根据真实故事改编的暖心犯罪喜剧《老人和枪》，罗伯特•雷德福温暖人道的魅力得到了充分展现，这位好莱坞传奇用他生涯中最为温情的表演告别大银幕。





雷德福饰演主角Forrest Tucker，后者是一名儒雅和善的银行劫匪。其谦逊低调的本质与由内散发出的礼貌似乎帮助他在实施犯罪时免于嫌疑。永远地西装革履、有时还戴一顶帽子的Forrest就像是个步态缓慢又温和的流浪者。他时而单干，时而与“暮年帮”合作（取这个名字是因为Forrest和他的同伙都已经很老了），制造了一连串精心设计的银行抢案。













同样地，影片坚定地将“反哗众取宠”进行到底。在《老人和枪》中，没有枪战场面；当一场行动出现意外后，我们只会看到结果而非过程——抢劫过后，Forrest团伙中有几名成员在缝合伤口。在影片倒数第二场的撞车戏中，即使警察终于迫近了Forrest，也只拍出了一曲悲伤乡村音乐般的风格。





导演洛维去年的作品《鬼魅浮生》 洛维的这部作品（基于真实故事改编，虽然一些事件与角色是借鉴多个原型塑造的）能使我清晰地看到美国电影的一个分支类型——“德克萨肯纳”式电影——其情感丰富、角色为主的风格被像泰伦斯·马力克、大卫·戈登·格林和其他一些电影人所使用，故事背景则主要设置于德克萨斯、阿肯色还有像俄克拉荷马、西北的路易斯安那这样位于美国边缘的州。这类影片通常赞颂这些地区丰富的户外景色，聚焦于那些在收支平衡上挣扎、却从未被各种困难打倒的中产阶级角色。 这种精心调整的基调给了本片一种非常集中的感觉，让观众能够沉浸其中，畅游其中。这部影片对于国外观众可能没有那么多共鸣或是感触，但（基于真实故事改编，虽然一些事件与角色是借鉴多个原型塑造的），故事背景则主要设置于德克萨斯、阿肯色还有像俄克拉荷马、西北的路易斯安那这样位于美国边缘的州。这类影片通常赞颂这些地区丰富的户外景色，聚焦于那些在收支平衡上挣扎、却从未被各种困难打倒的中产阶级角色。





当然，在《老人和枪》上映前就有许多新闻，因为雷德福曾说过，这可能是他作为演员的最后一部作品了（这位82岁高龄的老人还计划做导演，当然他也会继续坚持环境保护活动，并在自己创立的圣丹斯电影节工作）。自从说出了那样的言论，雷德福究一直在说一切都还没有定数，他也没打算从公众视野中消失，短期内更没有退休计划。但如果《老人和枪》真的是他大银幕生涯的绝唱，那么这绝对是场合适的谢幕演出，因为Forrest这个角色实在太符合雷德福友善放松的性格了。









虽然被Forrest和Jewel之间暖心的调情和令人开心的浪漫所平衡，但《老人和枪》中的那些沉思与悲伤，以及那耐久的品质仍不容忽视（在现实中，Forrest Tucker于最后一次被逮捕，并于四年后死于狱中，终年83岁）。这并不是针对某一特殊时期的电影；事实上，当你看它时，你会纠结于这到底是哪一年发生的故事。所有东西都被细小化，并很符合其规模。这是这部影片的观点之一——我们都是自己故事的主角，在你选择如何活着、追求什么时，一种单纯的美好就会出现。那些选择可以很有趣，但其造成的后果最终会到来，无论早晚。雷德福给这个角色注入了生命力，让观众们间接感受到了无拘无束的生活。





欧美媒体影评





“《老人和枪》是一部低调又美妙的明星作品。”——Mark Feeney，《波士顿环球报》





“一部搞怪却引人深思的作品——这是关于做你所爱、时间流逝以及其他可能性的故事，一段略带漫画感的穷途末路式冒险。”——Kenneth Turan，《洛杉矶时报》





“大卫·洛维为罗伯特·雷德福创造了一个完美的结束；但同时，这又像是某种安可请求。”——Peter Debruge，《综艺》





“故事纯熟，就像篝火旁的故事，或是爷爷边喝威士忌边缓缓道来的那种轶事。”——Johnny Oleksinski，《纽约邮报》



