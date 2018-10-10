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猛虎出笼！《绿箭侠》第七季预告片

超级英雄身陷囹圄 冲出囚笼匡扶正义

2018-10-10 10:57:08 来源：Mtime时光网

预告片中还出现了很多拥有超能力的角色，看来这一季的绿箭侠要面临更多难以想象的挑战。
　　时光网讯 美剧《绿箭侠》第七季定于10月15日北美播映，今天发布了第七季最新预告片。

　　在新款预告片中，绿箭侠身陷囹圄，更可怕的是，周围的囚徒好多都是被他抓捕入狱的，绿箭侠面临的危险可想而知。

　　好在绿箭侠也不是等闲之辈，凶徒们屡屡来犯，但都被他强悍的身手一一打倒。不够，猛虎岂能长久被关闭在囚笼之中？在预告片后半段，绿箭侠再度获得自由，帅气的登场让人感到震撼，那个惩治恶势力的超级英雄回来了？

　　预告片中还出现了很多拥有超能力的角色，看来这一季的绿箭侠要面临更多难以想象的挑战。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 绿箭侠 预告片 美剧 第七季
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