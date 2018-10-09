时光网讯
好莱坞经常将影片的票房表现不佳归咎于“烂番茄”的影响力，认为这个专业影评人打分平台给出的“新鲜度”影响到了观众们，特别是年轻人花钱去看电影。烂番茄的权威性确实受到许多观众的认可，然而许多影片却并没有因为新鲜度低，影响了自己赚钱。
索尼影业的《毒液：致命守护者》
便是最好的例子——开画便迎来32%的烂番茄新鲜度，公映后目前维持在30%，这对于超级英雄电影来说，简直是差评中的差评。然而影片北美10月5日公映后，首周末票房便豪取8000万美元，刷新了北美10月影史首周末票房纪录。
影片北美首日票房高达3230万美元，将《美国队长》
（2570万美元）、《蚁人》
（2264万美元）、《雷神》
（2548万美元）等MCU起源电影抛在身后，让人简直叹为观止，再次见证了影评人与观众口味的两极分化。除了《毒液》
，时光网还列出了一些虽然烂番茄影评人给出的新鲜度非常糟糕，票房却相对来说还不错的影片。
1.《变形金刚》系列续集——派拉蒙
影评人一向不喜欢《变形金刚》
系列，当然了，导演迈克尔·贝
也不怎么待见他们……首部《变形金刚》
57%的新鲜度勉强过关，虽然还没及格，之后便陷入了烂番茄的无间地狱，除了第三部新鲜度高达35%，其余三部续集没有一部超过20%的。
然而粉丝们并不在意，一路把爆炸贝送上了票房之巅，直到去年夏天的《变形金刚5》
才开始显露疲态。终于，第五部的烂番茄新鲜度、北美票房与全球票房都创下系列最低，这还没算上十年以来的通货膨胀。尽管如此，最后影片依然收获了超过6亿美元的全球票房。
烂番茄新鲜度：27% 北美票房：3.3亿美元 全球票房：8.74亿美元
《神奇女侠》
93%的高新鲜度，对于超级英雄电影来说也非常可观，终于打破了DCEU影片在影评人处总是得到差评的魔咒。在此之前，2016年的“蝙超大战”27%的新鲜度不尽如人意，可不管影评人们怎么说，DC三巨头的粉丝们依然不会放弃在大银幕上看到自己心爱角色的机会。
影片北美首周末就拿下了1.66亿美元的开画成绩，虽然第二周发生了69.1%的大幅度下跌，但最终北美获得3.3亿美元，全球总票房落在8.73亿，华纳至少不会因此不开心了。
烂番茄新鲜度：36% 北美票房：2.20亿美元 全球票房：4.57亿美元
奥斯卡影帝尼古拉斯·凯奇
身为名门之后，演艺生涯可谓是跌宕起伏。在因《远离赌城》
获得奥斯卡小金人的十几年后，2007年的《国家宝藏2》
却成为了凯奇的职业生涯北美票房之巅，之后十几年再无法超越。本片35%的烂番茄新鲜度，其实也没比首部《国家宝藏》
的44%差太多，不过由于首部已经在观众心中建立了知名度与粉丝基础，最终的票房成绩还是不错的。
然而今年让人惊呆了的是，凯奇口碑翻身了！新作《曼蒂》
的94%新鲜度让人跌破眼镜，不过虽然是恐怖片，北美公映不到1个月以来，不到100万美元的票房成绩还是不要拿出来说事儿了……想看赵四叔之后口碑票房双丰收？他配音的两部动画作品《蜘蛛侠：平行宇宙》
和《疯狂原始人2》
，都可以期待一下哦。
如果说有一种电影是不怕差评，那可能是因为它们的受众群体岁数实在太小了。孩子们可能会因为海报酷炫、预告片抓人、角色可爱，就要求家长们带他们去电影院看片，并不在乎什么影评人的评价。哪怕家长们会受到烂番茄的影响，但你猜猜看动画片时谁说了算？
《鼠来宝》
