这些影片的拷贝通过U盘被偷偷运出伊朗，得以被世人所见。

贾法·帕纳西









贾法·帕纳西本人并未出席影片在纽约电影节上的展映，也没有出席今年在戛纳电影节上的首映，因为伊朗政府限制他的人身自由，帕纳西无法出国，也被禁止拍摄电影。2010年12月20日，伊朗官方以危害国家安全和做了不利于国家形象的宣传为由判处帕纳西6年有期徒刑，并且20年之内不得参与制作和执导任何影片，不能接受任何国内外媒体采访，不许离开伊朗。









15年柏林电影节上帕纳西的影片《出租车》摘得金熊奖，被软禁的他无法到场领奖，他的侄女替他接受奖杯









在纽约电影节上，帕纳西的朋友，伊朗电影学者Jamsheed Akrami出席了影片的展映活动，他在活动上宣读了帕纳西带给观众的一份声明，全文如下：













我很感激我的电影仍然在许多国家放映，很遗憾的是，我不能对我自己的国家说这样的话。我只有第一部影片在伊朗上映，之后的八部影片全都没有得到放映许可。





禁令之后我遇到重重障碍，但我一直告诉自己，不能放弃，必须找到继续工作的方法。我并不孤单，因为很多伊朗电影人都在困难的环境下工作，但是他们没有抱怨或放弃，而是坚持不懈的继续下去。尽管有各种阻碍但他们仍然制作自己的电影，是他们坚持克服困难的决心让我对伊朗电影的未来充满希望。



