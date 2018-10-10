2018-10-10 11:28:46 来源：Mtime时光网
编辑：sa
导演：大卫·芬奇
主演：布拉德·皮特
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David Fincher
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Brad Pitt
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43秒前
感觉大卫芬奇对这种题材不是很拿手，异形3就扑了
太阳满照
35分钟前
植物大战僵尸2......
realsteel
一再拖延的植物大战僵尸2，鬼鬼，小编厉害了
麦喀士主义哲学
40分钟前
大卫芬奇能不能再拍点像七宗罪那样的犯罪悬疑电影？自从14年到现在好像就没什么声音
天晴了_
45分钟前
辣么好看辣么卖座的电影 续集居然难产 这还是我认识的好莱坞吗
康永跟煕娣的时光
1小时前
小说里有黑我朝的部分电影里改了，不过还是没法引进过审。。第二部大概也。。
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