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"僵尸世界大战2"再定开机时间,你信吗

这次是19年6月 大卫芬奇联手布拉德皮特

2018-10-10 11:28:46 来源：Mtime时光网

一再拖延的《僵尸世界大战2》又双叒叕发誓要明年6月开机，布拉德·皮特和大卫·芬奇还在。


　　时光网讯 一再拖延的《僵尸世界大战2》还活着。近日制片人确认，影片仍由此前公布的大卫·芬奇执导，布拉德·皮特回归主演。影片预计于2019年6月开拍。

　　《僵尸世界大战》第一部上映几个月后，导演胡安·安东尼奥·巴亚纳就签约成为续集导演，第二部定档2017年6月9日。然而随着巴亚纳离开去执导《侏罗纪世界2》，并受皮特离婚风波的影响，影片撤销了这个档期。


皮特和芬奇

　　去年夏天，大卫·芬奇确认加盟执导，并称影片有望今年初开拍。芬奇据说是由布拉德·皮特亲自出面邀请的。二人此前曾在《七宗罪》《本杰明·巴顿奇事》《搏击俱乐部》中有过合作。

　　今年3月，影片宣布再度推迟开拍时间。原因是主演布拉德·皮特忙得实在抽不开身。那时候布拉德·皮特，与小李子一起，刚刚签约昆汀·塔伦蒂诺第9部长片《好莱坞往事》

皮特和小李子的《好莱坞往事》造型

　　如今2019年6月的开机时间跟芬奇的行程很吻合。他今年12月要拍《心灵猎人》第二季，拍完之后再花几个月处理后期制作。弄完后就差不多是这个时间，可以拍《僵尸世界大战2》了。

　　这么看来《僵尸世界大战2》似乎不太受到重视，主创们把他的必要等级放得较低，一再地先去处理其他更重要等级的工作，使得影片一再拖延。

   编辑：sa

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关键词： 植物世界大战2 大卫芬奇 布拉德皮特
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僵尸世界大战2

僵尸世界大战2 (2019)

-1.0

导演：大卫·芬奇

主演：布拉德·皮特

在线播放

大卫·芬奇

大卫·芬奇

David Fincher

职业：制作人

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布拉德·皮特

布拉德·皮特

Brad Pitt

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

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