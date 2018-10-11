时光网讯
由香港鬼才导演毕国智
执导，内地著名演员俞飞鸿
、日本实力派男演员大泽隆夫
领衔主演的电影《在乎你》
今日发布了一组场景概念图。从洋溢着日式极简风的秀场到弥漫着人间烟火气的北京老胡同，由影片美术指导张世宏
（Silver Cheung）先生操刀的这批概念图每一张都“逼格满满”。
此次发布的场景概念图为影迷们提前曝光了片中的几个重要场景：简洁明亮的工作室里，俞飞鸿饰演的女设计师正在与员工们紧张地工作着，颇具领导风范；现代感十足的客厅里，“日式极简风”的装修风格搭配质感十足的家具，与其设计师的身份契合。
几张时装品牌发布会的图片更强调了影片独特的艺术气质：身穿红色华服的模特或站在舞台上，或被放置在透明的玻璃橱窗中，在白色背景的映衬下，展现出一种凛冽之美。
一起曝光的还有两张老胡同场景图。夜色迟暮，昏黄的路灯灯光，杂乱停放的自行车，胡同深处一扇微微敞开的大门，从中透出的灯光令人充满遐思。而另一张则像是穿梭到了上个世纪，嘈杂拥挤的人群中，一位年轻的女人忙碌地踩着缝纫机，而在一旁的小女孩则痴迷地驻足观看。
这些概念图均出自影片美术指导张世宏（Silver Cheung）先生之手，作为国内知名电影美术指导的他，师从香港殿堂级美术指导张叔平，并曾凭借《消失的子弹》
、《夏日么么茶》、《两个只能活一个》
等影片多次获得香港电影金像奖最佳美术指导提名以及台北金马影展最佳美术设计提名、最佳造型设计提名。
电影《在乎你》片名源自邓丽君八十年代的经典名曲 《我只在乎你》。影片聚焦都市女性，横跨北京与北海道两地，讲述了一个女人在面临不同选择中的不断成长和自我救赎的故事，同时也侧面反映出都市人群的心灵困境。俞飞鸿出演这位事业型“女强人”的角色，在专注工作与理想的背后，却藏着一段神秘往事。影片有望在2018年内与观众见面。
编辑：hello王小羊