《在乎你》今日发布了一组场景概念图。从洋溢着日式极简风的秀场到弥漫着人间烟火气的老北京胡同，由影片美术指导张世宏（Silver Cheung）操刀的这批概念图每一张都“逼格满满”。











此次发布的场景概念图为影迷们提前曝光了片中的几个重要场景：简洁明亮的工作室里，俞飞鸿饰演的女设计师正在与员工们紧张地工作着，颇具领导风范；现代感十足的客厅里，“日式极简风”的装修风格搭配质感十足的家具，与其设计师的身份契合。





几张时装品牌发布会的图片更强调了影片独特的艺术气质：身穿红色华服的模特或站在舞台上，或被放置在透明的玻璃橱窗中，在白色背景的映衬下，展现出一种凛冽之美。





一起曝光的还有两张老胡同场景图。夜色迟暮，昏黄的路灯灯光，杂乱停放的自行车，胡同深处一扇微微敞开的大门，从中透出的灯光令人充满遐思。而另一张则像是穿梭到了上个世纪，嘈杂拥挤的人群中，一位年轻的女人忙碌地踩着缝纫机，而在一旁的小女孩则痴迷地驻足观看。





张世宏









电影《在乎你》片名源自邓丽君八十年代的经典名曲 《我只在乎你》。影片聚焦都市女性，横跨北京与北海道两地，讲述了一个女人在面临不同选择中的不断成长和自我救赎的故事，同时也侧面反映出都市人群的心灵困境。俞飞鸿出演这位事业型“女强人”的角色，在专注工作与理想的背后，却藏着一段神秘往事。影片有望在2018年内与观众见面。

编辑：hello王小羊