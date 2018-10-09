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纪录片《二十二》导演郭柯捐款千万

聚焦慰安妇悲惨历史 张歆艺资助拍摄

2018-10-09 17:45:49 来源：Mtime时光网

说明中指出，《二十二》的第一出品方为“四川光影深处文化传播有限公司”，第一出品方在2018年9月15日收到票房结算尾款，导演郭柯在9月27日完成了捐款事宜。

　　时光网讯 纪录片《二十二》导演郭柯今天通过微博发布公示，说明他刚刚完成了《二十二》的收入捐款，这其中包括影片票房分成379万元（第一出品方收益），以及演员张歆艺资助的100万拍摄资金，还有导演郭柯个人收益400万元，还有社会爱心人士通过众筹等方式捐赠的105万元等等，最终合计捐款1008.6万余元。



　　纪录片《二十二》于2017年8月14日中国内地公映，影片将镜头对准了中国二十二位老人，她们曾经被日军强征为慰安妇。在纪录片中，导演聆听她们的故事，展现她们现今的生活。二十二人，她们还活着，并且讲述自己的悲惨往事，就是对抗日战争中的日本侵略者所犯下罪行的控诉。只可惜，截止2017年9月，这二十二位老人已经逝去了十三人。

《二十二》预告片

　　影片上映之后票房节节高涨，导演郭柯也对媒体和公众做出了捐款的承诺。说明中指出，《二十二》的第一出品方为“四川光影深处文化传播有限公司”，第一出品方在2018年9月15日收到票房结算尾款，导演郭柯在9月27日完成了捐款事宜。这笔1008.6万元的款项捐赠给上海师范大学教育发展基金会，并在基金会内设立“慰安妇研究与援助”项目专项基金。

　　郭柯导演表示，他相信这个“慰安妇研究与援助”项目专项基金会把款项用到实处，也希望给老人们提供更多的帮助。



   编辑：汀

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关键词： 二十二 纪录片 捐款 导演郭柯
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二十二

二十二 (2017)

8.6

导演：郭柯

主演：毛银梅 何玉珍

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郭柯

郭柯

Ke Guo

职业：导演 | 制作人 | 剪辑

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