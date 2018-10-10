2018-10-10 10:57:08 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：John Behring
主演：斯蒂芬·阿梅尔
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艾闻旭
36分钟前
这剪影。。。还以为是轻装黑武士。。。
熊猫同学不撸丝
1小时前
这个截图是黑……黑武士？
康永跟煕娣的时光
现在超英电视剧只看超胆和惩罚
晚秋26分钟前
哥谭也可以看
西林游虾
2小时前
我只关心动作导演换了没？
存在于此
这么些年了还没把故事讲完啊
上帝的孤独者
卡司挺多，但是真的没有看下去的动力！
Black·95
能拍到鬼都不看，然后被搞掉就算完了。 真TM墨迹呀。
Vonge
千篇一律的剧情，泛善可陈的动作设计，磨磨唧唧的人物关系，连本来可以保持一定戏剧冲突和神秘感的主角身份也搞得尽人皆知，好几年前还天天追，现在厕所儿童台的超英剧全弃了，哎，厕所儿童台该考虑革新了
传奇害我一生
3小时前
早已弃剧！！
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