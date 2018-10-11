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张艺谋私下有三宝：家庭、面条和海报

《影》曝光导演特辑揭秘另类张艺谋

2018-10-11 11:33:39 来源：Mtime时光网

在今日发布的“不一样的张艺谋”特辑中，张艺谋卸下导演面具，展示出孩子气、生活气的一面。

导演特辑

　　时光网讯  由张艺谋执导，邓超、孙俪、郑恺、王千源、胡军、王景春、关晓彤、吴磊主演的水墨动作电影《影》正在全国热映中。截止目前，《影》内地票房已近5亿，有望长线持续发力。今日，片方再发布一支“不一样的张艺谋”特辑，特辑内容来自于即将于10月12日上映的纪录片《张艺谋和他的“影”》，该片全程揭秘了张艺谋《影》拍摄的全过程。
 
　　在今日发布的“不一样的张艺谋”特辑中，张艺谋卸下导演面具，展示出孩子气、生活气的一面。过生日时，收获家庭准备的礼物，脸上洋溢出一种作为普通父亲的慈爱与骄傲；开会期间，会经常吃上一大碗香气腾腾的陕北特色面条，脸上挂满作为一名吃货的满足。
 
　　在生活中，张艺谋不止有生活气息，更有重度“收藏癖”，张艺谋工作室内挂满四面墙的过往作品海报，大部分是由张艺谋导演本人一张张从国外背回来的；张艺谋会在自己收集的每张海报上，逐一写好日期，标好地区，装筒留存；一个普通的生活小细节，却能感受到其对于电影事业的热爱。

　　在本次发布的特辑中，影片主演邓超、孙俪、郑恺、王千源、吴磊等人，对导演做出了“专业”、“高标准高要求”、“拍戏细致到一句台词”的评价；孙俪表示，导演“因为喜欢，因为爱，才愿意去做电影”，胡军亦称赞张艺谋对电影事业有着“难以泯灭的热情”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 特辑
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