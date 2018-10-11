《二十岁》改编自大获成功的热门IP韩国电影《二十》。2015年，由金宇彬等主演的这部青春片口碑票房双线飘红，在韩国劲揽235亿韩元(折合1.2亿元人民币)成为当年票房前十中唯一的青春片。





影片一扫传统青春片模式，拒绝压抑拒绝“丧”，“皮实”张扬正能量。今天曝光的海报预告片就高举“反套路”大旗，阳光“初男”既帅且“贱”，大胆追梦恣意逐爱，让人在爆笑中为灿烂青春共鸣喝彩。





近年来，青春片风潮方兴未艾，但大多渲染成长伤痛和压抑的情感并反复使用俗套桥段，让观众日渐无感。而《二十岁》反其道而行之，聚焦更阳光欢乐、也更有真实质感的青春切面。在预告中，三个男主角都充满天不怕地不怕的愣小子气质，敢在庄重的誓师大会上喊出不愿再复读的心声，在不被传统观念认可的电竞场上摸索未来道路，面对质疑和挫折时能够坚定做自己，高呼“错了也不在乎”。预告全程没有流泪互撕和阴郁场景，不怀旧、不堕胎、不死人，而是激情洋溢、明快轻松。





《二十岁》还用喜剧方式大胆呈现情爱元素，满屏荷尔蒙飞溅，咸湿指数爆表。三个男生对不可描述之事展开花式探索，却难逃“帅不过三秒”的宿命。在预告中，“高富帅”刘达以情场老手面目示人，却被女孩一耳光揭穿处男身份，一秒钟破功；林一木投入享受一个人的“欢乐时光”，却被不请自来的闯入者吓到魂飞魄散；内向的符号在心仪女孩的亲近之际却被老妈撞破，恨不得原地爆炸……高能梗比比皆是。

值得一提的是，《二十岁》改编自大获成功的热门IP韩国电影《二十》。2015年，由金宇彬等主演的这部青春片口碑票房双线飘红，在韩国劲揽235亿韩元(折合1.2亿元人民币)成为当年票房前十中唯一的青春片。源头IP的高品质为影片再加一重保险。

除了新生代挑大梁，《二十岁》还邀得包贝尔、代乐乐、杨新鸣、张美娥等知名演员甘当绿叶，贡献了不少亮眼场景。

编辑：hello王小羊