《超能泰坦》曝光“高能进化”特辑，未来世界资源殆尽，人类不得不启动“泰坦计划”尝试星际移民。然而经过生化实验的萨姆·沃辛顿身体持续发生惊变杀伤力恐怖，是敌是友是福是祸悬念重重。





生化人脑洞科幻电影《超能泰坦》由伦纳特·拉夫执导，阿拉什·阿梅尔、马克斯·赫维茨担任编剧，萨姆·沃辛顿、泰勒·席林、汤姆·威尔金森、娜塔莉·伊曼纽尔、阿格妮丝·迪恩、诺亚·尤佩等众多实力派明星联袂主演。









而从影片曝光的“高能进化”特辑可以看出，《超能泰坦》相比之下更具时空前瞻性和社会反思性，它将故事时代背景移至未来，以空前强大的想象力以及顶级恢弘的视觉特效“预言”了一个虚拟却又无比现实的世界末日，同时也构建了一个无与伦比的、充满神秘的、绚烂极致的泰坦新世界。





饰演里克的萨姆·沃辛顿表示，“科幻片应该表达和平理念，你看的时候，会感知当下”，《超能泰坦》阐释了反战思想，并充满着情感气息。





影片中，由于“自私、贪婪”的遗传基因作用，在人类对地球资源日益掠夺之下，在残酷战争的摧残而造成各种生态灾害爆发之下，地球的自然环境已经不再适合人类居住，星际移民是唯一生存之路。然而人类的身体构造决定了无法待在太空中的现实，“进化”是唯一的解决方式。





不过科学家们已经开始进行革命性的基因开发，“泰坦计划”便是通过注射药物以及特殊训练，使人类完成基因改造和身体进化，能够在土星最大的卫星泰坦星球上生存。而作为首批实验“小白鼠”，萨姆·沃辛顿和其他“泰坦军团”成员将面临殊死一搏的人体改造，他们能否顺利完成计划、完成拯救人类的重任呢？

编辑：hello王小羊