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真人版《胡桃夹子》新海报绚烂造梦

视觉盛宴传承"美女与野兽" 凯拉奈特莉领衔群星

2018-10-11 11:36:39 来源：Mtime时光网

《胡桃夹子与四个王国》的新海报视觉风格继承了迪士尼真人大片一贯的华丽质感。
　　时光网讯 迪士尼真人版《胡桃夹子与四个王国》曝光多张新海报，在E.T.A.霍夫曼原著基础上，电影团队受柴可夫斯基版芭蕾舞剧的视觉启发，构建了由四个神奇国度构成的绚烂魔法王国。

　　《胡桃夹子与四个王国》由莱塞·霍尔斯道姆（《一条狗的使命》）和乔·庄斯顿（《美国队长》），集结2017年真人版《美女与野兽》的幕后班底，新海报的视觉风格也继承了迪士尼真人大片一贯的华丽质感。

　　影片汇集《星际穿越》童星麦肯芝·弗依搭档凯拉·奈特莉海伦·米伦摩根·弗里曼等一众明星组成强大的主演阵容。已定档2018年11月2日北美公映。

   编辑：Joker

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关键词： 胡桃夹子 海报
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