时光网讯 《毒液：致命守护者》
开局大卖给索尼规划的蜘蛛侠电影宇宙打入一剂强心针。近日，主导索尼漫威电影系列的制作人阿维·阿拉德与马特·托尔马奇告诉Collider网站：下一部蜘蛛侠衍生电影《吸血鬼莫比亚斯》
已经提上制作日程，将在明年年初开始拍摄。
《吸血鬼莫比亚斯》的主演是从DC跳槽来的“小丑”杰瑞德·莱托
，影片由《异星觉醒》《藏身之所》
的导演丹尼尔·伊斯皮诺萨执导，剧本将由《迷失太空》的两位编剧马特·萨扎马和伯克·夏普勒斯执笔。
莫比亚斯首次登场于1971年漫画《超凡蜘蛛侠101》。严格来说，这个角色并不是传统意义上的吸血鬼。迈克尔·莫比乌斯原本是一位获得过诺贝尔奖的生物学家，为了治疗一种罕见的血液病，他在自己身上做了实验，结果实验失败，害他得了嗜血症。莫比亚斯长出了毒牙，需要血液来维持生命。他的咬伤可能致命，但受害者不会变成吸血鬼。同时他还具备一些吸血鬼的其他特征，比如厌光、会飞、有强力强速及自愈能力。
《毒液》没有如粉丝所愿制作成R级电影，那《吸血鬼莫比亚斯》会成为蜘蛛侠电影宇宙第一部R级片吗？两位制片人表示一切要取决于剧本，如果剧本故事是R级片范畴，那就会按照R级电影的标准去拍摄。