“叶奈法”与“希里”
时光网讯
著名小说/游戏《巫师》
即将被Netflix搬上小银幕，主角杰洛特由“大超”亨利·卡维尔
扮演的消息，一石激起千层浪，让人惊喜不已。而今日，该剧也确定了两位女主角的人选，Freya Allan
（英剧《世界之战》
、美剧《荒原》
）将饰演辛特拉公主希里（Ciri, Princess of Cintra），而Anya Chalotra
（美剧《ABC谋杀案》
、英剧《痒》
）饰演的则是女术士叶奈法（Yennefer）。
《巫师》
是波兰作家安杰·萨普科夫斯基
于上世纪80年代开始创作的系列魔幻小说，共包括三部短篇小说和五部长篇小说，被改编为同名游戏后风靡全球，Netflix也选择在现在将其进行影视化的改编。
大超饰演杰洛特
美剧讲述的是狩魔猎人利维亚的杰洛特（Geralt of Rivia）的故事，他要在这个人心比野兽更坏的世界上，找到属于自己的一席之地。而当命运让他撞见一位强大的女术士，和一位拥有危险秘密的年轻公主时，这三人必须学会为这片日益不稳定的大陆保驾护航。
从左到右依次是：杰洛特、叶奈法、希里、卡兰瑟、弗林吉拉，
萨布丽娜、伦芙芮、莫斯萨克、伊斯特与蒂莎娅
“为《巫师》
选角是我职业生涯中最重要的项目，也毋庸置疑是最令人兴奋的，我简直等不及要让这些优秀的演员们把如此标志性、而又饱受热爱的角色呈现在小荧幕上，也能与全世界的观众分享这些特殊的故事”，剧集创作人劳伦·施密特
在声明中说。