林超贤现身电影资料馆，畅谈自己的30年电影之路，也首次透露了新作《紧急救援》的筹备消息，称“呈现的效果将比《红海行动》翻几倍”。









1998年的《野兽刑警》和2000年的《江湖告急》都备受香港电影金像奖推崇，代表了林超贤在不同时期的风格尝试，颇具鉴赏和研究价值。林超贤在映后现身现场，与观众对话影片的幕后故事与从影数十年的心路历程。





对于早期两部电影的创作背景和经过，他坦言：“这两部电影拍摄的时候是香港电影最不景气的阶段，尤其是《江湖告急》，当时全香港只有两个片在拍，其中一部就是《江湖告急》。《野兽刑警》因为盗版的原因，电影公司不得不把55-60元一张的影片降到25块一张。后面又开始金融风暴，可以说当时是雪上加霜。”









林超贤与彭于晏训练图





林超贤也对新片做出了介绍：“11月会开拍了，已经筹备了非常长的时间，《紧急救援》将是一次新的突破，新的挑战，我可以肯定的和各位说，呈现的效果将比《红海行动》翻几倍。这次影片中的特效量，很多海上的场景等等都是我们第一次经历，我希望可以做到我们中国电影另外一个大家从来没有见过的题材。预计会在明年5月拍完，然后进行8个月的后期制作。都是新的开始，希望可以成功。”





编辑：hello王小羊