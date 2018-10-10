莱托少爷斗完蝙蝠侠又来虐蜘蛛侠？

莫比亚斯首次登场于1971年漫画《超凡蜘蛛侠101》。严格来说，这个角色并不是传统意义上的吸血鬼。迈克尔·莫比乌斯原本是一位获得过诺贝尔奖的生物学家，为了治疗一种罕见的血液病，他在自己身上做了实验，结果实验失败，害他得了嗜血症。莫比亚斯长出了毒牙，需要血液来维持生命。他的咬伤可能致命，但受害者不会变成吸血鬼。同时他还具备一些吸血鬼的其他特征，比如厌光、会飞、有强力强速及自愈能力。