片方曝光何蔚蓝督察和画家阮文的一段回忆。在阮文未婚夫被射杀的那个晚上，她伤心欲绝，甚至用刀捅向尸体，憎恨之意难以掩饰。但是，重新站在何督察面前，想要保释李问的“阮文”则显得太冷静。

















但是，重新站在何督察面前，想要保释李问的“阮文”则显得太过冷静。“不是李问，你未婚夫不会死的”，何督察的最后一句话点出了她对“阮文”身份的怀疑——曾经对李问恨得咬牙切齿恨不得亲手杀死他的人，为何如今想尽办法都要保释他？





网友猜测，这段“隐藏剧情”明显展现出阮文前后的性格转变，如果提前放出，会削弱最后反转的力度，有网友表示：“要是早看到这场戏，就不会被导演套路了！”也有网友猜测，连尸体都不放过的阮文其实才是真正的“画家”。到底真相如何，相信大家去电影院观影后一定能给出自己的答案。