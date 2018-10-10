时光网讯
继定档海报和定档预告热血双发后，电影《破梦游戏》
日前再曝场景特辑。影片由韩琰
执导，园子温
（日本）监制，将于11月9日全国上映。
宋威龙
精雕细琢 全景呈现《万梦千魂》不醒城
《破梦游戏》
讲述了少女江函（陈都灵
饰）为找寻父亲死因，无意间坠入名为《万梦千魂》的虚拟游戏世界并与南极（宋威龙
饰）、寿司（张宥浩
饰）等人开启了一场冒险“破梦”之旅，逐步解开藏匿在游戏背后的阴谋谜团。
陈都灵
作为国内首部以赛博朋克为美学基础的影片，《破梦游戏》
不仅故事方面继承了虚拟现实的独特设定，场景营造上更带有非常强的赛博朋克视觉冲击力。
为了营造这场华丽而神秘的视觉盛宴，剧组绘制5200张概念设计稿、动用512名工作人员，在重庆专门为影片搭建面积达10000平方米主场景，全景呈现了《万梦千魂》不醒城。
张宥浩
在拍摄现场，还运用大量的干冰、雾、云来烘托风格，将效果做到极致。而在演员服装方面，影片设计采用620套造型服装，宋威龙神秘莫测的中式长衫、陈都灵“中国式劳拉”干练作战服以及影片中一众玩家造型各异……
机遇碰撞梦想 中国式赛博朋克惊艳众人
盖玥希
提及赛博朋克风格，人们首先想到的是《攻壳机动队》
、《银翼杀手2049》
等影片，黑客、虚拟现实、人工智能等主题设置，融合浓厚的东方元素，让人印象深刻。而如何打造一部独属于中国式的赛博朋克风格电影，则成为电影主创必须攻克的难题。
导演韩琰也坦言，这是机遇变成梦想的过程。首次担任华语影片监制的日本知名导演、编剧园子温更愿意称之为“奇幻电影”，即把各种不同的幻想、有趣又美丽的梦境融合在一起，最终呈现出来的就是赛博朋克风的奇幻电影。
曹曦文
光怪陆离的街景小巷，融入东方色彩，兼具烟火气与废败感的怀旧复古，进一步渲染了电影中国式的赛博朋克质感。
“我们这个电影就是燃，所以就需要一些特别动漫感的镜头。”如同陈都灵所说，影片还将时下年轻人喜欢的二次元动漫元素的创意融合，让电影在赛博朋克这种孤独颓废的气质中，更显年轻化和趣味感。
佟大为
基于全新的理解之上，主创团队将一个可以满足平凡人幻想的不醒城搬到了银幕上，中国式的“赛博朋克”也由一个抽象的概念变成一个具体的形态。“非常炫酷，小时候一直幻想的东西现在可以拍出来了”、“地下世界、游戏世界的感觉”谈及影片宋威龙、张宥浩表示。
园子温片场照
据悉，电影《破梦游戏》
由北京君舍文化有限传媒公司、君舍文化传媒（上海）有限公司出品，优酷信息技术（北京）有限公司、北京章鱼花园影业有限公司、聚禾影画影业（北京）有限公司联合出品，将于11月9日与全国观众见面。