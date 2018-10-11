网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

大婚之日陈伟霆被马思纯“逃婚”？

《橙红年代》终极战打响 光蓉CP感情成谜

2018-10-11 12:19:14 来源：Mtime时光网

在10月11日的大结局中，刘子光（陈伟霆饰）的记忆逐渐恢复，和聂万峰（刘奕君饰）的双雄对决一触即发。警方和毒枭的终极决战能否取得胜利，刘子光和胡蓉（马思纯饰）又能否修成正成为最大悬念。

橙红之骨特辑

　　时光网讯  由刘新执导，陈伟霆马思纯、刘奕君、陈瑶、叶祖新、何明翰领衔主演的都市英雄传奇电视剧《橙红年代》已接近尾声，观众将在10月11日晚19:30收看到大结局。该剧收视率最高达到0.818，全网播放量屡创新高，目前已突破30.7亿。

　　在10月11日的大结局中，刘子光（陈伟霆 饰）的记忆逐渐恢复，和聂万峰（刘奕君 饰）的双雄对决一触即发。警方和毒枭的终极决战能否取得胜利，刘子光和胡蓉（马思纯 饰）又能否修成正成为最大悬念。
 
　　《橙红年代》塑造了一对极具正义感和责任感的“光蓉CP”：刘子光命运多舛，八年前离家出走远赴M国打拼的他八年后重返故乡，竟失去记忆，身上疑点重重。胡蓉出身警察世家，以成为一名合格的人民警察为毕生理想，英姿飒爽，嫉恶如仇。如此身份的两个人一经相遇，便产生戏剧冲突。

　　在胡蓉不断追查刘子光的过程中，刘子光善良、正义的本性逐渐被胡蓉发现，在共同经历了无数艰难险阻后，刘子光始终陪伴在胡蓉身边，甚至不惜为救她献出生命，胡蓉亦敞开心扉，两人真挚纯洁的爱情感动了观众。可就在刘子光求婚成功，众人皆以为两人即将修成正果的时刻，刘子光的身份之谜逐渐揭晓：竟有可能是杀害胡蓉亲生父亲的毒枭桑帛？光蓉CP的爱情遭受严重考验。

   编辑：hello王小羊

关键词： 橙红年代 陈伟霆 马思纯
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

橙红年代

橙红年代 (2018)

-1.0

导演：刘新

主演：陈伟霆 马思纯

在线播放

陈伟霆

陈伟霆

William Chan

职业：演员

查看影人作品  >

马思纯

马思纯

Sandra Ma

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

有料！DC《海王》曝5分钟超长预告

海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂

在这支预告中，杰森·莫玛饰演的海王亚瑟，艾梅伯·希尔..
2

这些年，日韩电影人翻拍过的华语经典

《英雄本色》《无间道》《毒战》皆被追捧

哪些成功，哪些失败？
3

定了！内地姜文《邪不压正》出征奥斯卡

华语片冲奥路：张艺谋三次入围，李安唯一获奖

9
奥斯卡官方公布最佳外语片完整申报名单，内地选送姜文《..
4

大幅下滑！2018年国庆档票房连连跌

周润发《无双》领跑 开心麻花光环黯淡

2018年国庆假档票房19.1亿，相比2017年国庆档的成绩下跌..
5

美漫华人女英雄诞生！超能力首曝光

以歌手邓紫棋为灵感 平日巨星夜晚打击犯罪

12
斯坦李与邓紫棋合作，推出首个华人女超级英雄Jewel。Jew..

查看更多