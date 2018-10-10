詹姆斯·弗兰科与贝茜·菲利普斯 时光网讯
据外媒报道，在美国女演员贝茜·菲利普斯
即将出版的自传This Will Only Hurt a Little
里，她爆料曾被男演员詹姆斯·弗兰科
动粗。
据悉，贝茜·菲利普斯的这本自传计划于10月16日上市，书稿中提到，在拍摄电视剧《怪胎与书呆》
期间，有一场戏需要贝茜·菲利普斯轻轻击打詹姆斯·弗兰科的胸部，这一举动令弗兰科很不快。
“他抓住我的两只胳膊，冲着我的脸大喊：‘永远别再对我做这种事！’”贝茜·菲利普斯在她的自传中写道，“之后他将我扔到地板上，我背部着地，一阵眩晕。”
在书中，贝茜·菲利普斯称詹姆斯·弗兰科为“他妈的霸凌者（“f***ing bully）”，还透露片场的每个人都怕他。
“动粗”事件后，贝茜·菲利普斯坚持将弗兰科对她动粗的行为上报给剧组。第二天，弗兰科在导演和制片人的要求下，向贝茜道歉，然而他并未因此受到任何惩罚。
此前，詹姆斯·弗兰科曾深陷多起性丑闻：多位女演员通过推特指责他性骚扰。还有五位女性演员接受《洛杉矶时报》采访时曝光弗兰科的“不妥举止”和“性剥削行为”，其中四位曾经是弗兰科的学生，还有一位表示弗兰科过去是她的导师。
受性丑闻影响，詹姆斯·弗兰科主演的HBO剧集《堕落街传奇》
和科恩兄弟电影《巴斯特民谣》
在宣传时一直尽量避免让这位演员露面。贝茜·菲利普斯的自传一出版，詹姆斯·弗兰科恐怕要更加低调了。