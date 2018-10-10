时光网特稿 不得不面对的一个现实是，当代好莱坞电影越来越寡淡了。除了满天飞的超级英雄，就是颁奖季那些不痛不痒的艺术片，再者就是各种翻拍和续集电影老调重弹，在同样的片名后面加上数字或者新的副标题，就好像等同于告诉观众，“我们真的想不出好的新点子了。”
好在我们还有昆汀·塔伦蒂诺
，一个真正热爱电影，并且拥有超人般执行力的导演。尽管与哈维·韦恩斯坦
的交情让他近来承受了一些非议，但真正热爱电影的影迷不会因此而蒙蔽自己的双眼，吝啬自己的赞美之词给这位当代最伟大的美国电影匠人。
事实上昆汀算不上高产，算上正在拍摄的《好莱坞往事》
，他在过去26年里只拍摄了10部长片；事实上昆汀的作品也并非一般意义上艺术电影，他从未剔除掉自己B级趣味，虽然以主流观点来看这类影片并不太能登上大雅之堂。翻开他的作品列表，最能体现他的个人风格的一部作品，毫无疑问是《杀死比尔》
上下两部。
为何这么说呢？
众所周知，曾在录像带租赁店里打工的昆汀阅片量惊人，且口味纷杂。从德国表现主义电影到法国电影新浪潮，从意大利通心粉西部片到邵氏新派武侠动作片，从日本剑戟片再到黑色电影，可以说过去百年电影史上的精品，昆汀几乎都有涉猎，庞大的观影量是他成为导演的必要非充分条件。
有些电影导演会尽量回避观看大量电影，以此来减少其他导演对自己作品的影响，昆汀却反其道而行之，不仅不回避，反而取百家之长，再融会贯通形成自己的混搭风格，今天要说的《杀死比尔》
正是一部这样的电影。
15年前的今天，这部风格另类的影片在北美上映，全球票房收入达到1.5亿美元，成为昆汀截止目前，最为成功的一部作品。