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"大超"主演美剧"巫师"确定女主人选

波兰作家小说改编游戏 再被Netflix影视化

2018-10-11 08:35:51 来源：Mtime时光网

游戏改编的同名美剧《巫师》确定2位女主角的卡司人选。

“叶奈法与“希里

　　时光网讯　著名小说/游戏《巫师》即将被Netflix搬上小银幕，主角杰洛特由“大超”亨利·卡维尔扮演的消息，一石激起千层浪，让人惊喜不已。而今日，该剧也确定了两位女主角的人选，Freya Allan（英剧《世界之战》、美剧《荒原》）将饰演辛特拉公主希里（Ciri, Princess of Cintra），而Anya Chalotra（美剧《ABC谋杀案》、英剧《痒》）饰演的则是女术士叶奈法（Yennefer）。

　　《巫师》是波兰作家安杰·萨普科夫斯基于上世纪80年代开始创作的系列魔幻小说，共包括三部短篇小说和五部长篇小说，被改编为同名游戏后风靡全球，Netflix也选择在现在将其进行影视化的改编。


大超饰演杰洛特

　　美剧讲述的是狩魔猎人利维亚的杰洛特（Geralt of Rivia）的故事，他要在这个人心比野兽更坏的世界上，找到属于自己的一席之地。而当命运让他撞见一位强大的女术士，和一位拥有危险秘密的年轻公主时，这三人必须学会为这片日益不稳定的大陆保驾护航。

　　剧中已定的其它卡司还包括乔迪·梅《权力的游戏》）饰演的卡兰瑟女王（Queen Calanthe），Björn Hlynur Haraldsson（美剧《雪镇疑杀》）饰演她的丈夫骑士伊斯特（Eist），亚当·利维（美剧《骑士陨落》、英剧《偷拐抢骗》）饰演德鲁伊莫斯萨克（Mousesack）。


从左到右依次是：杰洛特、叶奈法、希里、卡兰瑟、弗林吉拉，
萨布丽娜、伦芙芮、莫斯萨克、伊斯特与蒂莎娅

　　而玛安娜·本灵（英剧《开膛街》《杀戮名单》）饰演蒂莎娅（Tissaia），Mimi Ndiweni（英剧《黑土崛起》）饰演弗林吉拉（Fringilla），Therica Wilson-Read《网诱惊魂》）饰演萨布丽娜（Sabrina），米莉·布拉迪（英剧《孤国春秋》）则饰演伦芙芮公主（Princess Renfri）。

　　“为《巫师》选角是我职业生涯中最重要的项目，也毋庸置疑是最令人兴奋的，我简直等不及要让这些优秀的演员们把如此标志性、而又饱受热爱的角色呈现在小荧幕上，也能与全世界的观众分享这些特殊的故事”，剧集创作人劳伦·施密特在声明中说。

　　曾执导过《纸牌屋》《权力的游戏》埃里克·萨哈罗夫，即将执导《巫师》包括首播集在内的四集，亚历克斯·加西亚·洛佩兹Charlotte Brandstrom将各自执导两集。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 美剧 游戏 巫师 大超 亨利·卡维尔
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