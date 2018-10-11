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外星老铁来地球，首要任务学方言？

《铁血战士》中国自由行 从南到北撂狠话

2018-10-11 09:41:02 来源：Mtime时光网

《铁血战士》已经正式宣布定档10月26日，为了更深入地了解中国，“老铁”铁血战士近日在众多影迷欢迎中亲自巡游中国，在北京，上海，广东，西安等各地学习方言，感受风土人情。
　　时光网讯 由二十世纪福斯出品、《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克执导的好莱坞科幻动作冒险大片《铁血战士》已经正式宣布定档10月26日。时隔近两个月，粉丝们终于又迎来一部好莱坞动作巨制。为了更深入地了解中国，“老铁”铁血战士近日在众多影迷欢迎中亲自巡游中国，学习各地方言感受风土人情。

　　宇宙最强猎手中国第一站在东北地区，只穿个渔网装就敢挑战大东北的冬天，冰天雪地里还气势汹汹的叫嚣着“完犊子”。试想一下，如果和它在东北碰面了，它说“你瞅啥”你敢回复吗？宇宙老铁走到北京则要在长城体悟古人智慧，“不到长城非好汉”， 宇宙好汉铁血战士北京话的儿化音活学活用“倍儿强、倍儿猛、倍儿牛X”。在“魔都”上海的夜景下，背后东方明珠塔上的霓虹灯绚烂夺目。身在国际化的大都市一定要表现得炫酷不羁，铁血战士微微侧身，双眼闪着红光，战斗模式开启“凶狠辣手”。

　　宇宙老铁还逛了众多中国的著名景点，走到陕西、南京，和人类好好学习露出腕刀摆个标准游客姿势；身处湖北黄鹤楼下，则亮出肌肉显彪悍；在广东小蛮腰前展壮志“把炮出征，冚都要收皮”；游至四川与国宝玩耍，背着熊猫宝宝说着“嘿强嘿猛”，这么呆萌真的是一点都不凶呢！

中文剧场版预告

　　《铁血战士》讲述狙击手奎恩（波伊德·霍布鲁克饰 代表作《金刚狼3》）在一次任务中与外星人铁血战士发生猛烈交火，侥幸逃脱后将捡到的外星人高级装备秘密寄回家。奎恩的儿子（雅各布·特伦布莱饰 代表作《奇迹男孩》）误以为装备是父亲送的礼物，无意触碰机关导致被铁血战士同伴追踪。为了阻止外星人在地球大开杀戒，奎恩带领一众士兵与生物学家（奥立薇娅·玛恩 代表作《X战警：天启》）一同作战保卫地球家园。但事态远不如想象中的简单，不仅有普通版的铁血战士肆虐，影片中还将有DNA升级后的终极铁血战士加入。更加强大的敌人，人类小队与铁血战士、终极铁血之间的残酷绞杀，相信影片10月26日将为观众带来更加酣畅淋漓的视觉体验，敬请期待。

   编辑：en

关键词： 铁血战士
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铁血战士 (2018)

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导演：沙恩·布莱克

主演：波伊德·霍布鲁克

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