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蜘蛛侠衍生片《毒液》曝全新片段

宿主汤老师被外星生物威胁要“乖乖合作”

2018-10-11 15:33:11 来源：Mtime时光网

《毒液：致命守护者》由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯、斯科特·黑兹和瑞德·斯科特等联袂出演，中国内地公映日期待定。
　　时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司和漫威影业、腾讯影业联合出品的电影《毒液：致命守护者》日前已宣布引进国内，漫威压轴巨制即将来袭。影片近日也曝光一支“危险关系”正片片段，原本隐藏在埃迪·布洛克体内的毒液首次现出原形，埃迪则被毒液的狠话吓得满脸惊恐，这是两人首次面对面交锋，一个霸道、一个软弱，复杂的共生关系引人好奇。
 
　　在最新曝光的正片片段中，埃迪·布洛克终于见到一直在脑海中骚扰自己，并且控制自己身体作出种种危险举动的外星共生体。因为意外才被寄生的埃迪显然并不了解共生体，而首次现形的毒液则非常霸道：“我是毒液，你是我的”，外星生命体竟然想反客为主，鸠占鹊巢，身为宿主的埃迪处境十分不妙。
 
　　在埃迪与毒液的对话中，来自外星球的毒液流露出不将人类当回事的傲慢态度，人类是“燃料”，埃迪是“座驾”，只有“乖乖合作，才可能活下去”，毒液邪恶的一面暴露无遗。然而此时没有一点话语权的埃迪要如何夺回主动权，如何与毒液和平共处，无疑将是影片最大的悬念。
 
　　电影《毒液：致命守护者》由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯（《马戏之王》）、里兹·阿迈德（《星球大战外传：侠盗一号》）、斯科特·黑兹和瑞德·斯科特等联袂出演，影片即将登陆中国内地，具体日期待定。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 毒液 视频 片段
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毒液：致命守护者 (2018)

7.4

导演：鲁本·弗雷斯彻

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