系列就是最好的证明，四部影片没有一部新鲜度超过30%，然后它却是史上票房最高的儿童电影系列之一。不过到了2014年，系列第四部终于无法唬住更多傻孩子了，北美票房不到1个亿，全球票房2亿多，虽然不如前作，但对于同类型影片来说已然成绩不错。
世界是我们的，也是他们的，但终究都是吸血鬼们的。青少年热门小说改编作品很容易受到粉丝追捧，然而整个系列没超过50%的烂番茄新鲜度，则表明了影评人们的态度。与本文中其它系列一路下滑口碑不同的是，《暮光》
系列的烂番茄分数是高低交错，不过全球票房倒是一贯发挥稳定。而有意思的是，第二部与第四部这两部系列最低新鲜度的影片，票房成绩却并不低。
《暮光之城2》的1.43亿美元首周末票房，与《暮光之城4：破晓（上）》
的3.01亿美元北美票房，都是系列之最。这个系列也是神奇，当年红极一时、制造现象无数的《暮光之城》
男女主角，演完之后好像都在极力撇清和这个系列的关系，疯狂接拍各类文艺片，仿佛在刻不容缓地与自己的“黑历史”划清界限。
烂番茄新鲜度：28% 北美票房：3.25亿美元 全球票房：7.47亿美元
《自杀小队》
这个片儿跟它同一年上映、身处同一宇宙中的“蝙超大战”，走的是相同路线——它烂任它烂，票房我夺冠。当然，这里的“烂”指的是影评人对于电影的评价，对于影片的质量，观众们自然是见仁见智的。当粉丝们盼星星盼月亮，终于把这个IP盼到了大屏幕上，任它烂番茄新鲜度只有28%，大家依然会去看的。
目前，《自杀小队》
依然保持着八月北美首周末开画1.34亿美元的纪录，不过跟“蝙超大战”一样，第二周迅速下跌67.4%，最终成为超级英雄电影票房榜上的第16名，还获得了个奥斯卡“最佳化妆”的小金人，孩不孩怕。有这样的票房成绩，谁还看烂番茄呢？
《暮光之城》
系列都上榜了，当然少不了它的“高仿版”——《五十度灰》
三部曲其实就是前者的大型同人文，作者照着“暮光男女”创造了男女主角，只不过改了改名字，“霸道总裁爱上傻白甜女主”的故事还真是中外通吃啊。
首部《五十度灰》
影片不仅男女主角毫无火花，还保留了原著中最让人尴尬癌发作的作b对话和沙雕剧情，25%的烂番茄新鲜度够低了吧？然而两部续集一个11%一个12%，简直是《鼠来宝》
水平了。《五十度灰》
系列每一部都选择在情人节上映，不得不说这一骚操作非常巧妙，每一部的北美票房都过了亿，可喜可贺。
烂番茄新鲜度：22% 北美票房：1.91亿美元 全球票房：4.93亿美元
《忍者神龟》
是我们童年的回忆，当它们爬上大银幕之时，粉丝们也会心甘情愿掏钱买票。2014年梅根·福克斯
主演的系列重启版《忍者神龟：变种时代》
，在烂番茄上虽然只拿到了22%的影评人新鲜度，但最终近5亿美元的全球票房，也让本片一举成为出品方Nickelodeon Movies的史上票房之冠。
2016年的续集《忍者神龟2：破影而出》
，烂番茄36%罕见地达到了“续集强于前作”的成就，但这回票房成绩就不太拿得出手了，北美总票房才8000多万。虽然观众们暂时厌倦了这个系列，但一旦再次重启，无论烂番茄如何评价，大家还会义无反顾的，你信不信。
烂番茄新鲜度：27% 北美票房：1.63亿美元 全球票房：4.93亿美元
希腊史诗不总是能创造出史诗般的票房成绩，不过2010年的翻拍版《诸神之战》
几乎做到了，尽管影评人在烂番茄上并没有为其大唱赞歌。它目前保持着复活节开画的影片中，北美首周末成绩第四的位置。不过续集就没有这么幸运了，2012年的《诸神之怒》
26%的新鲜度与前作基本持平，但8000多万的北美最终票房成绩，还是让华纳选择不再拍原本已经计划好的第三部了。