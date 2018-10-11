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男神跨界!"钱老板"搭档"小皇帝"勒布朗

华纳动画《雪怪大冒险》曝"最强卡司"特辑

2018-10-11 10:26:02 来源：Mtime时光网

《雪怪大冒险》曝“最强卡司”版特辑，不仅有“钱老板” 查宁·塔图姆携手神赞达亚化身雪怪CP，更有NBA巨星勒布朗·詹姆斯，知名说唱歌手科曼等多位实力巨星倾情加盟。
 　　 时光网讯 由华纳兄弟影片公司出品的好莱坞奇幻冒险动画电影《雪怪大冒险》，今日曝出“最强卡司”版特辑。最呆萌可掬的大脚雪怪们怎能少得了最给力的配音团队助阵，在最新曝出的特辑中，“钱老板”查宁·塔图姆、NBA巨星勒布朗·詹姆斯、魅力女神赞达亚、知名说唱歌手科曼多位主创重磅现身，倾情解读雪怪们的幕后故事。 特辑中众雪怪关于“小脚怪”人类是否真实存在的讨论与探索，更是妙趣横生令人捧腹。

跨界男神齐聚圈粉不断 技能性格各异逗趣可爱

　　作为10月最令人期待的好莱坞动画电影，《雪怪大冒险》的超强阵容更是让一众影迷翘首以盼。此次片中唯一一只见过小脚怪的雪怪米果，由潇洒不羁的男神“钱老板”查宁·塔图姆倾情献声。而电影中与米果立场截然相反的守石村长，则由知名说唱歌手科曼倾情配音。

　　特辑中，米果与守石村长关于“小脚怪是否真实存在”展开了激烈讨论。米果极力证明自己见过小脚怪的兴奋激动，守石村长安慰村民小脚怪并不存在的神秘泰然，两人迥异的性格和对待小脚怪的态度，令这场欢乐开怀的雪山冒险之旅更添无限趣味。

　　令人惊喜的是NBA巨星“詹皇”勒布朗·詹姆斯更是跨界献声，他信心满满的评价自己的此次跨界表现为：“我比其他人都更像宽大胖”。而特辑中，作为“小脚怪研究所”新老成员，雪怪米果与福林笑闹吐槽宽大胖“疯了”的片段，更是彰显了宽大胖的独特与可爱。

实力女神共襄欢乐盛宴 雪山丽影智慧又幽默

　　雪山青年欢乐多，雪山丽影更是花开朵朵。此次魅力女神赞达亚为村长女儿咪琦倾力配音，同时还将大展歌喉声动银幕。特辑中咪琦的亮相堪称美到发光，作为“小脚怪研究所”的领导者，她更可谓是片中集美貌与才华于一身的存在，令雪怪米果倾慕不已。特辑中，咪琦的好姐妹雪怪蔻卡也逗趣亮相，为蔻卡献声的实力女神吉娜·罗德里格兹解读到：“我们配音的角色里有像蔻卡这样非常可爱的角色”。而特辑中蔻卡首次见到人类波西就热情过头，将其拍倒在地，更显呆萌欢乐。超多明星倾情献声，超赞角色逐步揭晓，10月19日，期待雪怪和人类初遇的逗趣经历，花式神反转狂掀笑浪！

　　由华纳兄弟影片公司出品的奇幻冒险动画电影《雪怪大冒险》，由“钱老板”查宁·塔图姆（《王牌特工2：黄金圈》）、NBA巨星勒布朗·詹姆斯、魅力女神赞达亚（《蜘蛛侠：英雄归来》）、知名喜剧人詹姆斯·柯登（《彼得兔》）倾情献声，将于10月19日全国上映。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 雪怪大冒险 幕后特辑
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