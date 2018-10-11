在10月11日的大结局中，刘子光（陈伟霆饰）的记忆逐渐恢复，和聂万峰（刘奕君饰）的双雄对决一触即发。警方和毒枭的终极决战能否取得胜利，刘子光和胡蓉（马思纯饰）又能否修成正成为最大悬念。





在10月11日的大结局中，刘子光（陈伟霆 饰）的记忆逐渐恢复，和聂万峰（刘奕君 饰）的双雄对决一触即发。警方和毒枭的终极决战能否取得胜利，刘子光和胡蓉（马思纯 饰）又能否修成正成为最大悬念。

《橙红年代》塑造了一对极具正义感和责任感的“光蓉CP”：刘子光命运多舛，八年前离家出走远赴M国打拼的他八年后重返故乡，竟失去记忆，身上疑点重重。胡蓉出身警察世家，以成为一名合格的人民警察为毕生理想，英姿飒爽，嫉恶如仇。如此身份的两个人一经相遇，便产生戏剧冲突。





在胡蓉不断追查刘子光的过程中，刘子光善良、正义的本性逐渐被胡蓉发现，在共同经历了无数艰难险阻后，刘子光始终陪伴在胡蓉身边，甚至不惜为救她献出生命，胡蓉亦敞开心扉，两人真挚纯洁的爱情感动了观众。可就在刘子光求婚成功，众人皆以为两人即将修成正果的时刻，刘子光的身份之谜逐渐揭晓：竟有可能是杀害胡蓉亲生父亲的毒枭桑帛？光蓉CP的爱情遭受严重考验。

编辑：hello王小羊