



纪录片《二十二》于2017年8月14日中国内地公映，影片将镜头对准了中国二十二位老人，她们曾经被日军强征为慰安妇。在纪录片中，导演聆听她们的故事，展现她们现今的生活。二十二人，她们还活着，并且讲述自己的悲惨往事，就是对抗日战争中的日本侵略者所犯下罪行的控诉。只可惜，截止2017年9月，这二十二位老人已经逝去了十三人。





《二十二》预告片 影片上映之后票房节节高涨，导演郭柯也对媒体和公众做出了捐款的承诺。说明中指出，《二十二》的第一出品方为“四川光影深处文化传播有限公司”，第一出品方在2018年9月15日收到票房结算尾款，导演郭柯在9月27日完成了捐款事宜。这笔1008.6万元的款项捐赠给上海师范大学教育发展基金会，并在基金会内设立“慰安妇研究与援助”项目专项基金。





郭柯导演表示，他相信这个“慰安妇研究与援助”项目专项基金会把款项用到实处，也希望给老人们提供更多的帮助。









