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够狠！《突袭》男星动作新片曝中字预告

这次是黑帮杀手之间的火拼 10.19奈飞上线

2018-10-10 21:01:11 来源：Mtime时光网

印尼动作片《突袭》曾给格斗类型动作片带来很大影响，几位主演也获得了好莱坞的机会，《黑夜降临》里伊科·乌艾斯和乔·塔斯利姆将会打到昏天暗地。
　　时光网讯 《突袭》男主伊科·乌艾斯乔·塔斯利姆主演的动作片《黑夜降临》确定档期，影片将于10月19日在Netflix上线，今日发布的中字预告来看，影片和《突袭》类似走得是依旧是残酷的贴身格斗路线。

　　影片讲述的故事非常简单：一名地下犯罪组织的精英杀手，在一场屠杀中放过一个女孩的性命，却因此遭到凶残匪帮的疯狂追杀。反正，各种对打就是了！

　　印尼动作片《突袭》曾给格斗类型动作片带来很大影响，几位主演也获得了好莱坞的机会，伊科·乌艾斯参演了《星球大战7》《22英里》，乔·塔斯利姆也在《星际迷航3》和《速度与激情6》中露脸过。

　　《黑夜降临》由由《爆头》《杀手们》导演提莫·塔哈亚托执导，伊科·乌艾斯和乔·塔斯利姆在片中又将会打到昏天暗地。

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 黑夜降临 突袭 伊科乌艾斯 乔塔斯利姆
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黑夜降临

黑夜降临 (2018)

0.0

导演：提莫·塔哈亚托

主演：乔·塔斯利姆

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