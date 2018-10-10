或许他再也不会拍出一部像《杀死比尔》这样纯粹的迷影电影，但有一部这样的电影就足够值得我们一次次去回味了。







时光网特稿 不得不面对的一个现实是，当代好莱坞电影越来越寡淡了。除了满天飞的超级英雄，就是颁奖季那些不痛不痒的艺术片，再者就是各种翻拍和续集电影老调重弹，在同样的片名后面加上数字或者新的副标题，就好像等同于告诉观众，“我们真的想不出好的新点子了。”













为何这么说呢？





众所周知，曾在录像带租赁店里打工的昆汀阅片量惊人，且口味纷杂。从德国表现主义电影到法国电影新浪潮，从意大利通心粉西部片到邵氏新派武侠动作片，从日本剑戟片再到黑色电影，可以说过去百年电影史上的精品，昆汀几乎都有涉猎，庞大的观影量是他成为导演的必要非充分条件。





乌玛·瑟曼经典形象









15年前的今天，这部风格另类的影片在北美上映，全球票房收入达到1.5亿美元，成为昆汀截止目前，最为成功的一部作品。



