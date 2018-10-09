金马奖最佳改编剧本得主马英力以《梦的背后》近身跟拍导演丈夫娄烨入围本届金马奖的《风中有朵雨做的云》制作过程，王小帅纪录片《我的镜头》以镜头捕捉当代中国的发展轨迹。













据了解，两部将在金马影展举行世界首映的新片中，一部是台湾新锐导演庄绚维执导，本届金马奖男配角入围者郑人硕、徐若瑄领衔主演的《人面鱼：红衣小女孩外传》，带来加倍惊悚骇人的台湾恐怖传说；另一部是金马奖最佳改编剧本得主马英力，以《梦的背后》近身跟拍导演丈夫娄烨入围本届金马奖的《风中有朵雨做的云》制作过程，不仅记录一部电影的诞生，更呈现当代中国电影制作的真实现况。

三部中国名导的新作也选入本届片单，包括独立纪录片导演王兵长达八小时的《死灵魂》；王小帅纪录片《我的镜头》，以镜头捕捉当代中国的发展轨迹；刘杰导演、侯孝贤监制、人气女星杨幂突破形象诠释残疾人士的《宝贝儿》，则对弃婴议题展开不同观点的辩证。

除了名导新作，今年亚洲新锐作品也不可忽视。新加坡导演杨修华一鸣惊人拿下卢卡诺影展金豹奖、人道精神特别奖的《幻土》，越南新锐女导演阮芳英赢得多伦多影展奈帕克奖的首部剧情长片《落红》，中国女导演杨明明入选2016年金马创投会议企划案并入选柏林影展的《柔情史》，都是不可忽视的亚洲新力量。

编辑：hello王小羊