





大超饰演杰洛特





美剧讲述的是狩魔猎人利维亚的杰洛特（Geralt of Rivia）的故事，他要在这个人心比野兽更坏的世界上，找到属于自己的一席之地。而当命运让他撞见一位强大的女术士，和一位拥有危险秘密的年轻公主时，这三人必须学会为这片日益不稳定的大陆保驾护航。











从左到右依次是：杰洛特、叶奈法、希里、卡兰瑟、弗林吉拉，

萨布丽娜、伦芙芮、莫斯萨克、伊斯特与蒂莎娅











