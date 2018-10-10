2018-10-10 21:01:11 来源：Mtime时光网
作者：aerosmith520 编辑：aerosmith
导演：提莫·塔哈亚托
主演：乔·塔斯利姆
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Iko Uwais
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Joe Taslim
Timo Tjahjanto
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玄犀墨影
10分钟前
突袭很爽，期待这部
为拂晓破歌
16分钟前
这个男主是突袭里那个小队长吧 那突袭男主演的是反一？
ouwd
25分钟前
这。。。这。。这个。杀手不太冷？
沧海683
56分钟前
看了托尼贾和伊科·乌艾斯的电影，感觉中国的功夫片已经落伍了，加油啊。
Enileva
1小时前
只能说，中国电影，香港电影，中国香港电影，加油吧，不然在动作片方面会被印尼电影超越……
电瘾范
別拍的像爆頭一樣就好
爱生活更爱电影
你给我到中国来做主角
T800e
不错！
jaewon
突袭的打斗很精彩·
MovieBook
2小时前
19号见
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