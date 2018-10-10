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未来巨星！这部爆款影片的绿叶演员竟是星二代

专访"皇家酒店"男星普尔曼 畅聊明星老爸与未来星途

2018-10-10 16:17:33 来源：Mtime时光网

时光网趁着《皇家》宣传期间专访刘易斯·普尔曼，聊了由他主演的这部惊悚电影，也聊到他的爸爸，好莱坞实力派演员比尔·普尔曼。

　　时光网洛杉矶讯 导演德鲁·高达执导的众星云集电影《皇家酒店谋杀案》即将在10月12日在北美上映。这部内容十分饱满的电影有两条故事线贯穿始末，分别由两位新星演员辛西娅·埃里沃刘易斯·普尔曼担纲主演，两人凭借扎实演技也成为备受关注的影坛新星。

中文预告

　　时光网趁着《皇家》宣传期间专访刘易斯·普尔曼，聊了由他主演的这部惊悚电影，也聊到他的爸爸，好莱坞实力派演员比尔·普尔曼。即将出演《壮志凌云2》的刘易斯，也大方透露了加入这部时隔33年的续集时的紧张与期待。

《皇家》“一人乐团”饭店经理兼清洁工迈尔斯

　　《皇家酒店谋杀案》故事发生在1969年，在一座位于美国加州与内华达州两州州际线上的皇家酒店里。现已萧条的皇家酒店虽保有过往的奢华外观却沉寂不已，直到一群各自怀有秘密的陌生人到酒店住宿。

刘易斯·普尔曼在影片中

　　长达140分钟的黑色犯罪电影《皇家酒店谋杀案》主演阵容强大：杰夫·布里吉斯、辛西娅·埃里沃、乔·哈姆达科塔·约翰逊、以及“雷神”克里斯·海姆斯沃斯等演员在片中都有精彩演出。

　　而25岁的普尔曼是在《皇家》中饰演“一人乐团”饭店经理兼清洁工迈尔斯，他成功又极具说服力的演活了这位表面看似怪异、其实内心藏有极大阴影的角色。刘易斯有层次的精彩演出丝毫不受同剧演员的高知名度掩盖，替他赢得各界影评的注意。

　　刘易斯·普尔曼虽然演出过不少好莱坞大影星主演的电影，但在《皇家酒店谋杀案》与多位好莱坞著名演员同台飙戏，克里斯·海姆斯沃斯、杰夫·布里吉斯、达科塔·约翰逊、乔·哈姆等都有对手戏，刘易斯演出展现的是他超过绿叶演员的潜力。

（剧透提醒）

《皇家酒店谋杀案》海报

　　Mtime：德鲁·高达创作的故事剧本哪个部分最吸引你？
　　
　　刘易斯·普尔曼：剧本非常特别，连杰夫·布里吉斯这么经历丰富的演员都说很少见这么独特的剧本。对我来说光被考虑选角就非常荣幸。故事剧情本身非常有张力，给每个角色足够空间发展自我需求。

　　特别是迈尔斯这个角色，一开始我认为是非常严肃复杂的角色，曾质疑自己是否有能力胜任。但经过一些时间琢磨与研究之后，某些程度上其实比我想像中简单，迈尔斯最终只有一个需求，所以当我有点被周遭事物分心时，我可以回归到这一点继续发挥。

　　Mtime：为出演《皇家》的迈尔斯一角，你深入研究退役军人和毒瘾的影响了。

　　刘易斯·普尔曼：迈尔斯的背景故事有许多层面，其一是他在越战的经验带给他某种程度的创伤后应激障碍。我在创伤后应激障碍这方面做很多研究，尤其是越战带给返家退役军人的精神影响，他们回到国内后不受感激，战争期间身心备受煎熬，返家却不被欢迎，这些影响迈尔斯最深远。

　　此外迈尔斯也染有毒瘾。这就是为什么我发现与（导演）德鲁共事的优势，他几乎就是资讯宝藏库，我有问题可以直接咨询他，他会推荐我书、纪录片等资料做研究。

刘易斯·普尔曼乍一看有点神似荷兰弟？

　　Mtime：与德鲁·高达合作的经历如何？

　　刘易斯·普尔曼：德鲁的艺术家风格就像是瑞士表工匠，每个环节都紧紧相连，所以每个角色都在其他角色身上看到一点自己的影子，电影几乎可以说是一场生死较量。

　　我和德鲁一起分析角色时不断在剧本里发现彩蛋，所以观众如果仔细看会发现很多被忽落的小细节，每个场景内含有的线索量非常饱和，很适合看两次寻找更多彩蛋，细节到连画面构图等都透露每个角色最后的命运。

　　Mtime：在《皇家》对你挑战性最高的是哪一场戏？

　　刘易斯·普尔曼：整部电影对我都是一大挑战，光就与我从小尊崇的演员们同剧飙戏就让我很紧张。也因为如此，我拿出浑身解术演出《皇家》。

刘易斯·普尔曼

　　每一场戏都是电影的关键，最困难的是拿捏演出的分寸不要剧透太多，丢出量刚好的面包屑让观众一路跟着，但又不要给出太多，这个平衡很难拿捏。

　　不过我会说，最困难的一场戏是电影尾声的俄罗斯转盘那一段。因为是整部戏的高潮，电影中大概15分钟的戏实际拍了两个礼拜，拍摄过程不断重复回想刚才从哪里暂停、现在从哪里接入、等一下要往哪里走，这样不断重复了两个礼拜下来，很难再有惊喜成分。

