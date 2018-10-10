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张艺谋《影》曝特辑揭秘“替身”由来

黑化历程细思极恐 导演剧组拍桌子舌战众人

2018-10-10 10:43:36 来源：Mtime时光网

为了构建出别具一格的“替身”故事，张艺谋与幕后主创人员多次为剧情“争执”，从暗黑悲剧和轻悲剧的选择，到角色性格与出身的设定，再到“替身”结局走向的敲定，只为能够打造出满意的剧本。

“替身故事的由来”特辑

　　时光网讯  由张艺谋执导，邓超孙俪郑恺王千源胡军王景春关晓彤吴磊主演的水墨动作电影《影》正在全国热映中。今日，片方曝光“替身故事的由来”特辑，讲述《影》背后的创作历程，张艺谋领衔众主创诠释崭新的“替身”故事。
 
　　《影》讲述了一个“替身”追逐自由的故事。出于对“替身”题材的偏爱，加上国内影史之中从未涉猎过相关内容，又巧遇朱苏进原剧本等原因，张艺谋心里萌生了拍摄《影》的念头。据今日发布的“替身故事的由来”特辑介绍，导演在影片创作之初，便讨论决定了要对“替身”这一概念进行彻底颠覆，扭转以往“替身”故事中影子隐姓埋名或是下场悲惨的命运。
 
　　为了构建出别具一格的“替身”故事，张艺谋与幕后主创人员多次为剧情“争执”，从暗黑悲剧和轻悲剧的选择，到角色性格与出身的设定，再到“替身”结局走向的敲定，只为能够打造出一个令人满意的剧本，为此，张艺谋在会议中多次激动地摇手甚至拍桌子，与团队“舌战”。据悉，《影》从最初的构思到最终的诞生，前后历时长达4年之久。

　　张艺谋这一次在《影》中，打破了以往的个人风格，以黑白灰为主色调，二元哲学为内核，讲述了一个不一样的“替身”故事；他在剧作上精益求精，深度挖掘了人性中摇摆的灰度区间，通过“替身”的宿命反转，呈现人心的复杂难测，同时也映射着中国人大到国事小到家事的为人处世哲学。
 
　　《影》上映后，真身与“替身”的身份博弈，成为了网友热议的话题，本应沦为权谋游戏中牺牲品的影子，在欲望的引诱、仇恨的牵引之下，有了思想，动了野心，形成了追寻自由的意志；这也引发了观众们有关“究竟谁是谁的影子”、“境州反弑主是对是错”、“影子‘黑化’的主要原因是什么”的讨论。

　　有网友表示：“谁是‘替身’不重要，重要的是利益之下各怀鬼胎的众人们。”也有人表示：“相比唯美的画面和激烈的打斗，《影》最精彩的地方在于揭示了人性的微妙。”（剧照摄影：白小妍）

   编辑：hello王小羊

关键词： 张艺谋 特辑
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