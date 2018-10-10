贝茜·菲利普斯在即将出版的自传中爆料，她曾在《怪胎与书呆》片场遭詹姆斯·弗兰科动粗。



詹姆斯·弗兰科与贝茜·菲利普斯

时光网讯 据外媒报道，在美国女演员This Will Only Hurt a Little里，她爆料曾被男演员 据外媒报道，在美国女演员 贝茜·菲利普斯 即将出版的自传里，她爆料曾被男演员 詹姆斯·弗兰科 动粗。









《怪胎与书呆》剧照 “他抓住我的两只胳膊，冲着我的脸大喊：‘永远别再对我做这种事！’”贝茜·菲利普斯在她的自传中写道，“之后他将我扔到地板上，我背部着地，一阵眩晕。”





在书中，贝茜·菲利普斯称詹姆斯·弗兰科为“他妈的霸凌者（“f***ing bully）”，还透露片场的每个人都怕他。





“动粗”事件后，贝茜·菲利普斯坚持将弗兰科对她动粗的行为上报给剧组。第二天，弗兰科在导演和制片人的要求下，向贝茜道歉，然而他并未因此受到任何惩罚。





此前，詹姆斯·弗兰科曾深陷多起性丑闻：多位女演员通过推特指责他性骚扰。还有五位女性演员接受《洛杉矶时报》采访时曝光弗兰科的“不妥举止”和“性剥削行为”，其中四位曾经是弗兰科的学生，还有一位表示弗兰科过去是她的导师。



