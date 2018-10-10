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音乐才子胡彦斌助唱吴克群《我敢》

爱情电影《为你写诗》发布主题曲MV

2018-10-10 11:30:54 来源：Mtime时光网

《为你写诗》推广曲《我敢》由吴克群作词，胡彦斌作曲并演唱，两大才子首次携手打造全新单曲，一经上线便引发关注。

推广曲《我敢》MV

　　时光网讯  由吴克群首次执导的电影《为你写诗》今日发布了电影推广曲《我敢》的全新MV，影片由吴克群、周依然、周键铭、苏士为、仇佩佩主演，颜如晶、张本煜特别出演，将于11月2日全国上映。推广曲《我敢》由吴克群作词，胡彦斌作曲并演唱，两大才子首次携手打造全新单曲，一经上线便引发关注。

　　电影《为你写诗》是吴克群作为创作歌手转型电影导演后的首部作品，除了在电影拍摄过程中投入诸多精力外，此次还请来音乐才子胡彦斌为电影量身打造推广曲《我敢》。此次发布的主题曲MV中，更是解锁诸多全新电影片段，给观众提前尝鲜。

　　在歌曲MV中，胡彦斌置身牢笼与冰雾相伴，在明亮而柔和的灯光下深情演唱“聪明的人又怎能说明白，我们这群傻子骨子里的燃”，歌词一语戳心，感动每一位听众。随着歌声缓缓推进，男主角陈诗杰（吴克群饰）心跳加速到160后穿越重回校园，并决心在校园初见女主角黑小甄（周依然饰）时便要给她一段浪漫的爱情，就算明知会被女主踹倒在地还是要再傻一次，没想到却意外收获了树下浪漫的促膝相谈。

　　影片讲述了陈诗杰在心跳加速到160次每分钟时便能穿越回到过去，为追求女神而发生的一系列啼笑皆非的故事，重回过去的陈诗杰与一众好友享受时光慢慢流逝，在冰天雪地的滑雪场中“裸滑”，一同对抗“黑势力”，只为活的痛快，而最后陈诗杰为何哀切恳求“再陪我疯最后一次，我得回去。”也引人好奇。

   编辑：hello王小羊

关键词： 为你写诗 MV
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