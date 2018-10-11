《铁血战士》已经正式宣布定档10月26日，为了更深入地了解中国，“老铁”铁血战士近日在众多影迷欢迎中亲自巡游中国，在北京，上海，广东，西安等各地学习方言，感受风土人情。





宇宙最强猎手中国第一站在东北地区，只穿个渔网装就敢挑战大东北的冬天，冰天雪地里还气势汹汹的叫嚣着“完犊子”。试想一下，如果和它在东北碰面了，它说“你瞅啥”你敢回复吗？宇宙老铁走到北京则要在长城体悟古人智慧，“不到长城非好汉”， 宇宙好汉铁血战士北京话的儿化音活学活用“倍儿强、倍儿猛、倍儿牛X”。在“魔都”上海的夜景下，背后东方明珠塔上的霓虹灯绚烂夺目。身在国际化的大都市一定要表现得炫酷不羁，铁血战士微微侧身，双眼闪着红光，战斗模式开启“凶狠辣手”。





宇宙老铁还逛了众多中国的著名景点，走到陕西、南京，和人类好好学习露出腕刀摆个标准游客姿势；身处湖北黄鹤楼下，则亮出肌肉显彪悍；在广东小蛮腰前展壮志“把炮出征，冚都要收皮”；游至四川与国宝玩耍，背着熊猫宝宝说着“嘿强嘿猛”，这么呆萌真的是一点都不凶呢！





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