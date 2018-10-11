时光网特稿
今日，威尔·史密斯曝光了迪士尼真人版《阿拉丁》
海报，写道“让我出去，等不及让你们见到蓝色的我！”他在片中为“神灯精灵”角色配音（原版中该角色由罗宾·威廉姆斯配音）。故事中，精灵长期困在神灯中，后来阿拉丁许愿帮他出来。
《阿拉丁》
的故事取材于阿拉伯民间流传的神话故事，讲述了一个困在油灯中的精灵可以满足人的三个愿望的故事。1992年迪士尼动画版的《阿拉丁》
获得了当年最高的票房，并且获得了当年安妮奖最佳动画。
1992年版《阿拉丁》还曾获得第65届奥斯卡最佳配乐及最佳原创歌曲，主题曲《A Whole New World》是知名作曲家霍华德·阿什曼的遗作，在动画中由百老汇出身的美国歌手Brad Kane与菲律宾歌手丽娅·萨隆加深情演唱，已成为情歌对唱的经典。真人版《阿拉丁》
主题曲已确定由赛琳娜·戈麦斯和塞恩·马利克合作演唱。
动画版《阿拉丁》
从1950年引发热捧的《灰姑娘》
，到1966年创始人华特·迪士尼去世，这段时间成为迪士尼动画电影的第一个黄金时代。
坐拥如此强大的IP库，迪士尼自然不会让他们白白流失。从1994年《小泰山》
（翻牌自1969年动画《森林之子》）开始，迪士尼开启了将自家动画改编成真人电影的道路。