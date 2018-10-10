时光网讯
由二十世纪福斯出品、《钢铁侠3》
导演沙恩·布莱克执导的好莱坞科幻动作冒险大片《铁血战士》
正式定档10月26日内地院线，无疑为两个月来一直期待好莱坞动作巨制的粉丝们打了一剂强心针。近日《铁血战士》曝出一版有着超燃节奏的新预告，同时搭配人类最疯战队角色海报。宇宙最强猎手铁血战士降临地球，人类面临灭顶之灾。战场上机枪坦克齐上阵，枪林弹雨打不停。全程打了鸡血一样的战士，持续高能的激战镜头，还有铁血狗再展“雄风”，这绝对是10月最具期待的爽炸解压大片。
新预告快节奏刺激感官，终极铁血战士锋芒毕露
新预告整体营造了一种紧张的氛围，通过人类与铁血战士的视角快速互换，给观众带来了超强的精神刺激和视觉冲击。漆黑的夜里，斯特林·K·布朗（代表作《我们的这一天》）饰演的高级官员开着手电在前面探路，瞬间身后的队友就被铁血战士干掉。拥有隐身技能的它，总是能够出其不意闪现在猎物的面前，打个措手不及。而后人类与外星杀手激烈交火打个不停，各种刺激桥段全程高能。当人类最疯战队的成员林奇（阿尔菲·艾伦饰 代表作《权力的游戏》
）被熟悉的三点激光瞄准时，更是让观众开始担心他能否躲过这一关。
普通版的铁血战士已经无敌，即使被绑在实验台上，也能成功挣脱一只手将人类干掉，通过收集各种对手DNA 进行升级的终极铁血战士更是不得了。都说“人靠衣装马靠鞍”，新电影中超过3米高的终极铁血战士，精致健壮的身体使得气质愈发强悍。预告给予了终极铁血战士诸多镜头，无论是仰角还是俯角、静态还是战斗动态，它都坚决保持着宇宙最强猎手的威严，一抬手就轻松发射的腕刀让多少猎物成为它的刀下魂。人类小队与铁血战士、终极铁血之间的残酷绞杀，相信将为观众带来更加酣畅淋漓的视觉体验。
角色海报尽显猛士本色，十八般武艺各展神通
在官方同时发布的角色海报中，每位战士都身着战斗服身处战火之中，眼神或坚毅或略显不羁。最疯战队的领头人是奎恩·麦肯纳（波伊德·霍布鲁克饰 代表作《金刚狼3》
），身为陆军狙击手的他自然是队内当之无愧的“枪王”、名副其实的狠角色。影片中不仅有他精准的射击、强火力对轰帮助队伍完成重要的击杀任务，作为推动剧情的关键人物，他也贡献了与铁血战士贴身肉搏的精彩场面。
肌肉男内布拉斯卡（崔凡特·罗兹饰 代表作《月光男孩》
）既有高超的格斗技术又能担负起战斗前锋的重任，队内“悍将”实至名归。“嘴炮”科伊尔（科甘-迈克尔·凯饰 代表作《愤怒的小鸟》），顾名思义就是队内的幽默担当，贡献了超多笑点。如果说他是逗哏，捧哏就是“疯咖”巴克里斯（托马斯·简饰 代表作《迷雾》），两个人一唱一和默契十足。另外，影片中还有爆破能手“炸药”林奇、“黑手”特雷格这些一个比一个疯狂的猛士。
而与一众糙汉形成强烈反差的则是队内“女神”凯茜·布拉克特，这位生物学家（奥立薇娅·玛恩饰 代表作《X战警：天启》
）作为队内的唯一女性，不仅美艳动人，性感爆表，在关键时刻总能够开动自己聪明的脑瓜，甚至是彪悍的战斗水平，为战队助力。
《铁血战士》讲述狙击手奎恩在一次任务中与外星人铁血战士发生猛烈交火，侥幸逃脱后将捡到的外星人高级装备秘密寄回家。奎恩的儿子误以为装备是父亲送的礼物，无意触碰机关导致被铁血战士同伴追踪。为了阻止外星人在地球大开杀戒，奎恩不得不带领一众士兵与生物学家凯茜一同作战保卫地球家园。但事态远不是想象中的简单，不仅有普通版的铁血战士肆虐，还将有DNA升级后的终极铁血战士加入混战。面对更加强大的敌人、实力上的悬殊，人类将会如何面对？10月26日，敬请期待。
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