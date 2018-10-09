在《毒液》项目中，腾讯影业作为全球投资方和联合出品方，与海外同行展开紧密合作。目前，IP重启版《终结者2019》正在紧张拍摄中。





首周火爆全球成十月最强漫威电影 观众高分好评盛赞“炫酷”





《毒液》10月5日起在北美正式公映，首周票房连破多项纪录。影片在北美创造了十月提前场的票房新纪录；成为十月新的单日票房纪录保持者；轻松打破了十月开画记录；首周末票房累计狂收8003万美元，也成为美国哥伦比亚影片公司历史第7部开画票房破8000万美元的电影，炸裂票房势不可挡。





对于一部没有前作基础的漫威英雄起源电影来说，在今年的超英大片开画票房中亦能排入前五。《毒液》在海外市场同样一骑绝尘。影片已在58个国家上映，累计票房1.252亿美元。影片在多个国家地区持续占据票房冠军位置，并不断刷新票房纪录。





《毒液》票房炸裂的同时，来自观众的高度赞誉更加令人欣喜。截至目前，影片的烂番茄爆米花指数为89%，均分4.4分（满分5），IMDB分数为7.1，CinemaScore院线观众评分获B+，均达到优秀级别。





影片开画后在线上线下的热度持续飙升，各国观众都给予普遍好评，盛赞“毒液有很多炫酷的闪光时刻”，“就算没有蜘蛛侠毒液也能大放异彩”，“这是一部极其有观众缘的超级英雄电影”。大多数影迷认为影片十分有趣，在影院中收获不少欢乐：“观影过程很享受，影片节奏明快、搞笑不断又惊险刺激。”影片对毒液与男主角共生关系的诠释以及对毒液的特殊能力在动作场景中的表现，也都是观众屡屡提及的改编亮点，如有观众表示：“那些被大家忽视了的漫画中毒液的奇特幽默感在电影中被完美还原了。”而汤姆·哈迪的表演也获得认可，不仅哈迪的粉丝疯狂示爱称“不用解释了，让我等老粉看的暖心”，普通观众也表示满意：“这是一部快节奏的、有趣的、令人又‘惊’又‘喜’的电影，汤姆·哈迪贡献出现象级表演。”“汤姆·哈迪的表现令人联想起《加勒比海盗》第一部中的约翰尼·德普。”





腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武与男主角汤姆·哈迪北美首映现场合影 腾讯影业拓展海外合作坚持创新与品质 《终结者2019》等正有序推进





在《毒液》项目中，腾讯影业作为全球投资方和联合出品方，与海外同行展开紧密合作。创新是《毒液》的关键词，也是促成合作的重要原因。《毒液》一反大多数同类电影的固定模式，拒绝“高大全”的人物塑造和合家欢调性，缔造了漫威影史上首位正邪共生的另类超级英雄。最终与观众见面的毒液有着人类与外星生物合体的另类设定，黑色液态的形态炫酷带感，汤姆·哈迪更以精湛演技将略带叛逆和不羁的魅力气质表现到位。影片的视效制作也独具匠心，对液态毒液的变身过程和动作场面的设计颠覆想象、火爆震撼。影片的新意成为取得开门红的法宝，也和腾讯“新文创”战略注重的创新意识和海外合作十分吻合。





程武与索尼影视娱乐集团主席&CEO Tony Vinciquerra 《毒液》的成功背后，是腾讯影业持续推进的海外合作战略。全球化是时代潮流，越来越多的中国电影人认识到和海外联动的重要性。对于世界市场来说，中国的文化底蕴日益成为优质内容的来源，从早期成龙、李连杰式的功夫元素，到新世纪的《功夫熊猫》、正在热拍的《花木兰》等莫不如此；而对于工业体系尚不完善的中国电影来说，国际合作既是学习交流机会，也是加速走向国际的通道。作为中国电影的一分子，腾讯影业也将海外合作作为重要战略。今年“917腾讯影业2018年度发布会”上，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武重点呈现的六大文化产品系列，其中“国际探索”系列就以海外合作为主导方向。







腾讯影业“国际探索”系列 （发布于2018年9月17日） 腾讯影业“国际探索”系列 （发布于2018年9月17日）





坚持以品质和创新为主导，腾讯影业在海外合作的模式上展开多重探索，不少重要项目正有序推进：





通过投资合作的方式，腾讯影业已参与到众多国际大制作中，除了《毒液》，近年来火爆全球的《魔兽》、《金刚：骷髅岛》、《神奇女侠》、《头号玩家》等大片背后都有腾讯影业的身影。在项目推进中，腾讯影业的团队得以在成熟的电影工业体系中学习锤炼，并为未来的项目开发积累更多的国际合作经验。





以《神奇女侠》为例，腾讯影业既是影片的全球出品方，也以联合宣发的身份深度参与影片内地的宣发工作。依托拥有庞大用户群的腾讯平台，腾讯影业在宣发和互联网渠道上都有优势，在推高影片热度和美誉度方面效果明显。在《神奇女侠》上映之际，影片和王者荣耀相结合，寻找“地表最强女英雄”的影游联动曾在观众中引发广泛反响。最终《神奇女侠》内地市场表现抢眼，首周票房在北美以外的全球市场高居首位，最终票房破六亿人民币。





目前，IP重启版《终结者2019》正在紧张拍摄中。时隔近三十年，缔造了影史科幻经典《终结者》系列的詹姆斯·卡梅隆与第一代终结者施瓦辛格，携手《死侍》导演提姆·米勒重启经典，腾讯影业以全球联合出品及中国区联合推广的身份加盟此片。





另一种模式是“走出去”式的联合开发，也就是将中国的原创IP引入国际市场，按国际标准开发为面向全球的作品。腾讯影业从剧本和制作环节即深度参与，将来自中国的文化创意元素融入影片；例如根据腾讯动漫旗下原创漫画《尸兄》改编的电影《我叫白小飞》，腾讯影业将与海外合作伙伴将其打造为好莱坞标准的类型片。除此之外，还有更多类似项目正在运作筹划中。





第三类可以称之为“请进来”，即以中方的腾讯影业团队为主导，根据需要统筹邀请国际团队加入。在今年暑期档先声夺人的《动物世界》就是成功案例，片中惊艳的视觉效果即有来自国际后期制作专业团队的助力。目前正在热拍的《吹哨人》也属此例，该片是《北京遇上西雅图》的缔造者薛晓路自编自导的最新作品，由汤唯和雷佳音主演。





从以投资寻求合作到以国际标准运作中国IP，再到以中方团队为核心来主导打造有中国文化符号意义的作品，是循序渐进的发展进程。腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武表示：“假以时日，相信‘请进来、走出去’的战略能为中国电影工业体系的完善带来更多助益，也有望为发展文化软实力的国家战略略尽绵薄。”





《毒液》由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯（《马戏之王》）、里兹·阿迈德（《星球大战外传：侠盗一号》）、斯科特·黑兹和瑞德·斯科特等联袂出演。影片根据漫威漫画改编，讲述男主角埃迪·布洛克受到不明外星物质共生体的入侵与控制，并因此成为另类超级英雄的故事。目前影片正在全球范围热映，未来也将有更多腾讯影业参与的国际作品陆续揭开面纱，敬请期待。



