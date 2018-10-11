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"该崩溃时就崩溃，我们都应该这样"

金凯瑞谈新剧"开玩笑" 坦言"我就像楚门一样"

2018-10-11 08:54:52 来源：Mtime时光网

金·凯瑞和我们聊了聊他独特的新剧《开玩笑》，他强调此次复出就是在认真的表演，但是为了更有意义的东西。

金·凯瑞接受时光网记者专访

      时光网讯 在凭借电视节目《生动的颜色》中多样的表情和大胆且引人注目的角色进入观众视野后，金·凯瑞成为了上世纪九十年代最炙手可热的喜剧明星之一，由他主演的《神探飞机头》《阿呆与阿瓜》《变相怪杰》《大话王》更创下了一系列票房奇迹。

      在接下来的几年时间里，金·凯瑞在主演一些像《冒牌天神》这样的高概念主流人气喜剧的同时，也想在演员这条路上有所建树。于是便有了黑色喜剧《有线电视修理工》和极具挑战性的《楚门的世界》《月亮上的男人》《忘了我是谁》以及不能漏掉的《美丽心灵的永恒阳光》

      然而在近些年，凯瑞似乎淡出了人们的视野——他虽然在《阿呆与阿瓜2》中回归出演了Lloyd Christmas，但严格来说并没有很多戏份，而与此同时，他开始在《劣质爱情》、《真实犯罪》这些另类题材影片中出现。他担任了广受好评的《含笑台上》的制作人，呈现了上世纪七十年代洛杉矶脱口秀的真实状态。那之后，凯瑞便将重心转向了绘画，这也是他一直以来热爱的事情。

      如今，凯瑞再次回到了摄影机前。这次回归，他带来的很可能是他近十年来最好的作品——喜剧剧集《开玩笑》。该剧让凯瑞再次携手《美丽心灵的永恒阳光》的导演米歇尔·冈瑞，后者也是这部新剧的导演和制作人。

      《开玩笑》由Dave Holstein策划，将背景设置于俄亥俄的一座中型城市。故事围绕Jeff Piccirillo（金·凯瑞 饰）展开，他是一个倍受喜爱的儿童节目主持人，大家都叫他Mr. Pickles，孩子们和家长们都很喜欢并尊重他。在经历了妻子离他而去的悲剧后，那个原本乐观、耐心又积极的Jeff发觉现实的日益残酷。为了Jeff的健康状态，以及价值百万的Mr. Pickles节目和品牌，与Jeff一起工作的父亲Sebastian（弗兰克·兰格拉饰）和妹妹Deirdre（凯瑟琳·基纳饰）决心帮他回归正轨。

      最近在洛杉矶，时光网找到机会与56岁的凯瑞坐下来聊了聊《开玩笑》这部新剧、其融合喜剧与悲剧的独创性、他现实中的父亲和他的抑郁症，以及为什么他不再觉得自己是娱乐行业的一分子，以及更多。

谈新剧《开玩笑》：该崩溃时就崩溃，我们大家都应该这样

《开玩笑》海报

时光网：从《开玩笑》的描述看，这是一部喜剧；但它同样蕴含了很多痛苦。当你第一次读剧本的时候，你有何感受？你又是怎么看自己的角色的？

金·凯瑞：我觉得这些剧本在合适的时间“发现”了我，也就是我做好准备演的时候。当一个角色的一些东西对我来说非常清楚时，我会找一个允许我表现那些东西的合适的故事，这是件非常难以置信的事——这就像一份让我沉溺其中的礼物。

      在前几年，我曾经尝试了一些严肃深刻的东西；正因为那些东西，我才明白了，那些杀不死我的东西，会让我尝到苦涩。（笑）不，我只是在开玩笑——因为你不能被那些东西打倒，所以你只能随波逐流，让水流把你拍到礁石上几次。等你解脱出来时，你会变得更加深刻一些。因为那些东西，我不再在满潮湖里等着，而是去到了太平洋最深处的马里亚纳海沟。我有很多经验，可以跟任何人坐下来，并理解他们的痛苦。所以是这些剧本在现在找到了我，因为我现在恰好有想表达这些情感的欲望。

时光网：Jeff这个角色真的是异常乐观，但剧中同样表达了，当你不能适当地处理一些生活中的事情时会发生什么。

金·凯瑞：没错，我觉得该崩溃的时候就该崩溃，我们大家都应该这样。这是我们社会中存在的一个问题——你可以崩溃，每个人都可以崩溃。但这样一来，羞愧和那些见鬼的羞辱会扑面而来，事实上，这对我们所有人来说都是难以承受的。这些一股脑地涌来，然后我们就真的崩溃了。

