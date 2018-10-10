日本鬼才导演园子温监制《破梦游戏》曝光制作特辑。







宋威龙





精雕细琢 全景呈现《万梦千魂》不醒城











陈都灵









为了营造这场华丽而神秘的视觉盛宴，剧组绘制5200张概念设计稿、动用512名工作人员，在重庆专门为影片搭建面积达10000平方米主场景，全景呈现了《万梦千魂》不醒城。







张宥浩





在拍摄现场，还运用大量的干冰、雾、云来烘托风格，将效果做到极致。而在演员服装方面，影片设计采用620套造型服装，宋威龙神秘莫测的中式长衫、陈都灵“中国式劳拉”干练作战服以及影片中一众玩家造型各异……





机遇碰撞梦想 中国式赛博朋克惊艳众人







盖玥希









导演韩琰也坦言，这是机遇变成梦想的过程。首次担任华语影片监制的日本知名导演、编剧园子温更愿意称之为“奇幻电影”，即把各种不同的幻想、有趣又美丽的梦境融合在一起，最终呈现出来的就是赛博朋克风的奇幻电影。







曹曦文





光怪陆离的街景小巷，融入东方色彩，兼具烟火气与废败感的怀旧复古，进一步渲染了电影中国式的赛博朋克质感。





“我们这个电影就是燃，所以就需要一些特别动漫感的镜头。”如同陈都灵所说，影片还将时下年轻人喜欢的二次元动漫元素的创意融合，让电影在赛博朋克这种孤独颓废的气质中，更显年轻化和趣味感。







佟大为





基于全新的理解之上，主创团队将一个可以满足平凡人幻想的不醒城搬到了银幕上，中国式的“赛博朋克”也由一个抽象的概念变成一个具体的形态。“非常炫酷，小时候一直幻想的东西现在可以拍出来了”、“地下世界、游戏世界的感觉”谈及影片宋威龙、张宥浩表示。







园子温片场照



















