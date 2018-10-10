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《超能泰坦》萨姆沃辛顿难掩“兽性”

电影曝新剧照 “生化人”失控战斗力爆表

2018-10-10 11:45:15 来源：Mtime时光网

影片再曝一组剧照，萨姆·沃辛顿饰演的军人在接受“泰坦计划”军事实验项目后发生超能变异，毛发掉光、目露凶光的模样令人不寒而栗，唯有相濡以沫的妻子泰勒·席林守卫丈夫不离不弃。
　　时光网讯  生化人脑洞科幻片《超能泰坦》由伦纳特·拉夫执导，阿拉什·阿梅尔、马克斯·赫维茨担任编剧，萨姆·沃辛顿泰勒·席林、汤姆·威尔金森、娜塔莉·伊曼纽尔、阿格妮丝·迪恩、诺亚·尤佩等众星联袂主演，已定于10月12日登陆全国院线。

　　影片今日再曝最新一组剧照，萨姆·沃辛顿饰演的军人在接受为拯救人类而进行的“泰坦计划”军事实验项目后发生超能变异，毛发掉光、目露凶光的模样令人不寒而栗，唯有相濡以沫的妻子泰勒·席林守卫丈夫不离不弃。在人性与兽性的抗争中谁能笑到最后？真相成谜，最强“生化人”变种欲大开杀戒的局面显然已经超出了所有人的控制。

　　《超能泰坦》故事设定在不远的未来，全球人口井喷式增长导致资源逐渐匮乏，人类为了争夺有限的资源四处鏖战，全世界陷入一场末日危机的恐慌。房屋被毁、浓烟与尘土漂浮在城市中，愈来愈多的人流离失所。

　　“泰坦计划”由此而生，作为向泰坦星移民的先驱者，萨姆·沃辛顿接受了一场无比残酷的实验，样貌发生了惊人的变异，“泰坦人”的特征显露无疑。脸庞消瘦、眉发掉光的他丧失了语言功能，“兽性”难掩的蛮力让自己的亲人都难以靠近。在

　　目睹愈来愈多的意外后，泰勒·席林开始对实验产生怀疑，在与汤姆·威尔金森饰演的教授对质过程中竟得到了“实验已经进入未知领域”的答复，为人类寻找下一个未来的希望逐渐变得渺茫。

　　萨姆·沃辛顿和泰勒·席林在《超能泰坦》饰演一对患难夫妻，拯救世界的大爱与维系家庭的小爱之间的情感对撞尤为引人深思。丈夫为拯救人类献身不遗余力，而妻子勇挑家庭重担，面对已经“面目全非”的丈夫依然不离不弃，小心翼翼守护亲情与爱情的同时试图通过自己的绵薄之力揭开幕后不为人知的真相。

　　但变种后的萨姆·沃辛顿眼神杀气腾腾，人类的前景依然不容乐观。导演伦纳特·拉夫表示：“这是一部发生在未来世界的科幻电影，能够邀请到两位实力派影星加盟倍感荣幸，我非常欣赏他们在整个过程中的付出和坚持，也被他们赋予角色的那种无所畏惧的坚定感情所打动。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 超能泰坦 剧照
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