《开玩笑》剧照

      所以这就是这部剧想传达的一条重要信息，那就是生活总是事故频出，我不管你觉得自己是领袖、神灵还是别的什么，你应该做好自己会崩溃的准备。Ramda说他到一定的程度后会中风。他说：“哦！我曾以为我是圣人，直到我中风了，然后开始满腹牢骚、抱怨甚至吓晕过去什么的。”这等于给他上了一节课。

时光网：《开玩笑》同样展现了，善良是种工作，我们在这方面都应该更努力些，对吗？

金·凯瑞：我想这对于人们来说应该不算是秘密了。善良不是看得见摸得着的东西，这来自于那些关心别人的人。所以这好像就变成了一种了不起的特质，像罗杰斯先生那样渗透了文化，就因为他的真实。他影响了一代又一代的人们及其家庭，他不厌其烦地向人们自我介绍着，因为这单纯又真实。

      我一直觉得在台上表演脱口秀的时候，你可以耍耍小花招——我可以做好多杂耍动作，都很有趣。但当你阐述一个事实时，当你触及人们或一个欲望的要害时，当你展现一些需要表达却鲜少有人表达的东西时，那会非常有力。所以这部剧基本上是关于一个善良的人所散发出的影响力的故事。

谈父亲和绘画：在诠释一个角色时，我也是在画、在雕琢

时光网：在本剧中，Jeff与他父亲的关系是非常重要的。你能讲讲你与你已逝父亲的关系吗？

金·凯瑞：我父亲于我而言，是一个神话般的人物，虽然我想每个人都觉得自己的父亲是那样的。但我父亲是个你刚认识他五分钟，就感觉好像认识他五十年一样的那种人。好像他一走进屋子，里面的所有人都是他的朋友，这就是他给人的最初感觉。但一旦他觉得你不能成为他的朋友，你最好赶紧离开那，因为他不喜欢你的感觉就像是被冷风吹。

金凯瑞充满政治色彩的绘画作品

      但他其实会是你这辈子见过的最友善、最温暖的人了，他也是教会我风趣幽默的人。我以前曾经看他在客厅，几年来都在给大家充电，振奋所有来家里做客的人们。大家离开我家的时候，都会装走满满的爱意，而且都会笑到没有力气。所以他真的是个很特别的人。他支持我，是我的英雄。他还跟我说：“嘿，有个叫喜剧俱乐部的地方，你没准儿会感兴趣——咱们先来一起写一下日常表演。”（笑）这就是我喜剧生涯的开始。

      我去了那个叫Yuk Yuks的极其悲惨的嬉皮俱乐部，我从那开始演起。但那时，在多伦多的约克维尔，那就像一个保龄球馆的两条轨道，那个嬉皮的地方满是诗人那种人物。我就在那每天演着糟糕的东西，模仿卡洛尔·伯纳特的角色或者差不多的东西。

      我那时15岁，我妈妈给我穿上涤纶西装，因为她听说菲尔·多纳休也这么穿，好像很时尚。但那并不是很好。（笑）我上了台开始表演，前排是一些比较礼貌的观众。但后来那个俱乐部的老板Mark Breslin，就开始在后台拿个麦克风在大喇叭喊：“万世巨星！”（笑）从那开始我和他有过几年交情。

      然后他接着喊：“简直无聊透顶！穿西装的男孩，你从哪儿来的？太无聊了！”他就一直在那长篇大论到我下台，然后我有两年没回过那个地方。但我后来又回去大杀四方了。（笑）

时光网：最近几年你好像鲜少表演，把重心转到视觉艺术上了，像是绘画和雕塑。在视觉艺术上实践创造力和在电影中实践有什么区别？

金·凯瑞：对我来说都是一样的，在诠释一个角色时，我也是在画、在雕琢。这没什么区别，就像：“好吧，这是一个具有特定思想的人，我该怎么表达呢？我要把这个肢体这样摆，那个就那样摆，”这样看来雕塑和雕琢角色不是一样的吗？除非你在模仿别人，或是已经有了个像安迪·考夫曼那样真实存在的人让你迷失了自我。老实说，我觉得思考的过程都是一样的。

