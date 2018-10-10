动画电影《雪怪大冒险》，今日曝出“鸡同鸭讲”版预告，雪怪米果和“小脚怪”波西逗趣演绎史上最萌身高差版“你来比划我来猜”





雪怪才是真咆哮帝 沟通无力惊到窒息





此次曝出的“鸡同鸭讲”版预告中，雪怪米果循着雪地上的脚印，成功找到“小脚怪”波西，悄悄观察他打电话，得出一个结论：小脚怪毫无语言能力……原来雪怪完全听不懂人类语言！而身高只及米果膝盖处的波西溜达了N圈，才被身后的奇怪声响吸引了注意力，抬头发现自己竟和巨型雪怪四目相对，无法想象低沉呐喊的咆哮声，竟是米果跟自己打招呼“嗨！很高兴见到你”，听不懂雪怪语，直接惊吓到窒息！





大块头有大声量，揭开神秘面纱的“雪怪语”霸气十足，而这也导致语言不通的跨物种双方沟通无力，上演了一幕幕鸡同鸭讲的爆笑场面。比如：操着一口“咆哮体”的米果关切地问“你饿了吗”，波西瞬间被巨大声浪震慑住，曲解了对方的意思：“他说他要吃了我！” 大脚小脚误会不断，笑料频出，原来全新语种考的不是听力，挑战的是笑点高低！





小脚比划大脚来猜 听不懂也其乐融融





尽管语言不通鸡同鸭讲，但雪怪米果毫不气馁，他掏出人类的睡袋，声情并茂地比划着，自产自销一连串表情包，示意波西跟自己回雪怪村。终于成功接受到这波信息的波西，也决定大胆迈出一步，“这要么是我做过最勇敢的一件事，要么是最蠢的”，他选择钻进睡袋和米果一起走！他们翻山越岭穿过雪原，来到从未有人类踏足的雪怪村，咪琦等众雪怪小伙伴都兴奋于见到了传说中的“小脚怪”，史上拥有最萌身高差的两大物种开始了“你来比划我来猜”的游戏。虽然一边质疑着“我们是在说同一件事吗”，可一边也享受着和新朋友嗨玩的无穷乐趣…...



