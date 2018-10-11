《毒液：致命守护者》由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯、斯科特·黑兹和瑞德·斯科特等联袂出演，中国内地公映日期待定。

在最新曝光的正片片段中，埃迪·布洛克终于见到一直在脑海中骚扰自己，并且控制自己身体作出种种危险举动的外星共生体。因为意外才被寄生的埃迪显然并不了解共生体，而首次现形的毒液则非常霸道：“我是毒液，你是我的”，外星生命体竟然想反客为主，鸠占鹊巢，身为宿主的埃迪处境十分不妙。

在埃迪与毒液的对话中，来自外星球的毒液流露出不将人类当回事的傲慢态度，人类是“燃料”，埃迪是“座驾”，只有“乖乖合作，才可能活下去”，毒液邪恶的一面暴露无遗。然而此时没有一点话语权的埃迪要如何夺回主动权，如何与毒液和平共处，无疑将是影片最大的悬念。