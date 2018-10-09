其他精彩片单还包括林孝谦
轰动釜山的新作《比悲伤更悲伤的故事》、刚拿下卢卡诺影展金豹奖的《幻土》（A Land Imagined）、多伦多影展奈帕克奖得主《落红》（The Third Wife）、入选柏林影展的《柔情史》
、《宝莱坞生死恋》
导演新作《帕德玛瓦蒂：爱无所惧》（Padmaavat）。
中国内地三位大导演也有新作参展，包括王兵
的《死灵魂》
、王小帅
的《我的镜头》、刘杰
的《宝贝儿》
，日本则有《净化万事屋》（Room Laundering）、《人鱼沉睡之家》（The House Where the Mermaid Sleeps）两部佳作。
据了解，两部将在金马影展举行世界首映的新片中，一部是台湾新锐导演庄绚维执导，本届金马奖男配角入围者郑人硕、徐若瑄领衔主演的《人面鱼：红衣小女孩外传》，带来加倍惊悚骇人的台湾恐怖传说；另一部是金马奖最佳改编剧本得主马英力，以《梦的背后》近身跟拍导演丈夫娄烨入围本届金马奖的《风中有朵雨做的云》制作过程，不仅记录一部电影的诞生，更呈现当代中国电影制作的真实现况。
两部以爱为名的精彩佳作，极度催泪。包括《五星级鱼干女》
编导林孝谦新作《比悲伤更悲伤的故事》，集结“台湾最萌男友”刘以豪与《军中乐园》
陈意涵、《失控谎言》
陈庭妮、《女朋友。男朋友》
张书豪领衔主演，大谈揪心虐恋。《宝莱坞生死恋》印度名导演桑杰里拉班萨里和宝莱坞一姐迪皮卡帕度柯妮再度合作的《帕德玛瓦蒂：爱无所惧》，带来宝莱坞史上最高预算制作的炫目歌舞及战争场面。
三部中国名导的新作也选入本届片单，包括独立纪录片导演王兵长达八小时的《死灵魂》；王小帅纪录片《我的镜头》，以镜头捕捉当代中国的发展轨迹；刘杰导演、侯孝贤监制、人气女星杨幂突破形象诠释残疾人士的《宝贝儿》，则对弃婴议题展开不同观点的辩证。
除了名导新作，今年亚洲新锐作品也不可忽视。新加坡导演杨修华一鸣惊人拿下卢卡诺影展金豹奖、人道精神特别奖的《幻土》，越南新锐女导演阮芳英赢得多伦多影展奈帕克奖的首部剧情长片《落红》，中国女导演杨明明入选2016年金马创投会议企划案并入选柏林影展的《柔情史》，都是不可忽视的亚洲新力量。
还有两部不可错过的日片新作，包括新锐导演片桐健滋邀来新生代性感女星池田依来沙、小田切让领衔主演的《净化万事屋》，带来笑中带泪的日本通灵少女故事。电视剧《池袋西口公园》
、电影《天空之蜂》
日本名导堤幸彦二度改编东野圭吾小说的《人鱼沉睡之家》，集结演技派影星西岛秀俊、筱原凉子、坂口健太郎，展开一场人性道德与哲学思辩的激战。
编辑：hello王小羊