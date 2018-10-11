在今日发布的“不一样的张艺谋”特辑中，张艺谋卸下导演面具，展示出孩子气、生活气的一面。

在今日发布的“不一样的张艺谋”特辑中，张艺谋卸下导演面具，展示出孩子气、生活气的一面。过生日时，收获家庭准备的礼物，脸上洋溢出一种作为普通父亲的慈爱与骄傲；开会期间，会经常吃上一大碗香气腾腾的陕北特色面条，脸上挂满作为一名吃货的满足。

在生活中，张艺谋不止有生活气息，更有重度“收藏癖”，张艺谋工作室内挂满四面墙的过往作品海报，大部分是由张艺谋导演本人一张张从国外背回来的；张艺谋会在自己收集的每张海报上，逐一写好日期，标好地区，装筒留存；一个普通的生活小细节，却能感受到其对于电影事业的热爱。





在本次发布的特辑中，影片主演邓超、孙俪、郑恺、王千源、吴磊等人，对导演做出了“专业”、“高标准高要求”、“拍戏细致到一句台词”的评价；孙俪表示，导演“因为喜欢，因为爱，才愿意去做电影”，胡军亦称赞张艺谋对电影事业有着“难以泯灭的热情”。

编辑：hello王小羊