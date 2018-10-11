网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

喜剧片《二十岁》定档11.9曝预告海报

改编自韩国IP “前任3”女主领衔拒绝“丧”

2018-10-11 11:23:34 来源：Mtime时光网

《二十岁》改编自大获成功的热门IP韩国电影《二十》。2015年，由金宇彬等主演的这部青春片口碑票房双线飘红，在韩国劲揽235亿韩元(折合1.2亿元人民币)成为当年票房前十中唯一的青春片。

定档预告片

　　时光网讯  青春喜剧电影《二十岁》今日宣布将于11月9日全国公映。热剧《最好的我们》导演刘畅再操刀青春题材，集结屈楚萧于文文《前任3》）等新生代红星，讲述三个二十岁男孩“青春无悔横着过”的成长故事。

　　影片一扫传统青春片模式，拒绝压抑拒绝“丧”，“皮实”张扬正能量。今天曝光的海报预告片就高举“反套路”大旗，阳光“初男”既帅且“贱”，大胆追梦恣意逐爱，让人在爆笑中为灿烂青春共鸣喝彩。

　　近年来，青春片风潮方兴未艾，但大多渲染成长伤痛和压抑的情感并反复使用俗套桥段，让观众日渐无感。而《二十岁》反其道而行之，聚焦更阳光欢乐、也更有真实质感的青春切面。在预告中，三个男主角都充满天不怕地不怕的愣小子气质，敢在庄重的誓师大会上喊出不愿再复读的心声，在不被传统观念认可的电竞场上摸索未来道路，面对质疑和挫折时能够坚定做自己，高呼“错了也不在乎”。预告全程没有流泪互撕和阴郁场景，不怀旧、不堕胎、不死人，而是激情洋溢、明快轻松。

　　《二十岁》还用喜剧方式大胆呈现情爱元素，满屏荷尔蒙飞溅，咸湿指数爆表。三个男生对不可描述之事展开花式探索，却难逃“帅不过三秒”的宿命。在预告中，“高富帅”刘达以情场老手面目示人，却被女孩一耳光揭穿处男身份，一秒钟破功；林一木投入享受一个人的“欢乐时光”，却被不请自来的闯入者吓到魂飞魄散；内向的符号在心仪女孩的亲近之际却被老妈撞破，恨不得原地爆炸……高能梗比比皆是。
 
　　《二十岁》导演刘畅曾执导热播青春剧《最好的我们》，此外，曾为《疯狂的赛车》《无人区》《咱们结婚吧》等大片编剧的王红卫担任剧本总监，一手打造《煎饼侠》的金牌制作人尚娜担任总制片人。
　
　　值得一提的是，《二十岁》改编自大获成功的热门IP韩国电影《二十》。2015年，由金宇彬等主演的这部青春片口碑票房双线飘红，在韩国劲揽235亿韩元(折合1.2亿元人民币)成为当年票房前十中唯一的青春片。源头IP的高品质为影片再加一重保险。
 
　　除了新生代挑大梁，《二十岁》还邀得包贝尔、代乐乐、杨新鸣、张美娥等知名演员甘当绿叶，贡献了不少亮眼场景。

   编辑：hello王小羊

关键词： 二十岁 预告 海报 定档
关注时光网微信

相关电影/影人

二十岁

二十岁 (2018)

0.0

导演：刘畅

主演：屈楚萧 孔垂楠

在线播放

于文文

于文文

Kelly Yu

职业：演员

查看影人作品  >

屈楚萧

屈楚萧

Chu Xiao Qu

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

有料！DC《海王》曝5分钟超长预告

海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂

在这支预告中，杰森·莫玛饰演的海王亚瑟，艾梅伯·希尔..
2

这些年，日韩电影人翻拍过的华语经典

《英雄本色》《无间道》《毒战》皆被追捧

哪些成功，哪些失败？
3

定了！内地姜文《邪不压正》出征奥斯卡

华语片冲奥路：张艺谋三次入围，李安唯一获奖

9
奥斯卡官方公布最佳外语片完整申报名单，内地选送姜文《..
4

大幅下滑！2018年国庆档票房连连跌

周润发《无双》领跑 开心麻花光环黯淡

2018年国庆假档票房19.1亿，相比2017年国庆档的成绩下跌..
5

美漫华人女英雄诞生！超能力首曝光

以歌手邓紫棋为灵感 平日巨星夜晚打击犯罪

12
斯坦李与邓紫棋合作，推出首个华人女超级英雄Jewel。Jew..

查看更多