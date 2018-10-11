《雪怪大冒险》曝“最强卡司”版特辑，不仅有“钱老板” 查宁·塔图姆携手神赞达亚化身雪怪CP，更有NBA巨星勒布朗·詹姆斯，知名说唱歌手科曼等多位实力巨星倾情加盟。





跨界男神齐聚圈粉不断 技能性格各异逗趣可爱









特辑中，米果与守石村长关于“小脚怪是否真实存在”展开了激烈讨论。米果极力证明自己见过小脚怪的兴奋激动，守石村长安慰村民小脚怪并不存在的神秘泰然，两人迥异的性格和对待小脚怪的态度，令这场欢乐开怀的雪山冒险之旅更添无限趣味。









实力女神共襄欢乐盛宴 雪山丽影智慧又幽默





雪山青年欢乐多，雪山丽影更是花开朵朵。此次魅力女神赞达亚为村长女儿咪琦倾力配音，同时还将大展歌喉声动银幕。特辑中咪琦的亮相堪称美到发光，作为“小脚怪研究所”的领导者，她更可谓是片中集美貌与才华于一身的存在，令雪怪米果倾慕不已。特辑中，咪琦的好姐妹雪怪蔻卡也逗趣亮相，为蔻卡献声的实力女神吉娜·罗德里格兹解读到：“我们配音的角色里有像蔻卡这样非常可爱的角色”。而特辑中蔻卡首次见到人类波西就热情过头，将其拍倒在地，更显呆萌欢乐。超多明星倾情献声，超赞角色逐步揭晓，10月19日，期待雪怪和人类初遇的逗趣经历，花式神反转狂掀笑浪！



