网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

林超贤《紧急救援》比“红海”还炸裂

现身电影资料馆展映交流 畅聊光影30年

2018-10-10 10:16:35 来源：Mtime时光网

林超贤现身电影资料馆，畅谈自己的30年电影之路，也首次透露了新作《紧急救援》的筹备消息，称“呈现的效果将比《红海行动》翻几倍”。
　　时光网讯   林超贤日前现身中国电影资料馆作品特别展映。当日放映了导演早期两部代表作品《野兽刑警》《江湖告急》。他亲临现场进行交流，畅谈自己的30年电影之路，也首次透露了新作《紧急救援》的筹备消息，称“呈现的效果将比《红海行动》翻几倍”。

　　9月30日，第三届北京市华侨华人“京华奖”也举行颁奖活动，林超贤导演因先后执导《湄公河行动》、《红海行动》两部展示中国精神、中国力量的优质影片，从而获得殊荣。

　　1998年的《野兽刑警》和2000年的《江湖告急》都备受香港电影金像奖推崇，代表了林超贤在不同时期的风格尝试，颇具鉴赏和研究价值。林超贤在映后现身现场，与观众对话影片的幕后故事与从影数十年的心路历程。

　　对于早期两部电影的创作背景和经过，他坦言：“这两部电影拍摄的时候是香港电影最不景气的阶段，尤其是《江湖告急》，当时全香港只有两个片在拍，其中一部就是《江湖告急》。《野兽刑警》因为盗版的原因，电影公司不得不把55-60元一张的影片降到25块一张。后面又开始金融风暴，可以说当时是雪上加霜。”

　　现场，林超贤谈及自己电影之路，调侃道：“我赶上了香港电影最好的时候和最不好的时候，新艺城起步，加入电影圈是香港电影最繁荣的时期。等到我从工作人员可以做到副导演、导演的时候，却赶上了盗版猖獗和金融危机阶段，我一度想放弃当导演。到《证人》开始，才开始明白什么样的电影是我自己最有感触的，后面的几部影片受大家的喜爱我很荣幸。”

林超贤与彭于晏训练图

　　林超贤也对新片做出了介绍：“11月会开拍了，已经筹备了非常长的时间，《紧急救援》将是一次新的突破，新的挑战，我可以肯定的和各位说，呈现的效果将比《红海行动》翻几倍。这次影片中的特效量，很多海上的场景等等都是我们第一次经历，我希望可以做到我们中国电影另外一个大家从来没有见过的题材。预计会在明年5月拍完，然后进行8个月的后期制作。都是新的开始，希望可以成功。”

　　对于将要合作第四次的老搭档彭于晏，导演也给出了超高评价：“彭于晏非常拼命和敬业，还有张家辉，他们都是自制力超强，不断挑战自己极限的演员，我希望这次给大家呈现一个不一样的彭于晏。”而对于现场观众对于什么时候彭于晏可以得一个影帝的提问，林超贤导演也笑言：“影帝是需要时间的，但我相信他会的，很有机会。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 林超贤 紧急救援 红海行动
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

林超贤

林超贤

Dante Lam

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 动作指导 | 副导演/助理导演

查看影人作品  >

野兽刑警

野兽刑警 (1998)

7.6

导演：陈嘉上

主演：谭耀文 黄秋生

在线播放

江湖告急

江湖告急 (2000)

7.6

导演：林超贤

主演：梁家辉 吴君如

在线播放

紧急救援

紧急救援 (2019)

-1.0

导演：林超贤

主演：彭于晏

在线播放

显示更多∨

会员评论 (10)

发表

本周热读

1

有料！DC《海王》曝5分钟超长预告

海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂

在这支预告中，杰森·莫玛饰演的海王亚瑟，艾梅伯·希尔..
2

这些年，日韩电影人翻拍过的华语经典

《英雄本色》《无间道》《毒战》皆被追捧

哪些成功，哪些失败？
3

台上台下都是戏！众星齐聚巴黎时装周

舒淇同框于佩尔布兰切特 杨颖迪瓦伊合影

42
众星身着各色品牌服装争奇斗艳，穿梭于巴黎时装周各大秀..
4

税务部门依法查处范冰冰偷逃税问题

追缴税款2.55亿罚款6亿 范冰冰微博发致歉信

由于范冰冰属于首次被税务机关按偷税予以行政处罚且此前..
5

定了！内地姜文《邪不压正》出征奥斯卡

华语片冲奥路：张艺谋三次入围，李安唯一获奖

9
奥斯卡官方公布最佳外语片完整申报名单，内地选送姜文《..

查看更多