正在作画的金·凯瑞

时光网：你什么时候发现自己是个视觉艺术家的？

金·凯瑞：我一直在涂涂画画，这画一笔那涂一下。其实我的大部分童年都是这样过的，就在我的房间里写东西。我现在没留下什么，但这是真的——我甚至给麦格劳·希尔寄过一封信，想出版我的孩子们写的关于生活的诗。

      我之前就坐在我的房间里，试图找出生活的意义，然后再考虑该怎么写下一个给（来家里的）客人的表演。（我最近在画的）政治漫画是我原本没有计划的，使疑惑、怀疑与失望都变了质——这就像上帝的礼物一样。老实说，我突然发现自己仿佛在看着这些东西，然后就拿出了本子开始构图。自由、解脱、善良和好的感觉从中迸发，这跟我八岁时候的感觉简直一模一样。这种神奇的感觉又回到了我的心里。

谈回归：我现在是在很认真地表演，但是为了更有意义的东西

时光网：好多人不喜欢“东山再起”这个词，但你觉得这个 词适用于这部剧吗？对于你整个生涯来讲，这个词在何时适用呢？

金·凯瑞：我刚进到这一行的时候，就获得了一些成功。跟其他人一样，我很想持续那种势头。我希望能够给人们一种穿透的感觉，从而影响大家。但我现在觉得我不再是这个行业的一分子了。我知道这听起来很怪，但我已经纠结了很长一段时间。我真的就像楚门一样，站在走廊说：“我不想再做了，我不再在乎名分，也不需要再买一栋房子了。”所以我（对金钱）的看法的确是这样，现在唯一重要的就是我在说什么、做什么以及打算怎么做。

《开玩笑》剧照

      最近我真的相当纠结，不停在想：“你真的不想在这个行业继续混了，你不想让名分地位再成为生活的中心了。谁最流行、谁在最顶端，这些事已经跟你没关系了。”我对此相当挣扎，甚至生起了自己的气。但最后，某一天我终于明白：你已经离开这行五年了，离开就是离开了。唯一值得留恋的大概就是为了生计，但这并不是真正的你。我们需要一些更有意义的事情来告诉我们自己到底是谁。这让我能回来继续表演。所以我现在是在很认真地表演，但是为了更有意义的东西。

时光网：你觉不觉得名誉影响了你的生活和个性？

金·凯瑞：我觉得总体来说，我掌握的还不错。我觉得这简直奇怪的要死。任何人都能渴望名誉，你可以想成为一名宇航员，但直到你进了那该死的机器、转到你想吐的时候，你才会发现其实自己并不想这么做。

      你永远不知道月亮是什么样的，直到你踏上月球然后说：“哦！只要走错一步我就死翘翘了！”（笑）所以出名也是这种感受——当你到了那个地步，你会觉得：“哦！这实在不是一个适合生存的环境，我该怎么生存下来呢？”可悲的是，其实没多少人能真正生存下来。

《开玩笑》剧照

时光网：你自己呢——你是怎么生存下来的？

金·凯瑞：我可以说化繁为简了吧。家庭是很重要的，知道自己在诚实地表达自己也很重要。我努力保持身体健康。我真的相信我对此有两种理解：一种是联系观，也就是说你作为一个个体，与其他物体和人都是有联系的；当你有了个人问题，你会去这个体系的某处寻求解决办法。另一方面就是，其实这些都不重要。说真的，有人建造了金字塔，但你知道他的名字吗？（笑）我是说，谁知道他叫什么呢？谁知道究竟是谁设计了吉萨金字塔呢？所以就是这个道理，名誉总是在流逝的。

时光网：你曾经谈过一些关于抑郁症和你自己的一些艰难时期的事情。如果你能跟20岁的自己对话，你会在电视行业给他什么忠告呢？

金·凯瑞：我会告诉20岁的金·凯瑞坚持住，接下来的路可能疯狂又崎岖，但这是段美好的旅程。我还会说这并不关于你是谁——你永远不能凭这个行业定义自己，死句号。所以享受人生，服务人民，带给他们一些他们会喜欢的超酷的东西吧。这就是全部——你真的只是像在做饭一样。人们可能会吃，也可能不会，就这么简单，也很重要。但我很喜欢大家都在想办法逃离的这个想法——这是好莱坞的一大优势，也是电影的一大优点。它们让人们能够逃离现实几小时。

作者：Brent Simon 翻译：赵关洋   编辑：ruo

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关键词： 开玩笑 金·凯瑞 专访
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