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女演员爆料曾遭“付兰兰”片场动粗

詹姆斯·弗兰科“性丑闻”后再添新丑闻

2018-10-10 11:24:36 来源：Mtime时光网

贝茜·菲利普斯在即将出版的自传中爆料，她曾在《怪胎与书呆》片场遭詹姆斯·弗兰科动粗。

詹姆斯·弗兰科与贝茜·菲利普斯

      时光网讯 据外媒报道，在美国女演员贝茜·菲利普斯即将出版的自传This Will Only Hurt a Little里，她爆料曾被男演员詹姆斯·弗兰科动粗。

      据悉，贝茜·菲利普斯的这本自传计划于10月16日上市，书稿中提到，在拍摄电视剧《怪胎与书呆》期间，有一场戏需要贝茜·菲利普斯轻轻击打詹姆斯·弗兰科的胸部，这一举动令弗兰科很不快。

《怪胎与书呆》剧照

      “他抓住我的两只胳膊，冲着我的脸大喊：‘永远别再对我做这种事！’”贝茜·菲利普斯在她的自传中写道，“之后他将我扔到地板上，我背部着地，一阵眩晕。”

      在书中，贝茜·菲利普斯称詹姆斯·弗兰科为“他妈的霸凌者（“f***ing bully）”，还透露片场的每个人都怕他。

      “动粗”事件后，贝茜·菲利普斯坚持将弗兰科对她动粗的行为上报给剧组。第二天，弗兰科在导演和制片人的要求下，向贝茜道歉，然而他并未因此受到任何惩罚。

      此前，詹姆斯·弗兰科曾深陷多起性丑闻：多位女演员通过推特指责他性骚扰。还有五位女性演员接受《洛杉矶时报》采访时曝光弗兰科的“不妥举止”和“性剥削行为”，其中四位曾经是弗兰科的学生，还有一位表示弗兰科过去是她的导师。

      受性丑闻影响，詹姆斯·弗兰科主演的HBO剧集《堕落街传奇》和科恩兄弟电影《巴斯特民谣》在宣传时一直尽量避免让这位演员露面。贝茜·菲利普斯的自传一出版，詹姆斯·弗兰科恐怕要更加低调了。

   编辑：羊羊

关键词： 詹姆斯·弗兰克 贝茜·菲利普斯
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詹姆斯·弗兰科

詹姆斯·弗兰科

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职业：演员 | 制作人

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贝茜·菲利普斯

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