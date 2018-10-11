时光网讯
由美国哥伦比亚影片公司和漫威影业、腾讯影业联合出品的电影《毒液：致命守护者》
日前已宣布引进国内，漫威压轴巨制即将来袭。影片近日也曝光一支“危险关系”正片片段，原本隐藏在埃迪·布洛克体内的毒液首次现出原形，埃迪则被毒液的狠话吓得满脸惊恐，这是两人首次面对面交锋，一个霸道、一个软弱，复杂的共生关系引人好奇。
在最新曝光的正片片段中，埃迪·布洛克终于见到一直在脑海中骚扰自己，并且控制自己身体作出种种危险举动的外星共生体。因为意外才被寄生的埃迪显然并不了解共生体，而首次现形的毒液则非常霸道：“我是毒液，你是我的”，外星生命体竟然想反客为主，鸠占鹊巢，身为宿主的埃迪处境十分不妙。
在埃迪与毒液的对话中，来自外星球的毒液流露出不将人类当回事的傲慢态度，人类是“燃料”，埃迪是“座驾”，只有“乖乖合作，才可能活下去”，毒液邪恶的一面暴露无遗。然而此时没有一点话语权的埃迪要如何夺回主动权，如何与毒液和平共处，无疑将是影片最大的悬念。
电影《毒液：致命守护者》由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》
）、米歇尔·威廉姆斯（《马戏之王》
）、里兹·阿迈德（《星球大战外传：侠盗一号》）、斯科特·黑兹和瑞德·斯科特等联袂出演，影片即将登陆中国内地，具体日期待定。