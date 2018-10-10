时光网讯
纽约电影节正在如火如荼的举行，在诸多参加展映的影片里，有部伊朗电影的身份较为特殊。《三张面孔》
，持续关注时光网和各大电影节的朋友可能知道，这部来自伊朗的影片由贾法·帕纳西
执导，入围了今年戛纳电影节主竞赛单元，但这其实是一部“非法电影”。
贾法·帕纳西本人并未出席影片在纽约电影节上的展映，也没有出席今年在戛纳电影节上的首映，因为伊朗政府限制他的人身自由，帕纳西无法出国，也被禁止拍摄电影。2010年12月20日，伊朗官方以危害国家安全和做了不利于国家形象的宣传为由判处帕纳西6年有期徒刑，并且20年之内不得参与制作和执导任何影片，不能接受任何国内外媒体采访，不许离开伊朗。
他究竟拍了什么电影让伊朗政府如此恼火呢？从2000年的《生命的圆圈》
开始，帕纳西的电影开始关注伊朗社会中女性的社会地位和受歧视的状况，之后又于2003年和2006年拍摄了《深红的金子》
和《越位》
两部作品，除了展现女性议题外还涉及了社会贫富差距等，这些影片均入围了欧洲三大电影节，伊朗政府认为这些影片诋毁伊朗的国际形象。
15年柏林电影节上帕纳西的影片《出租车》摘得金熊奖，被软禁的他无法到场领奖，他的侄女替他接受奖杯
尽管帕纳西被禁止拍片，但他的摄影机没有停止工作，他用身边仅有的条件，避开政府的控制继续自己的导演生涯，2011年拍摄了纪录片《这不是一部电影》
，2013年拍摄了影片《闭幕》
，2015年拍摄了《出租车》
，这部影片摘得柏林电影节金熊大奖。这些影片的拷贝通过U盘被偷偷运出伊朗，得以被世人所见。
在纽约电影节上，帕纳西的朋友，伊朗电影学者Jamsheed Akrami出席了影片的展映活动，他在活动上宣读了帕纳西带给观众的一份声明，全文如下：
我要感谢纽约电影节选择我的影片《三张面孔》在这里展映，感谢Kino Lorber发行了这部影片，我希望他们不要为这个决定感到后悔！还要特别感谢我亲爱的朋友Jamsheed Akrami，他一直在美国支持着我的电影。 1995年，我的第一部影片《白气球》受邀参加了纽约电影节，当时我没想到有一天政府会禁止我参加这样的活动，我原本打算来到这里，看看美国观众对我的电影作何反应。
我很感激我的电影仍然在许多国家放映，很遗憾的是，我不能对我自己的国家说这样的话。我只有第一部影片在伊朗上映，之后的八部影片全都没有得到放映许可。
禁令之后我遇到重重障碍，但我一直告诉自己，不能放弃，必须找到继续工作的方法。我并不孤单，因为很多伊朗电影人都在困难的环境下工作，但是他们没有抱怨或放弃，而是坚持不懈的继续下去。尽管有各种阻碍但他们仍然制作自己的电影，是他们坚持克服困难的决心让我对伊朗电影的未来充满希望。
新片《三张面孔》
入围了今年5月的戛纳国际电影节，并且斩获最佳编剧。未来还将在伦敦电影节、阿德莱德电影节上继续展映，除此之外今年11月将于欧洲各国上映。