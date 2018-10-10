



新预告快节奏刺激感官，终极铁血战士锋芒毕露









普通版的铁血战士已经无敌，即使被绑在实验台上，也能成功挣脱一只手将人类干掉，通过收集各种对手DNA 进行升级的终极铁血战士更是不得了。都说“人靠衣装马靠鞍”，新电影中超过3米高的终极铁血战士，精致健壮的身体使得气质愈发强悍。预告给予了终极铁血战士诸多镜头，无论是仰角还是俯角、静态还是战斗动态，它都坚决保持着宇宙最强猎手的威严，一抬手就轻松发射的腕刀让多少猎物成为它的刀下魂。人类小队与铁血战士、终极铁血之间的残酷绞杀，相信将为观众带来更加酣畅淋漓的视觉体验。





角色海报尽显猛士本色，十八般武艺各展神通

















《铁血战士》讲述狙击手奎恩在一次任务中与外星人铁血战士发生猛烈交火，侥幸逃脱后将捡到的外星人高级装备秘密寄回家。奎恩的儿子误以为装备是父亲送的礼物，无意触碰机关导致被铁血战士同伴追踪。为了阻止外星人在地球大开杀戒，奎恩不得不带领一众士兵与生物学家凯茜一同作战保卫地球家园。但事态远不是想象中的简单，不仅有普通版的铁血战士肆虐，还将有DNA升级后的终极铁血战士加入混战。面对更加强大的敌人、实力上的悬殊，人类将会如何面对？10月26日，敬请期待。