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垂死新娘复仇路为何成为经典

纪念《杀死比尔》上映15周年

2018-10-10 09:01:27 来源：Mtime时光网

或许他再也不会拍出一部像《杀死比尔》这样纯粹的迷影电影，但有一部这样的电影就足够值得我们一次次去回味了。


　　时光网特稿 不得不面对的一个现实是，当代好莱坞电影越来越寡淡了。除了满天飞的超级英雄，就是颁奖季那些不痛不痒的艺术片，再者就是各种翻拍和续集电影老调重弹，在同样的片名后面加上数字或者新的副标题，就好像等同于告诉观众，“我们真的想不出好的新点子了。”

昆汀·塔伦蒂诺

　　好在我们还有昆汀·塔伦蒂诺，一个真正热爱电影，并且拥有超人般执行力的导演。尽管与哈维·韦恩斯坦的交情让他近来承受了一些非议，但真正热爱电影的影迷不会因此而蒙蔽自己的双眼，吝啬自己的赞美之词给这位当代最伟大的美国电影匠人。

　　事实上昆汀算不上高产，算上正在拍摄的《好莱坞往事》，他在过去26年里只拍摄了10部长片；事实上昆汀的作品也并非一般意义上艺术电影，他从未剔除掉自己B级趣味，虽然以主流观点来看这类影片并不太能登上大雅之堂。翻开他的作品列表，最能体现他的个人风格的一部作品，毫无疑问是《杀死比尔》上下两部。

　　为何这么说呢？

　　众所周知，曾在录像带租赁店里打工的昆汀阅片量惊人，且口味纷杂。从德国表现主义电影到法国电影新浪潮，从意大利通心粉西部片到邵氏新派武侠动作片，从日本剑戟片再到黑色电影，可以说过去百年电影史上的精品，昆汀几乎都有涉猎，庞大的观影量是他成为导演的必要非充分条件。

乌玛·瑟曼经典形象

　　有些电影导演会尽量回避观看大量电影，以此来减少其他导演对自己作品的影响，昆汀却反其道而行之，不仅不回避，反而取百家之长，再融会贯通形成自己的混搭风格，今天要说的《杀死比尔》正是一部这样的电影。

　　15年前的今天，这部风格另类的影片在北美上映，全球票房收入达到1.5亿美元，成为昆汀截止目前，最为成功的一部作品。

作者：日灼   编辑：日灼

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 杀死比尔 乌玛·瑟曼 昆汀·塔伦蒂诺

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