　　但这也是克里斯·海姆斯沃斯最让人印象深刻的部分。他是这场俄罗斯转盘桥段的主角，同样的台词他从不给出重复的表演，所以替拍摄过程添加一点惊喜和意外，与他对戏的经验非常难得。

　　Mtime：你和杰夫·布里吉斯在片中有很多对手戏，和他对戏势必让人非常紧张吧？

　　刘易斯·普尔曼：布里吉斯是我最崇拜的演员偶像，他的作品更启发我追求演员生涯。俗语说“别与你的英雄偶像见面”（因为会大失所望），但杰夫·布里吉斯彻底打破这个迷思，是一位真诚友善的人、非常杰出的演员。他散发一股能量让人觉得和他是老友一样，所以与他拍戏过程虽然紧张但很自在。

《皇家酒店谋杀案》剧照

　　我也从他身上学习到很多，他很欢迎大家一起讨论好点子脑力激荡，他说因为最好的总是在最后一秒钟意外蹦出来，所以与他对戏感觉更像是共同合作。

　　我试镜时没有与杰夫对读，当时只有与选角导演、导演、制片人。不过选角完后大伙马上开始预演。《皇家》就像是一部舞台剧一样场地是固定的，这是蛮大的挑战，因为观众可能很容易就熟悉整个环境，尤其长时间看着同样东西可能一下就腻了。不过摄影师西穆斯·迈克加维和德鲁两人善用空间制造活力感，艺术指导Martin Whist更是实际搭建了这座豪华酒店，都让电影更有突出、刺激的生命力与视觉效果。

　　我们有一个场景的迷你模型，可拍摄一些空景的画面帮助预演，所以一开拍脑海里就有完整的故事版图，对表演的帮助非常大。

演员爸爸比尔·普尔曼的帮助与影响

《陌生人2》

　　眼尖的观众可能认出刘易斯在今年上映的恐怖片《陌生人2》中饰演被追杀的主角家庭一员。刘易斯还与不少著名演员同戏演出过，例如与好莱坞实力派演员爸爸比尔·普尔曼一起出演2017年电影《性别之战》，刘易斯饰演网球选手鲍比·瑞格斯（史蒂夫·卡瑞尔饰演）的儿子赖瑞，同一年也在阿诺·施瓦辛格的剧情惊悚片《空难余波》中露脸。

　　在洛杉矶出生长大的刘易斯·普尔曼说，一路以来爸爸给他的帮助非常大，“（爸爸）引导我选择脚本项目拍摄。他本身是一位杰出的演员，我常说我就算不是他儿子也会是他头号粉丝。”

刘易斯的父亲比尔·普尔曼

　　不过，刘易斯也花了一段时间才学会善用这个他形容是“睡在我隔壁房间的资源”：“说实在的，其实我花了一阵子才意识到可以问他求助帮忙，很长一段时间我都觉得必须自己来，后来发现这个想法单纯的不知变通。终于一天我问他帮忙，他也大方回说：'很高兴你开口问我！'”

　　刘易斯说自己从小长大过程没看什么电视，只是周末看电影。“我和弟弟（哥哥）在周间会花很多时间假装是电影的角色，自己写脚本与角色对白。所以我从小就喜欢这样暂时脱离现实的想像。”

　　到高中时期刘易斯更透过演戏瓦解社交焦虑：“我从小就是个很紧张安静的小孩，演戏让我更自在，也逼我面对自己的恐惧。后来我才发觉除了演戏我没有其他更想追求的职业。”

星途看好：加入阿汤哥成名作《壮志凌云》续集

《壮志凌云2》

　　星途看好的刘易斯也加入出演《壮志凌云2》，该片目前正在拍摄阶段。1986年的《壮志凌云》汤姆·克鲁斯的成名作，30多年来推出续集的声浪不断。续集预定将在2020年中上映，原班人马汤姆·克鲁斯、方·基默詹妮弗·康纳利迈尔斯·特勒将回归，更加入许多新鲜血液，包含刘易斯·普尔曼。

　　刘易斯回忆第一集是与爸爸和弟弟一起看：“印象深刻很钦佩片中的驾驶员，他们不只是聪明顶尖的飞行员，更是意志坚强、热情的人，这让我学习到不论决定走入哪个领域都可以有这样的荣耀感。”

　　拍完《皇家》接着加入同样也是大卡司的《壮志凌云2》，刘易斯掩不住兴奋之情：“加入《壮志凌云2》目前是一场疯狂的旅程，因为从第一集之后科技进步非常多，光这样就足够拍续集。第二集将带给观众更身历其境的临场感。电影风格将是长青的摇滚版电影，非常好玩。”

作者：Stephanie Wu   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 刘易斯·普尔曼 皇家酒店谋杀案 StephanieWu
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