《毒液》顶着30%的烂番茄新鲜度，票房却获得了令人咂舌的成绩，时光网总结了近十几年来，与它同样获得了影评人差评，却在票房方面成绩不错的一些影片。







时光网讯















好莱坞经常将影片的票房表现不佳归咎于“烂番茄”的影响力，认为这个专业影评人打分平台给出的“新鲜度”影响到了观众们，特别是年轻人花钱去看电影。烂番茄的权威性确实受到许多观众的认可，然而许多影片却并没有因为新鲜度低，影响了自己赚钱。