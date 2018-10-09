时光网讯
今日，电影《名侦探柯南：零的执行人》
与站酷合作开展的“最柯南”同人海报大赛已正式启动。活动邀请网友将“柯南”与任一形容词组合，打造前所未有的“柯南之最”。在此之前，已有多位画师及网友为电影绘制相关主题海报。作品在国庆期间一经发布就凭借独特的创意与画风获得了网友们的喜爱，被赞“每天都能看到不一样的柯南！”
国庆期间，知名画师为电影《名侦探柯南：零的执行人》
创作的“最柯南”系列同人海报在引起了网友的热议与转发。在诸多作品中，晓前打造的“最科技柯南”被赞“极具未来感”、媲美“黑寡妇”演绎的《攻壳机动队》
，海报中的元素更是暗示电影中将出现的黑科技；否来的“最强柯南”则最贴近电影中滑板飙车、生死营救的情节，被网友赞“一幅画体现柯南的速度与激情”。gasone创作的“最科幻柯南”则别出心裁地将柯南置于赛博朋克的大都会中，被赞“硬核感满满”。
电影《名侦探柯南》
上映以来，已伴随我们走过20余年。第22部柯南剧场版《名侦探柯南：零的执行人》
自开通官微以来就持续受到网友们“催档问候”。新片中“万年小学生”将变身“地表最强小学生”搭档“80亿魅力男神”安室透，携手上演推理版“速度与激情”，展现网友们从未见过的“最强柯南”。
最新柯南剧场版自日本公映以来就不段刷新票房记录，不仅坐稳周末票房7连贯的好成绩，更成为有史以来票房最高的柯南系列。值得一提的是，影片还获得了柯南原作者青山冈昌老师的赞誉，网友也不吝赞美，称本部剧场版《名侦探柯南：零的执行人》为近几年“柯南剧场版之最”。
据悉电影《名侦探柯南：零的执行人》有望引进。
编辑：隐饮