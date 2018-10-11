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迪士尼要把你二次元童年变成三次元！

”灰姑娘”到”花木兰” 迪士尼真人翻拍大盘点

2018-10-11 07:29:15 来源：Mtime时光网

迪士尼以动画片起家，并创造出众多经典动画作品。坐拥如此强大的IP库，迪士尼自然不会让他们白白流失。

《阿拉丁》先导中文海报

　　时光网特稿 今日，威尔·史密斯曝光了迪士尼真人版《阿拉丁》海报，写道“让我出去，等不及让你们见到蓝色的我！”他在片中为“神灯精灵”角色配音（原版中该角色由罗宾·威廉姆斯配音）。故事中，精灵长期困在神灯中，后来阿拉丁许愿帮他出来。

　　《阿拉丁》的故事取材于阿拉伯民间流传的神话故事，讲述了一个困在油灯中的精灵可以满足人的三个愿望的故事。1992年迪士尼动画版的《阿拉丁》获得了当年最高的票房，并且获得了当年安妮奖最佳动画。

　　1992年版《阿拉丁》还曾获得第65届奥斯卡最佳配乐及最佳原创歌曲，主题曲《A Whole New World》是知名作曲家霍华德·阿什曼的遗作，在动画中由百老汇出身的美国歌手Brad Kane与菲律宾歌手丽娅·萨隆加深情演唱，已成为情歌对唱的经典。真人版《阿拉丁》主题曲已确定由赛琳娜·戈麦斯和塞恩·马利克合作演唱。


动画版《阿拉丁》

　　迪士尼以动画片起家，1937年推出首部彩色动画长片《白雪公主》，引发轰动。此后，迪士尼基本保持每年一部作品的节奏，大量故事题材来自于童话小说，《木偶奇遇记》《幻想曲》《小飞象》《小鹿斑比》《灰姑娘》《睡美人》等经典作品应运而生。

1937年版《白雪公主》

　　从1950年引发热捧的《灰姑娘》，到1966年创始人华特·迪士尼去世，这段时间成为迪士尼动画电影的第一个黄金时代。

　　经历短暂的衰退和修整后，随着1989年音乐动画电影《小美人鱼》的成功，迪士尼动画迈入第二个黄金年代。在此期间诞生的经典作品包括《阿拉丁》《狮子王》《美女与野兽》《花木兰》等等。

1989年《小美人鱼》

　　坐拥如此强大的IP库，迪士尼自然不会让他们白白流失。从1994年《小泰山》（翻牌自1969年动画《森林之子》）开始，迪士尼开启了将自家动画改编成真人电影的道路。

　　这一举，造就了全球席卷12.6亿美元的《美女与野兽》，和全球席卷10亿的《爱丽丝梦游仙境》《丛林之书》。从反响来看，迪士尼这一批批新瓶装的老酒销路不错，已经开启了一条新的成熟产业链。

　　未来真人版《阿拉丁》《小飞象》《狮子王》《花木兰》《小美人鱼》等将陆续与我们见面。它们又将带给我们怎样的惊喜呢？

   编辑：SaSa

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关键词： 威尔史密斯 阿拉丁

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