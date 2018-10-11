《我的间谍前男友》今日发布一支“最彪女司机”正片片段。在这支正片片段中，米拉·库尼斯和凯特·麦克金农变身菜鸟间谍，在繁华的欧洲街头上演了一场令人捧腹的枪战追车大戏。





在这支正片片段中，米拉·库尼斯和凯特·麦克金农变身菜鸟间谍，在繁华的欧洲街头上演了一场令人捧腹的枪战追车大戏。与正片片段一同发布的还有一组“为友谊举枪”版海报，海报中暗喻了无数只有女生才知道的元素。据悉，《我的间谍前男友》定档10月19日全国上映，今日正式开启预售。





在全新发布的追车片段中，奥黛丽（米拉·库尼斯饰）和闺蜜摩根（凯特·麦克金农饰）身怀机密，陷入被追杀的险境。情急之中，二人登上路边等待载客的顺风车，却遭遇史上最话痨司机。幸运的是，司机虽然嘴炮不停，手上也没闲着，脚踩油门一路加速，与骑着重型机车的黑衣杀手在繁华的欧洲街头展开高能的狂飙追车大戏。





幸运女神始终垂青这对初出茅庐的菜鸟特工姐妹，一次次帮她们度过险境：当黑衣杀手近在咫尺时，奥黛丽猛踩刹车将杀手甩出车顶；当黑衣杀手用枪瞄准，特工姐妹花命悬一线时，又有一辆“天外来车”撞飞杀手，堪称“锦鲤本鲤”。





与正片片段一起发布的，还有一组“为友谊举枪”版海报。这组海报乍一看是口红、内衣和高跟鞋等颇具女人味的小物，近看却是携带手雷、机枪等杀伤性武器的奥黛丽和摩根，带来枪炮与玫瑰的反差感。









编辑：hello王小羊