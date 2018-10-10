9月30日，第三届北京市华侨华人“京华奖”也举行颁奖活动，林超贤导演因先后执导《湄公河行动》
、《红海行动》两部展示中国精神、中国力量的优质影片，从而获得殊荣。
1998年的《野兽刑警》和2000年的《江湖告急》都备受香港电影金像奖推崇，代表了林超贤在不同时期的风格尝试，颇具鉴赏和研究价值。林超贤在映后现身现场，与观众对话影片的幕后故事与从影数十年的心路历程。
对于早期两部电影的创作背景和经过，他坦言：“这两部电影拍摄的时候是香港电影最不景气的阶段，尤其是《江湖告急》，当时全香港只有两个片在拍，其中一部就是《江湖告急》。《野兽刑警》因为盗版的原因，电影公司不得不把55-60元一张的影片降到25块一张。后面又开始金融风暴，可以说当时是雪上加霜。”
现场，林超贤谈及自己电影之路，调侃道：“我赶上了香港电影最好的时候和最不好的时候，新艺城起步，加入电影圈是香港电影最繁荣的时期。等到我从工作人员可以做到副导演、导演的时候，却赶上了盗版猖獗和金融危机阶段，我一度想放弃当导演。到《证人》
开始，才开始明白什么样的电影是我自己最有感触的，后面的几部影片受大家的喜爱我很荣幸。”
林超贤也对新片做出了介绍：“11月会开拍了，已经筹备了非常长的时间，《紧急救援》将是一次新的突破，新的挑战，我可以肯定的和各位说，呈现的效果将比《红海行动》翻几倍。这次影片中的特效量，很多海上的场景等等都是我们第一次经历，我希望可以做到我们中国电影另外一个大家从来没有见过的题材。预计会在明年5月拍完，然后进行8个月的后期制作。都是新的开始，希望可以成功。”
对于将要合作第四次的老搭档彭于晏
，导演也给出了超高评价：“彭于晏非常拼命和敬业，还有张家辉
，他们都是自制力超强，不断挑战自己极限的演员，我希望这次给大家呈现一个不一样的彭于晏。”而对于现场观众对于什么时候彭于晏可以得一个影帝的提问，林超贤导演也笑言：“影帝是需要时间的，但我相信他会的，很有机会。”
编辑：hello王小羊