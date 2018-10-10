《我的间谍前男友》发布了“女人惹不起”全新特辑和一组“爱心靶”海报，居家姐妹花爆笑变身国际女间谍，飙车枪战执行任务，女特工笑傲欧洲大陆。









在全新曝光的制作特辑中，米拉·库尼斯和凯特·麦克金农由一对菜鸟女间谍进化为超级特工，在欧洲进行一系列冒险。影片以双女主视角切入，性格迥异的女间谍二人频频擦出火花：姐妹二人面临被追杀的险境，飙车跑路的过程中仍不忘遵守交通规则，让人捧腹不已。直升机、狙击枪、红外瞄准、枪弹飞射、飙车追逐等特工电影中的元素一个都不少，还有拳拳到肉的打斗和近身搏击。





“女人惹不起”特辑 与特辑一同发布的还有一组“爱心靶”海报，米拉·库尼斯身穿宽大的美式短袖，高傲不羁，自信爆棚；凯特·麦克金农则身穿吊带裤，霸气外露。而另一幅海报则充满了女性喜爱的多种元素，米拉·库尼斯和凯特·麦克金农坐在由香水、口红、挎包组成的红色手枪之上，手持双枪，给人带来视觉冲击。

导演苏珊娜·福格尔表示，创作剧本的灵感来源于与搭档的一次对话，“为什么我们不把这些来自大城市的平凡女孩，放进一种全新的电影叙事里呢？”因此，影片开启了一种由女性调遣男性，开始奇妙冒险的全新视角。

编辑：hello王小羊