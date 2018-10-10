时光网讯
在十一档上映的电影中，《无双》
无疑是最大的赢家，影片破7亿的票房已刷新香港警匪片在内地票房纪录。《无双》中留给影迷最大的悬念是“画家”的真实身份，有人认为“画家”是李问，也有人认为秀清才是“画家”，甚至虚构的吴复生都被列为怀疑对象。今日，《无双》全新曝光的“隐藏剧情”再次引发了网友对女画家“阮文”身份的讨论。
在《无双》曝光的全新“隐藏剧情”中，曝光了何蔚蓝督察和画家阮文的一段回忆。在阮文未婚夫被射杀的那个晚上，何蔚蓝督察的爱人也同样被杀害。那时张静初
饰演的阮文伤心欲绝，甚至情绪爆发用刀捅向尸体，连几个警察都没办法拦住她，憎恨之意难以掩饰。
但是，重新站在何督察面前，想要保释李问的“阮文”则显得太过冷静。“不是李问，你未婚夫不会死的”，何督察的最后一句话点出了她对“阮文”身份的怀疑——曾经对李问恨得咬牙切齿恨不得亲手杀死他的人，为何如今想尽办法都要保释他？
网友猜测，这段“隐藏剧情”明显展现出阮文前后的性格转变，如果提前放出，会削弱最后反转的力度，有网友表示：“要是早看到这场戏，就不会被导演套路了！”也有网友猜测，连尸体都不放过的阮文其实才是真正的“画家”。到底真相如何，相信大家去电影院观影后一定能给出自己的答案。