电影《名侦探柯南：零的执行人》开展“最柯南”同人海报大赛，多位画师及网友为电影绘制多款相关主题海报，被赞“每天都能看到不一样的柯南！”









最新柯南剧场版自日本公映以来就不段刷新票房记录，不仅坐稳周末票房7连贯的好成绩，更成为有史以来票房最高的柯南系列。值得一提的是，影片还获得了柯南原作者青山冈昌老师的赞誉，网友也不吝赞美，称本部剧场版《名侦探柯南：零的执行人》为近几年“柯南剧场版之最”。

据悉电影《名侦探柯南：零的执行人》有望引进。

编辑：隐饮