更是暗示电影中将出现的黑科技；否来的“最强柯南”则最贴近电影中滑板飙车、生死营救的情节，被网友赞“一幅画体现柯南的速度与激情”。gasone创作的“最科幻柯南”则别出心裁地将柯南置于赛博朋克的大都会中，被赞“硬核感满满”。

       电影《名侦探柯南》上映以来，已伴随我们走过20余年。第22部柯南剧场版《名侦探柯南：零的执行人》自开通官微以来就持续受到网友们“催档问候”。新片中“万年小学生”将变身“地表最强小学生”搭档“80亿魅力男神”安室透，携手上演推理版“速度与激情”，展现网友们从未见过的“最强柯南”。

       最新柯南剧场版自日本公映以来就不段刷新票房记录，不仅坐稳周末票房7连贯的好成绩，更成为有史以来票房最高的柯南系列。值得一提的是，影片还获得了柯南原作者青山冈昌老师的赞誉，网友也不吝赞美，称本部剧场版《名侦探柯南：零的执行人》为近几年“柯南剧场版之最”。
 
       据悉电影《名侦探柯南：零的执行人》有望引进。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 名侦探柯南
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

名侦探柯南：零的执行人

名侦探柯南：零的执行人 (2018)

6.3

导演：立川让

主演：古谷彻 林原惠美

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

有料！DC《海王》曝5分钟超长预告

海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂

在这支预告中，杰森·莫玛饰演的海王亚瑟，艾梅伯·希尔..
2

谈到国产动画，为何总在追忆童年？

它们曾启蒙手冢治虫 震撼外国同行

随着《神笔》与《骄傲的将军》两部颇具中国民族风格的作..
3

台上台下都是戏！众星齐聚巴黎时装周

舒淇同框于佩尔布兰切特 杨颖迪瓦伊合影

42
众星身着各色品牌服装争奇斗艳，穿梭于巴黎时装周各大秀..
4

这些年，日韩电影人翻拍过的华语经典

《英雄本色》《无间道》《毒战》皆被追捧

哪些成功，哪些失败？
5

税务部门依法查处范冰冰偷逃税问题

追缴税款2.55亿罚款6亿 范冰冰微博发致歉信

由于范冰冰属于首次被税务机关按偷税予以行政处罚且此前..

查看更多